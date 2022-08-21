Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания Кнайсль разделила мужчин-политиков из России и ЕС на «взрослых людей» и «тинейджеров» 21 августа 2022, 12:51 Текст: Антон Никитин

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами». По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, во времена ее работы в качестве министра она встречалась с папой Римским и различными коллегами из Евросоюза. «Встречи с Лавровым и с Путиным для меня более интересные воспоминания, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей. К западу от Вены часто мужчины-коллеги из ЕС, я их называю тинэйджерами, постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламобад или Нью-Дели», – заявила она в интервью телеканалу «Россия 24». Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.

Путин указал Макрону на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС 19 августа 2022, 17:05

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, российский лидер указал французскому коллеге на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС. «Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Политики отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, она, по мнению обеих сторон, смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Россия также готова оказать инспекторам МАГАТЭ все необходимое содействие, подчеркнул Путин. Президент России напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где после удара ВСУ погибло множество содержавшихся там украинских военнопленных. Также российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. «Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», – отмечается в сообщении. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции. Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС. В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать. Путин: Интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной 18 августа 2022, 22:20 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин обратил внимание руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. На совещании по теме судостроения Путин поинтересовался у руководителя Объединенной судостроительной корпорации, почему у ОСК скопилось столько убыточных контрактов. Топ-менеджер ответил, что корпорация при формировании заказа не может сразу посчитать, какая будет цена, но действует в пользу заказчиков, чтобы достроить суда, а потом уже разбирается с деньгами. «Может быть, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», – приводит слова Рахманова ТАСС. «Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной», – ответил Путин. По его словам, «нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины». «Что касается интересов заказчика, то и здесь, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечить его интересы, но это не значит, что нужно делать шалтай-болтай: начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое», – подчеркнул президент. Путин упомянул схему, которая используется при заказах от Минобороны, когда изначально есть ориентировочные цены. «Все это можно сделать [и для гражданских заказов], вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика. Вопрос в том, чтобы своевременно, грамотно, в короткие сроки отработать все формальные вопросы, связанные с заключением контракта. Я обращаю на это ваше внимание, пожалуйста», – сказал президент. «Есть, Владимир Владимирович! Приняли к исполнению», – ответил Рахманов. Кроме того, на совещании вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что правительство приняло решение провести финансовый аудит накопленной задолженности ОСК. По его словам, такая необходимость возникла из-за того, что судостроительные компании часто заключают твердые контракты на постройку гражданских судов при отсутствии окончательного проекта. В результате, чтобы сдать судно, верфи вынуждены брать на себя убытки за превышение первоначальной стоимости. Чтобы избежать повторения таких ситуаций, Мантуров дал поручение ОСК больше не заключать контракты на строительство судов без технико-экономической экспертизы проекта. Ранее в четверг Путин назвал задачи в судостроении. Новости СМИ2 Президент Индонезии заявил о намерении Путина посетить саммит G20 на Бали 19 августа 2022, 06:17

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, заявил индонезийский лидер Джоко Видодо Bloomberg. «Президент Путин сказал мне, что он приедет», – передает РИА «Новости» слова главы Индонезии. Он таже сообщил, что посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин. Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. Переговоры Путина и Токаева в Сочи завершились 19 августа 2022, 19:19 Текст: Вера Басилая

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев завершили переговоры в Сочи, лидеры попрощались на крыльце резиденции. В ходе встречи Путин и Токаев обсудили все двусторонние вопросы в формате рабочего обеда, передает РИА «Новости». Также обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства. Новости СМИ2 Путин назвал задачи в судостроении 18 августа 2022, 18:18 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо развивать собственные компетенции в судостроении, нужно достичь независимости по значимым технологиям, заявил президент России Владимир Путин на совещании по судостроению. Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, но нужно сделать все для выполнения программ, сказал глава государства, передает РИА «Новости». «Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране», – указал Путин. Он отметил, что на совещании обсудят ситуацию в судостроении, проблемы российских верфей, производителей и заказчиков судов, а также стратегические задачи отрасли. Иностранные партнеры не исполняют свои обязательства по поставкам перед российскими судостроителями, что провоцирует трудности, сказал Путин. «Замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных, да и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Это очевидно. Я имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса», – подчеркнул президент. «Я обращаю внимание всех коллег, прежде всего, конечно, правительства, и, конечно, предприятий судостроения. Нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму, ясно, что все свести к минимуму невозможно, но свести к минимуму влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем», – добавил Путин. В 2021 году президент заявлял, что государство продолжит оказывать поддержку судостроения в России, несмотря на прямую и скрытую конкуренцию в этой сфере. Токаев прибыл в Сочи на встречу с Путиным 19 августа 2022, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи, где в пятницу пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики. «Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как информировала ранее пресс-служба Кремля, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и стратегического партнерства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году. По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Новости СМИ2 Рейтинги доверия президенту показали стабильно высокие результаты 19 августа 2022, 14:38 Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 77,8%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% респондентов, следует из данных, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,2%. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью с июля по август 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Между тем, по данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а доверяют российскому лидеру 77% россиян. Опрос «ФОМнибус» проводился 12-14 августа и охватил 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов. По данным на 29 июля, российскому лидеру доверяют 80,7% россиян, следует из данных опросов ВЦИОМ, согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценивают 78% опрошенных. Политолог объяснил стабильность высокого уровня доверия россиян к Путину 19 августа 2022, 19:47

Фото: Павел Быркин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Причины, по которым доверие россиян к Путину остается на постоянно высоких показателях, – это его решения по спецоперации и глубокая вовлеченность главы государства в решение насущных проблем регионов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее ВЦИОМ сообщил, что на прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% опрошенных россиян. «По ходу спецоперации на Украине президент оперативно принимает сложные решения и это отражается на рейтинге Путина среди россиян. К тому же сама по себе спецоперация как фактор консолидирует российское общество вокруг фигуры главы государства», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Вторым фактором, который поддерживает на высоте уровень популярности президента, Кирьян считает работу Путина по внутриполитической повестке. «Президент регулярно проводит встречи с правительством, с главами ключевых ведомств, с руководителями правоохранительных органов и с Советом безопасности в целом. И позиция, занятая президентом по всем важнейшим и принципиальным вопросам страны, положительно воспринимается населением», – указал он. При этом, напомнил Кирьян, глава государства активно вовлечен и в региональную тематику, демонстрирует внимание к деталям, к конкретным проблемам тех или иных областей и республик. «Об этом свидетельствуют, в частности, регулярные беседы Путина с главами субъектов РФ», – сказал эксперт, напомнив, что только за последнее время, к примеру, президент пообщался с руководителями Кировской, Владимирской, Ярославской и Тамбовской областей. В пятницу по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщалось, что уровень одобрения деятельности президента составил 77,8%, а на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов, в течение всего лета этот показатель колебался в пределах 80% – 81,5%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составили 52,2%. Между тем, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а доверяют российскому лидеру 77% россиян. Новости СМИ2 В Сочи стартовали переговоры Путина и Токаева 19 августа 2022, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали встречу в Сочи в пятницу, сообщают информационные агентства. Встреча проходит в резиденции российского лидера Бочаров Ручей, передает ТАСС. Путин заявил, что намерен обсудить в деловом и дружеском ключе много вопросов повестки дня. Токаев отметил, что настроен «придать динамику» двустороннему сотрудничеству. Президент Казахстана прибыл в Сочи несколько часов назад. В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства. Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию 20 августа 2022, 01:10 Текст: Антон Никитин

Стремление молодежи реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки, заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам всероссийского форума «Машук». «Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, такая активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки», – приводит ТАСС слова Путина в обращении к участникам всероссийского форума «Машук», которое зачитала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Глава государства также обратил внимание на то, что за прошедшие годы всероссийский форум «Машук» убедительно доказал свою востребованность, «сыграл весомую роль в судьбе участников, по праву приобрел статус всероссийского молодежного форума». Президент отметил, что, «конечно, отрадно, что сегодня здесь, в Пятигорске, открывается современный, круглогодичный центр знаний «Машук». «А это значит, что юноши и девушки из разных регионов России, начинающие специалисты сферы образования и студенты профильных учебных заведений получат замечательную возможность не только в рамках форума, но и в любое другое время обмениваться опытом, завязывать деловые контакты, обсуждать насущные профессиональные проблемы, главная из которых – совершенствование образовательных, информационных, просветительских технологий, гармонизация межкультурного и межнационального диалога в нашей стране», – подчеркнул президент. Напомним, 15 августа в Пятигорске открылся всероссийский молодежный форум «Машук», на который собрались участники из России, Донбасса и Запорожья. Молодежный форум «Машук» проводится с 2010 года. В 2020 году в период начала пандемии он впервые прошел в дистанционном формате. В 2022 году форум приобрел статус всероссийского. Новости СМИ2 Путин указал на позитивное развитие отношений России и Казахстана 19 августа 2022, 16:35 Текст: Алексей Дегтярев

Развитие российско-казахстанских отношений проходит в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. «По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. И наша встреча придает дополнительные импульсы развитию нашего доверительного стратегического партнерства», – цитирует Путина ТАСС. Он напомнил, что в октябре отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами. Глава российского государства отметил, что активно сотрудничают министерства и ведомства двух стран, также активно работает межправкомиссия. «Министерства иностранных дел [России и Казахстана], министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», – сказал Путин. «В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше личное участие. Тем более Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате», – приводит слова Токаева РИА «Новости». Президент Казахстана прибыл в Сочи несколько часов назад, через некоторое время стартовали переговоры лидеров двух стран. В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства. Главы регионов России получили высокую оценку и поддержку Путина 19 августа 2022, 10:45 Текст: Александра Юдина

Состоялась серия встреч российского лидера Владимира Путина с врио губернаторов нескольких российских регионов, где высшие должностные лица субъектов страны сообщили главе государства о социально-экономической ситуации в регионах и попросили о федеральной поддержке необходимых для развития направлений. Так, 3 августа состоялась встреча президента с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым. Глава государства обратил внимание на рост в субъекте страны ВРП и инвестиций, а также на развитие там промышленного производства. Врио, в свою очередь, доложил о ситуации в ключевых сферах развития региона – рассказал о социальных основах бюджета, положении беженцев из Донбасса, борьбе с пандемией коронавируса и мерах поддержки предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Также Евраев подчеркнул, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства в регионе составил 106,8%, ВРП достиг 688 миллиардов рублей, объем инвестиций в основной капитал – 112,4% при плановых показателях 103,9% (к уровню 2020 года). Евраев попросил президента оказать региону поддержку в строительстве Карабулинской развязки – «вопросе жизни и развития всей области». Оценочная стоимость строительства моста составляет 18 млрд рублей. Президент констатировал, что вопрос действительно важен, и сообщил, что поручит ведомствам начать над ним работу. Позднее, 9 августа глава российского государства провел рабочую встречу с врио главы Кировской области Александром Соколовым. Врио доложил президенту о том, что ему удалось сделать за три месяца в новой должности. Соколов подчеркнул, что в ходе активных поездок по области (врио посетил более 20 муниципалитетов) и общения с жителями у него получилось не только глубоко погрузиться в проблемы региона, но и понять его возможности. Президент оценил работу врио, но напомнил, что есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Среди них – ситуация в моногородах. Врио также попросил Путина поддержать Кировскую область в связи с предстоящим 650-летием города Кирова. «Президент с вниманием отнесся к моим просьбам и сказал, что обязательно рассмотрит обращения», – сообщил в своем Telegram-канале Соколов. С главой государства встретился врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев 11 августа. Врио сообщил, что за прошедшие месяцы в должности погрузился в ситуацию в регионе и полностью ее контролирует. По оценке главы государства, среди них – хорошие темпы развития строительного сектора и сельского хозяйства. В беседе с Путиным Зайцев обозначил темы, принципиально важные для развития Марий Эл. Среди них – модернизация взлетно-посадочной полосы, реставрация замка Шереметева и ремонт акушерско-физиологического корпуса перинатального центра. «Надеюсь, мы получим поддержку со стороны Президента в решении этих вопросов», – написал врио в своем Telegram-канале после рабочей встречи. Кроме того, 16 августа президент встретился с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым. Егоров подчеркнул, что основные макроэкономические показатели региона стабильно демонстрируют положительную динамику. В частности, рост собственных доходов бюджета на 1 августа текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составил 120%. «С учетом текущей экономической ситуации, когда наша страна находится под санкционным давлением, мы приняли большое количество дополнительных мер поддержки различных отраслей: это и промышленность, и сельское хозяйство, и не забываем про малый и средний бизнес», – сообщил врио. Также Егоров попросил президента о федеральной поддержке по потребности Тамбовской области в автобусах на газомоторном топливе, новой дорожно-коммунальной технике и реновации системы водоснабжения. Президент пообещал оказать содействие в решении актуальных проблем и констатировал, что в области все развивается «достаточно стабильно». 17 августа вопросы социально-экономического развития Владимирской области с президентом обсудил врио губернатора региона Александр Авдеев. «В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране. Но, конечно, есть вопросы, требующие особого внимания», – озвучил свою оценку Путин. Врио обозначил, что в области реализуется более 60 инвестпроектов, индекс промышленного производства в январе-июне 2022 года вырос почти на 7%, и при поддержке Правительства России идет работа над созданием второй особой экономической зоны. Кроме этого, с опережением графика идет строительство трассы М-12. «Президент оценил эти шаги. И очень важно, что поддержал наши инициативы: строительство северного обхода Владимира, восстановление областного драмтеатра и др. Пообещал, что переговорит с коллегами в Правительстве несмотря на то, что некоторые из проектов действительно весьма дорогие», – сказал он. Встречи врио губернаторов российских регионов с главой государства показали, что каждый из врио активно включился в региональную повестку, понимает сильные стороны развития своих территорий и работает над решением актуальных проблем жителей. Поддержка со стороны федерального центра – не просто знак символического доверия президента по отношению к врио, а готовность к совместной работе федерального центра и регионов для развития страны. Новости СМИ2 Путин поздравил Кончаловского с 85-летием 20 августа 2022, 13:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил режиссера, сценариста и продюсера Андрея Кончаловского с 85-летним юбилеем, сообщила пресс-службы Кремля. «И в нашей стране, и за ее пределами Вас знают как выдающегося режиссера и сценариста, яркого, искренне преданного любимому делу человека. Ваши работы, удостоенные престижных профессиональных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актёрскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца», – говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Президент пожелал Кончаловскому доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего. Путин указал на развитие надежной демократии с помощью выборов в России 19 августа 2022, 20:41 Текст: Алексей Дегтярев

Нет сомнений в способствовании предстоящих выборов в сентябре развитию надежной демократической политической системы России, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. «Для того чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит – надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», – приводит слова главы государства РИА «Новости». Президент отметил, что ко всем кандидатам на осенние выборы должно быть объективное отношение. Он просмотрел представленные ему материалы и указал, что в числе кандидатов, которым отказали в регистрации, есть представители разных партий, включая «Единую Россию». Памфилова отметила, что прозрачность и открытость российской избирательной системы выше, чем в недружественных странах. «Хочу честно сказать, что вот эта прозрачность и открытость, она на порядок выше, чем в тех странах недружественных, которые считают себя демократичными, вот это правда», – указала она. Напомним, единый день голосования в 2022 году – 11 сентября. В 82 субъектах России пройдут выборы глав регионов, региональных парламентов и органов местного самоуправления. Новости СМИ2 Путин обсудил с президентом Индонезии продовольственную безопасность 18 августа 2022, 13:35 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, обсудили продовольственную безопасность, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Индонезии Джоко Видодо... Обсуждалась проблематика глобальной продовольственной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Отмечается, что Путин поздравил Видодо и народ Индонезии с национальным праздником – Днем независимости, который отмечался 17 августа. Во время телефонного разговора глава российского государства проинформировал индонезийского коллегу об усилиях России, Турции и ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений. «Владимир Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений», – уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Москва активно сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и зерна, других продуктов, так как без решения этого вопроса проблему продовольственной безопасности не решить. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД