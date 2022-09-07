Путин заявил о невозможности изолировать Россию

Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно, страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать транспортный потенциал, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об это говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Путина, логика сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) обязательно возьмет верх, несмотря на сложный период в глобальной экономике и международных отношениях, сообщает ТАСС.

«Современная глобальная экономика, вся система международных отношений переживает сложный период, однако уверен, что логика сотрудничества, сопряжение потенциалов и взаимной выгоды, которой придерживаются наши страны, представленные здесь (на ВЭФ), и наши друзья в регионе (АТР), обязательно возьмет верх», – сказал Путин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Напомним, задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.