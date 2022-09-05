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Экс-глава МИД Австрии раскритиковала ЕС за неумение договариваться
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Бывшая глава министерства иностранных дел Карин Кнайсль раскритиковала институты Евросоюза за излишнюю бюрократизацию и неумение договариваться.
«Для того чтобы выработать переговорную позицию, уходит много усилий технократического порядка. Конечно, я ценю факт того, что имеется возможность встретиться со своими партнерами, и есть определенные позиции, которые мы обязаны упомянуть», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Кнайсль, политика в Европе формируется чисто на технократическом уровне, без разговора. Ранее Кнайсль покинула страну из-за постоянных угроз в свой адрес. Сейчас она живет в Ливане.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Названы причины антиукраинского митинга в Чехии
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«Недовольство людей, вышедших на митинг в Чехии, вызвано их обеспокоенностью внутренними проблемами страны. Кроме того, оголтелая русофобия и помощь Украине в ущерб собственным интересам имеет лишь ограниченную поддержку в чешском обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Чехии прошел антиправительственный митинг, его организаторы призвали правительство республики уйти в отставку.
«Причины митинга, прошедшего в Праге, заключаются в резком ухудшении условий жизни чехов. До последнего времени Чехия была страной с низкой инфляцией и безработицей, с устойчивым курсом кроны и высокими социальными стандартами. Сегодня, впервые за 30 лет, инфляция в Чехии достигла 18%», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, достаточно сильно на социальной напряженности сказался прием почти полумиллиона украинских беженцев. В расчете на душу населения мы видим, что Чехия приняла даже больше переселенцев с Украины, чем Польша. Следствием этого стали проблемы с уличной безопасностью и нагрузка на бюджет. Этим чехи крайне недовольны», – отметил собеседник.
«Большинство чехов не питают симпатий к России, вместе с тем Украина и украинцы, которые годами массово работали в Чехии, тоже не вызывают у них особого восторга. Для Чехии, как и для Польши, провозглашенный героем на Украине Степан Бандера – это преступник, чьи последователи вырезали несколько тысяч чехов на Волыни в 1943 году», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, кто стоит за организацией акции протеста, политолог рассказал, что «главным образом это националисты из партии «Свобода и прямая демократия». «Эта партия имеет свою фракцию в парламенте, ее лидеры известны своей русофилией. Кроме того, к ним примкнула и часть сторонников бывшего премьера Андрея Бабиша, которые недовольны ухудшением жизни в стране», – рассказал Трухачев.
«Вместе с тем шансов свергнуть правительство Петра Фиалы, имеющего устойчивую опору в парламенте, у организаторов митинга пока нет. Все может измениться лишь в начале 2023 года, после президентских выборов в Чехии, не раньше», – полагает собеседник.
«Чешский премьер Петр Фиала – идейный русофоб. То есть он не проплачен США или кем-то другим, русофобия – это его личная позиция и личный выбор. Именно поэтому он склонен везде искать «руку Кремля»,
– убежден политолог. «В целом в Чехии есть и русофобы, и русофилы. В отличие, например, от Польши, там присутствует очень большой разброс мнений по поводу России. Наиболее частое из них: «русские – не друзья, но и не враги». Поэтому наличие у власти столь русофобского правительства выглядит как аномалия. А вот наличие массового недовольства кажется вполне естественным, учитывая, что совсем откровенных русофобов в Чехии всего порядка 10-15%, а безусловная поддержка Украины находится в пределах 30%», – отметил эксперт.
«То, что случилось вчера в Праге, стало напоминанием, что Чехия – не Польша, и оголтелая русофобия в ущерб интересам своей страны и народа имеет ограниченную поддержку, несмотря на то, что и доля русофилов там не превышает 15-20%», – подчеркнул он.
Рассуждая об ожиданиях России от отношений с Прагой, собеседник отметил, что «основное, к чему нам нужно быть готовыми – это то, что Чехия может и будет колебаться». «Несмотря на то, что русофобия у чехов величина непостоянная, она там все же есть. С нынешним правительством Чехии России говорить не о чем. Я считаю, что нужно прервать все отношения до тех пор, пока там не сменится правительство. Как мы видим, запрос на такую смену в чешском обществе есть», – резюмировал Трухачев.
В субботу в центре Праги прошел антиправительственный митинг. Участие в нем приняли порядка 70-80 тысяч человек. Организаторы считают, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен на товары и услуги, передает РИА «Новости».
Кроме того, они выдвинули требование правительству Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае организаторы грозят объявить акцию неповиновения.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
Также, по мнению участников митинга, властям необходимо придерживаться нейтралитета в украинском кризисе, поскольку из-за поддержки Украины и антироссийских санкций чехи столкнулись с резким ростом цен на продовольствие и электричество.
Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции протеста прокатились и по другим европейским городам. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель. А в субботу массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже.
В воскресенье СМИ предрекли в Германии протесты по чешскому образцу. Как пишут СМИ, антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
По странам Европы прокатилась волна митингов
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В Париже в субботу прошел массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. В тот же день десятки тысяч человек на митинге в центре Праги потребовали отставки правительства Чехии. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что десятки тысяч французов вышли в субботу на улицы Парижа с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. «Макрон #импичмент! » – кричат сегодня десятки тысяч французов на улицах Парижа!», – написал Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.
Протестующие обвинили правительство Франции в недостаточной заботе о благополучии французов, а политику Макрона назвали античеловеческой, сообщает сетевое издание info24.ru.
Кроме того, антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся потребовали отставки правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября, предупредив, что в противном случае будет объявлена акция неповиновения.
Днем ранее в немецком городе Кассель произошли столкновения между силовиками и протестующими против поставок оружия, в том числе Украине, передает РИА «Новости».
Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек предупреждал, что существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию.
Сара Вагенкнехт: Санкции против России уничтожают промышленность Германии
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Санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь, считает депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые она сказала в интервью немецкому изданию t-online.
По мнению Вагенкнехт, Газпром использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
«Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится», – уверена представительница «Левых».
При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 млн долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.
По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, «это безумие». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос», – добавила депутат.
Напомним, 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.
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Депутат парламента Эстонии назвал членов правительства страны фашистами
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Депутат оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Стальнухин назвал членов правительства страны фашистами за снос советских памятников. Его видеозаявление ранее опубликовал YouTube-канал «Портал Славия».
«Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один. И в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники», – говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, откуда были сняты плиты, передает Delfi.
По его словам, только откровенные нацисты и фашисты могут снять все, что посвящено воинам-освободителям.
«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – отметил Стальнухин.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.
В российском МИД заявили, что власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения.
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Волк загрыз любимую пони главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild.
«Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) – всего в ста метрах от дома семьи», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
Уточняется, что погибшую пони в пятницу утром обнаружил муж председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен в ее поместье. На место инцидента выехали сотрудник сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы.
Немецкое издание сообщает, что Долли была всеобщей любимицей, поэтому вся семья расстроена этим происшествием. Сама фон дер Ляйен с юности является страстной наездницей, в свое время участвовала в чемпионатах по верховой езде.
Участники митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября
Правительство Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой должно уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае будет объявлена акция неповиновения, заявили организаторы митинга в Праге.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
«Здесь, на Вацлавской площади, мы заявляем, что не хотим войны! Мы хотим мира!» – заявляли ораторы. На митинге под скандировавшийся его участниками призыв «Любовь и мир!» был выпущен в небо белый голубь.
С трибуны ораторы призвали чешских избирателей продемонстрировать негативное отношение к кабмину, отказав в поддержке на предстоящих в республике 23–24 сентября выборах в верхнюю палату парламента и местные органы власти кандидатам, выдвинутым партиями правительственной коалиции.
Ранее сообщалось, что на Вацлавской площади в центре Праги в субботу начался антиправительственный митинг, который совместно организовали несколько политических партий, в акции принимают участие около 20 тыс. человек.
Новак сравнил цены на газ в России и Европе
Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер Россит Александр Новак.
По его словам, в отличие от Европы, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России опасаться подобных ограничений не стоит. «У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом», – заявил Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на газ в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%.
«Если сравнивать – у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле... Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество», – сказал Новак.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала причину переезда в Ливан
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему переехала из Европы в Ливан, а не в Россию.
«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно», – цитирует РИА «Новости» Кнайсль.
По ее словам, в Европе она точно вне закона.
«Я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену», – поделилась экс-дипломат.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
Карин Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год.
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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В Италии призвали ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций
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Евросоюз должен возместить расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций, заявил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини в эфире RTL.
«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», – приводит его слова РИА «Новости».
Лидер «Лиги», которая в составе правоцентристской коалиции имеет шансы победить на выборах 25 сентября, подчеркнул, что выступает за продолжение санкций, но не считает их эффективными.
«Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое», – отметил политик, добавив, что кризис на Украине продолжается, «и казна России пополняется».
Ранее французский журналист Франсуа Ленгле заявил, что нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям.
Во вторник страны Балтии направили Еврокомиссии предложения по новым ограничениям против России, которые касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.
Германию предупредили о возможном блэкауте предстоящей зимой
Глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в ФРГ предстоящей зимой в случае, если страна не продлит работу трех оставшихся АЭС.
«Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством», - заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ в опубликованном в воскресенье интервью газете «Бильд ам зонтаг». «Если это правительство [Германии] продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», – передает ТАСС слова Мерца.
«Самое позднее в августе мы должны были бы побеспокоиться о заказе новых топливных стержней как минимум для трех АЭС, которые еще работают, а также, возможно, и для трех, которые были выключены в прошлом году. Тем самым были [бы] обеспечены электричеством на начальном этапе в общей сложности 20 млн домохозяйств», – заявил лидер ХДС.
Ранее крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
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В Эстонии решили отнимать недвижимость россиян за коммунальные долги
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Недвижимость граждан России в Эстонии может быть продана для покрытия возможного долга по оплате коммунальных услуг, заявил вице-канцлер эстонского МВД Вейко Коммусаар государственному «Радио 4».
Он пояснил, что квартиру могут реализовать в самом крайнем случае, если человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется большой долг, передает РИА «Новости».
Коммусаар также считает, что граждане России, которые не имеют доступа к своей недвижимости на территории Эстонии, могут управлять ею через третьих лиц.
«Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы – сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей», – отметил вице-канцлер.
По данным МВД, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости, а гражданам Белоруссии – 919. Хотя большинство владельцев недвижимости из числа российских граждан проживают в Эстонии с видом на жительство, примерно 12% из них, или 4500 человек нуждаются в визе для посещения Эстонии и потеряют доступ к своей недвижимости из-за визового запрета.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что МВД готовит закон, ограничивающий право граждан России покупать недвижимость в балтийской республике.
До этого эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян с шенгенскими визами в ближайшие несколько дней или недель.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Эстонии и Латвии планируют выдавить со своей территории россиян, получивших в предыдущие годы визы и временные виды на жительство.
С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, целью посещения которых является туризм, бизнес, спорт или культура. Под запрет попали и россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии. Местные банки прекратили принимать платежи из России, и россияне не могут оплачивать коммунальные счета.
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Французы заявили о «смерти Европы» без российского газа
Реакция европейских стран на заявления Газпрома о приостановке «Северного потока» до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.
Многие пользователи отметили американский след в упорном желании стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией, передает РИА «Новости».
«Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и, наконец, получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?» – заметила в комментариях Anne-Louise.
«К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше», – иронизирует пользователь Curieux. «Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды) еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение... Европа с нашими нынешними лидерами мертва...» – говорится в комментарии.
«Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, «Северный поток – 2», но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения», – возмутился cagnotte.
«Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает...» – подытожил rongeur joyeux.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде.
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В Турции обвинили Европу в лицемерии по отношению к России
Европейские страны, восхваляющие первого президента СССР Михаила Горбачева за снятие «железного занавеса», отменой упрощенной выдачи виз россиянам сами лицемерно опускает его, говорится в материале турецкого издания Evrensel.
Автор публикации напомнил о высказываниях некоторых европейских лидеров о том, что у советских граждан не было свободы передвижения. В статье сказано, что те же люди в данный момент отнимают такое право у граждан России по политическим соображениям, передает RT.
Кроме того, в материале указано, что европейские страны сами пострадают от отмены упрощенной выдачи виз российским гражданам. «ЕС не остается ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения», – заключили в статье.
В среду сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
Песков назвал визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
Визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Ну всегда это было камнем преткновения, хотя в былые времена удалось серьезно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее. Но сейчас, видите, вот в этой какой-то злобе такой труднообъяснимой западники не гнушаются ничем, то есть им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что для многих это станет неприятным решением.
«Ну, действительно, для многих наших сограждан это будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это все закончится. Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живем, и нам нужно быть твердыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода», – добавил он.
Песков также отметил, что ответ России в случае ограничений ЕС по визам может быть асимметричным и симметричным, но что он будет – это 100%. «Какие они будут? Ну можно сказать, что такими, как и насколько это будет соответствовать нашим интересам», – уточнил он.
Песков напомнил, что Запад – лишь часть мира. «Мир гораздо многограннее, и огромное количество мест открыты для нас и останутся открытыми. Это интересные места с глубочайшей историей, где можно многому научиться, где можно многое заработать, где можно наладить новые каналы для сотрудничества», – сказал он.
Накануне сообщалось, что Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония на следующей неделе продолжат обсуждать визовые санкции в отношении России.
Напомним, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
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