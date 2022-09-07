Путин: На Украине уничтожают тех, у кого отличное от киевского режима мнение

Президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что на Украине убивают без суда и следствия тех, кто имеет отличное от киевского режима мнение.

«На Украине на протяжении длительного времени фактически власть попала в руки крайних националистов и неонацистов, и они просто осуществляют там тотальный террор. И многие люди просто бояться даже рот открыть и сказать, что они думают на самом деле», – цитирует его РИА «Новости».

Президент отметил, что в России иногда критически относятся к тем гражданам, которые «по-своему воспринимают наши действия по защите Донбасса».

«А там их расстреливают на улицах, убивают без суда и следствия тех, у кого другое мнение, отличное от... (поддерживающих киевский режим). Там их просто физически уничтожают», – добавил он.

Путин заявил, что огромное число людей на Украине ненавидят киевский режим, с этими людьми Россия должна поддерживать связь, поскольку за ними будущее в развитии диалога между Россией и Украиной.

«Уверяю вас, на Украине огромное количество людей, которые ненавидят этот режим, и, конечно, мы должны опору делать на этих людей, которые понимают, что происходит, и готовы бороться с этим, просто не могут», – сказал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

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