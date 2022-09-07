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Путин: На Украине уничтожают тех, у кого отличное от киевского режима мнение
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Президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что на Украине убивают без суда и следствия тех, кто имеет отличное от киевского режима мнение.
«На Украине на протяжении длительного времени фактически власть попала в руки крайних националистов и неонацистов, и они просто осуществляют там тотальный террор. И многие люди просто бояться даже рот открыть и сказать, что они думают на самом деле», – цитирует его РИА «Новости».
Президент отметил, что в России иногда критически относятся к тем гражданам, которые «по-своему воспринимают наши действия по защите Донбасса».
«А там их расстреливают на улицах, убивают без суда и следствия тех, у кого другое мнение, отличное от... (поддерживающих киевский режим). Там их просто физически уничтожают», – добавил он.
Путин заявил, что огромное число людей на Украине ненавидят киевский режим, с этими людьми Россия должна поддерживать связь, поскольку за ними будущее в развитии диалога между Россией и Украиной.
«Уверяю вас, на Украине огромное количество людей, которые ненавидят этот режим, и, конечно, мы должны опору делать на этих людей, которые понимают, что происходит, и готовы бороться с этим, просто не могут», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Путин назвал «главное приобретение» России с начала спецоперации на Украине
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Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, в отношении к операции происходит «определенная поляризация» и в мире, и внутри страны.
«Но я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», – заявил Путин.
Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года, сообщает ТАСС.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Путин: Запад надул и кинул с вывозом зерна с Украины
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – приводит его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось».
Он подчеркнул, что документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны, но договоренности заключались под предлогом поставок именно туда – во избежание голода в беднейших странах, сообщает РИА «Новости».
«В этих документах, к сожалению, нет упоминания о том, какой объем продовольствия, в том числе вывозимого с Украины, должен идти в развивающиеся страны, просто все это делалось под предлогом обеспечения интересов беднейших стран, с тем, чтобы там голода не было», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено прежде всего на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства.
По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
«Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников, оно же было основано именно на призыве России обеспечить интересы беднейших экономик, не допустить голода в этих странах», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «мы, конечно, сделали все для того, чтобы сложить эти договоренности, мы их придерживаемся, все обеспечиваем. Но выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, – грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения (их) интересов».
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
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В Харьковской области опровергли наступление ВСУ под Балаклеей
Сообщения о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Балаклея в Харьковской области не соответствуют действительности, сообщили в администрации региона.
«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так. В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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Пушилин заявил о попытках ВСУ отбить Кодему
ВСУ хотят занять позиции в поселке Кодема в Артемовском районе ДНР, освобожденном в конце августа, но все атаки отбиваются, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определенные позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Кодема располагается в 11 километрах к востоку от Артемовска. Село освободили 29 августа. По данным представительства ДНР в СЦКК, до 8 августа из этого поселка обстреливали Горловку и поселок Долмитное.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ постепенно теряют свои позиции.
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Онуфриенко оценил взаимосвязь атак ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
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«Подразделения ВСУ в Харьковской области начали усиливаться еще в середине августа. Об этом сообщали в том числе и местные жители. Но действия ВСУ сейчас выглядят, скорее, как акт отчаяния после неудач на херсонском направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее в Сети появились данные о попытках ВСУ перейти в контрнаступление в районах Балаклеи.
«Украинские войска предприняли попытку наступления на харьковском, точнее – на балаклейском направлении. И это наступление в сторону города Балаклеи можно считать актом отчаяния, потому что на херсонском направлении никаких существенных успехов у ВСУ нет», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Как предполагает эксперт, наступающие с северо-запада войска противника заняли часть одной из деревень под Балаклеей. «Сейчас там активно работают артиллерия, авиация с обеих сторон. Известно, что союзные войска сбили, по меньшей мере, один вертолет ВСУ. В целом шансов на этом направлении у ВСУ нет – в лучшем для них случае они пройдутся по окраине Балаклеи», – заметил собеседник.
Онуфриенко не согласен с выводами некоторых блогеров, решивших, что недавние атаки ВСУ под Херсоном были призваны лишь отвлечь внимание российского командования от подлинного направления удара – на балаклейском направлении. «Так рассуждают только люди, которые слабо ориентируются на карте. Бои на херсонском направлении не заставят союзные войска перебрасывать резервы из Харьковской области, потому что плечо доставки слишком велико», – пояснил Онуфриенко.
По его словам, везти вооружение и личный состав из Харьковской области в Херсонскую через весь Донбасс и Запорожскую область бессмысленно, потому что для херсонского и запорожского направлений эшелоны формируются силами Южного военного округа и идут через Крым.
Ранее в Сети появилась информация о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на харьковском направлении, в частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Изюм. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.
В то же время Минобороны России накануне сообщало о поражении трех пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области. Также поражен командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе.
При этом в понедельник высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе города Харькова уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на регион потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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МАГАТЭ заявила о неспособности установить виновников обстрелов Запорожской АЭС
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У миссии МАГАТЭ нет средств, которые позволили бы определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.
«Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы наблюдать... за военной операцией в регионе», – сказал Гросси в интервью CNN. Он пояснил, что это «не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала».
Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине был опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС, передает РИА «Новости».
На заседании Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Гросси указал, что одной из основ безопасности любой АЭС «является отсутствие нарушений ее физической целостности». Однако, по его словам, «физические атаки происходили и происходят», это «неприемлемо», передает ТАСС.
«Мы наблюдаем, что сотрудники станции работают в чрезвычайно сложных условиях по соседству с военной техникой и оборудованием. В этой связи наша рекомендация заключается в том, чтобы военная техника и оборудование, находящиеся на месте, должны быть выведены, чтобы не мешать нормальной работе системы ядерной безопасности», – заявил он.
МАГАТЭ рекомендует восстановить систему внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС и затем обеспечить ее безопасную работу.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
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Россия не исключила отказа продлить зерновую сделку по Украине
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Поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Постпреда спросили, есть ли опасность для продления сделки. Небензя указал, что сделку заключили «на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре», и «при нормальной» ситуации ее следовало бы продлить. Однако, учитывая «отсутствие результатов» по реализации российского экспорта, Небензя «не исключает ничего», передает ТАСС.
«Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», –сказал он, подтвердив, что не был произведен экспорт ни российского зерна, ни удобрений. Небензя заявил: «Ничего в рамках этой конкретной сделки».
22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что представители России на переговорах в Стамбуле настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза продукции России.
В украинском Николаеве ввели карточки на хлеб
В городе Николаев для жителей ввели карточки для получения бесплатного хлеба, сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
Она пояснила, что выпечку хлеба профинансировала ООН. Карточки было решено ввести из-за частой нехватки хлеба.
«У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор», – передает слова Горбенко РИА «Новости».
Карточки пока что оформляют в бумажном виде. Хлеб, который раздают в городе, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.
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Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, пишут СМИ.
Business Insider ссылается на обнародованную в ходе судебного заседания переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley. Как сообщается, Маск написал 8 мая о желании дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне», передает РИА «Новости».
«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», – озвучил написанные Маском слова адвокат компании.
По мнению юриста, высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.
В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter. В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что предприниматель отказывается от покупки соцсети, так как компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.
12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings. Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. 29 июля Илон Маск подал встречный иск к компании.
Напомним, в начале августа Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети, а 30 августа Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее.
Путин оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2»
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Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент Владимир Путин.
«В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод.
«Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
Ранее в среду Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
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В Запорожской области рассказали подробности покушения на коменданта Бердянска
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«Улица, где взорвали авто Артема Бардина, достаточно охраняемый, но не закрытый периметр, поэтому я сам всегда тщательно изучаю авто перед поездкой, когда паркуюсь там», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в Бердянске было совершено покушение на коменданта города.
«Комендант Бердянска Артем Бардин всегда был с охраной, что случилось сегодня и как так получилось, что он попал под атаку, пока непонятно. Обычно у нас даже те, кто ездит без охраны, всегда проверяют свои машины: «упал – отжался», это обязательно», – пояснил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам собеседника, противоречивая информация поступает с места преступления и о выстрелах. «Пока не ясно, была это перестрелка с диверсантами или что-то сдетонировало в машине», – сказал он.
Рогов добавил: улица, где произошел взрыв – это «достаточно охраняемый, но не закрытый периметр». «Закрытая парковка там очень тесная, часто нет свободных мест. Я сам тоже паркуюсь около здания бердянской администрации, но стараюсь, конечно, оставлять кого-то в машине или тщательно изучаю авто перед поездкой», – указал он. По словам Рогова, в городе пока не введен усиленный режим работы правоохранительных органов из-за нападения на Бардина.
«Хочется добавить: произошедшее лишний раз убеждает людей в том, что только с Россией у нас может быть безопасная нормальная жизнь. А Украина – это террор, страх и смерть. И все местные жители хотят скорее перевернуть украинскую страницу своей истории», – подчеркнул собеседник.
Во вторник в самом центре города Бердянска Запорожской области возле здания военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина (позывной «Феликс»). В результате подрыва комендант получил тяжелые травмы, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Взрывом повредило также три гражданских автомобиля, в которых никого не было, сообщает официальный Telegram-канал мэрии города. Местные власти назвали произошедшее терактом. Кроме того, сообщалось о перестрелке и одном раненом, но сейчас эта информация проверяется.
Ранее украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
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Путин высказался о потерявших яхты за границей россиянах
Российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Многим я в свое время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали – счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего аресты за рубежом активов некоторых российских предпринимателей.
Путин также заявил, что его критические заявления про бизнес относились к отдельным представителям сообщества.
«Если я говорил в отношении конкретных, отдельных представителей бизнес-сообщества что-то, то это и имеет отношение именно к отдельным представителям, а не ко всему предпринимательскому сообществу в целом. А российское предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу их за это поблагодарить», – сказал Путин.
Путин признал, что в стране еще есть проблемы с обеспечением защиты прав собственности бизнеса.
«Есть проблемы», – сказал глава государства, комментируя ситуацию с регистрацией бизнеса и ухода из офшоров отечественных компаний. По мнению Путина, для решения этих проблем «нужно создавать условия». «И прежде всего это связано, безусловно, с надежностью и с правами защиты собственности», – уточнил он.
Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден.
Путин анонсировал «системное перевооружение» гражданской авиации России
Гражданскую авиацию России ожидает «системное перевооружения» и переход на самолеты российского производства, заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», – передает ТАСС слова Путина.
Путин: Боррель мелет языком
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Президент Владимир Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя».
«Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка», – заметил глава российского государства, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА «Новости».
Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
Также глава России отметил, что Боррелю стоит посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы. «Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза..., если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы», – отметил Путин.
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».
Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо». Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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В Запорожской области опровергли смерть коменданта Бердянска
Сообщения о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтвердились, он получил тяжелые ранения, но остался жив, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов заявил, что Бардин умер от полученных после покушения на него ранений.
Также Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что это было покушение именно на Бардина. «Улица, где взорвали авто Артема Бардина, достаточно охраняемая, но не закрытый периметр, поэтому я сам всегда тщательно изучаю авто перед поездкой, когда паркуюсь там», – рассказал он.
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