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4 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 14:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков назвал визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Сербия обеспечила себя российским газом до конца зимы
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Сербия не ожидает проблем с газом, поскольку обеспечила за счет поставок из России все необходимые объемы газа до конца предстоящего отопительного сезона, заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
«Что касается газа, мы практически обеспечили все необходимы объемы газа до конца отопительного сезона, который перед нами. В хранилище в Венгрии находится 350 млн кубометров, и мы продолжаем туда складировать по договору. ПХГ «Банатский двор», его сербская часть, содержит 270 млн кубометров, россияне в свою часть хранилища закачают 270-280 млн до конца сентября. Так что мы располагаем значительными запасами как в Сербии, так и в Венгрии», – передает ТАСС слова Баятовича.
«Цена, согласно договору президентов [Сербии и России Александара] Вучича и [Владимира] Путина будет по нефтяной формуле, что действительно очень и очень дешево, самая низкая цена в Европе. Поэтому проблем с газом не ожидаем», – подчеркнул глава «Сербиягаза».
Ранее президент Сербии Александр Вучич с иронией прокомментировал требования Евросоюза согласовать политику его страны с политикой ЕС. Он заявлял также, что Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в 4 тыс. евро за 1 тыс. кубометров, если бы не копила резервы газа еще в мае.
«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина
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Президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт в комментарии Bloomberg.
Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну.
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», – добавила заявила она.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Медведев предупредил Европу о возможности лишиться газа из России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
Так, он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.
«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем Telegram.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
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Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть
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Министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на заявление, принятое в Берлине по итогам заседания.
«Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка», – цитирует заявление «Интерфакс».
Вся коалиция будет определять потолок цен, он будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. Планируется запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка, передает ТАСС.
В заявлении сказано, что главы минфинов стран «семерки» призывают государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.
Минфин Японии заявил, что ограничение цен на российскую нефть направлено на предотвращение резкого роста цен на энергоносители и сдерживание роста инфляции.
Американское министерство финансов считает, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам России и снизит инфляцию в США.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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Новак: За введение потолка цен на нефть из России заплатят потребители ЕС и США
Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – цитирует ТАСС Новака.
При этом Новак назвал «полным абсурдом» предложения о введении ограничений на цену российской нефти. «[Это] вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», – добавил он.
Новак отметил, что за данную меру заплатят те европейские и американские потребители, которые в настоящее время уже платят высокие цены за энергоресурсы.
«Это полностью разрушит рынок», – подчеркнул вице-премьер.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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Германия не захотела отказываться от импорта газа из России
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Германия не планирует отказываться от импорта газа из России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, призвав «не усложнять себе жизнь».
Шольца спросили, почему Германия «просто не закроет «русский кран». Он ответил, что ЕС «не ввел санкции на импорт газа, прежде всего из-за западноевропейских стран, не в первую очередь из-за Германии». По его словам, «другие не могут так быстро найти для себя альтернативу», передает РИА «Новости».
Как заявил Шольц, Германия своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для СПГ. В результате страна может «преодолеть» сложившуюся ситуацию с газоснабжением, но «это будет сложнее сделать» при отказе «от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает» из России.
«Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», – сказал он. По его словам, Германия должна расширять инфраструктуру для импорта, чтобы не быть зависимой, требуются трубопроводы из южной Европы. Так, «было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались», сказал Шольц, имея в виду трубопровод через Францию. Он рассчитывает, что такой трубопровод «будет».
«И тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) – из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас», – сказал канцлер.
Напомним, Португалия не договорилась с Францией о новом газопроводе. Глава правительства Португалии Антониу Кошта заявил, что газопровод, который соединит Португалию с Центральной Европой, могут построить в обход Франции.
Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом. Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Еврокомиссия обиделась на «цинизм» России
Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер утверждает, что Газпром решил прекратить поставки газа по «Северному потоку» под надуманным предлогом.
Как сказал Мамер, заявление Газпрома «является подтверждением его ненадежности как поставщика». Кроме того, сложившуюся ситуацию он считает «подтверждением цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах», а не исполнять «контрактные обязательства», передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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СМИ: «Северный поток» возобновил работу
Газопровод «Северный поток» возобновил работу после остановки, передает Reuters.
За последний час поток голубого топлива по трубе вырос до 184 кВт/ч, передает Reuters, ссылаясь на данные сайта Газпрома.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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В Германии заявили, что не рассчитывают на поставки российского газа зимой
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Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
«Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу «Северный поток –1» зимой. <…> Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное является чистой спекуляцией», – цитирует ТАСС Хабека.
По его словам, в настоящее время не ведутся прямые переговоры с Газпромом.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
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Ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока», следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.
Сообщается, что к нетто-отбору газа из ПХГ перешли Венгрия и Германия. По состоянию на 31 августа уровень заполненности ПХГ Венгрии сократился на 0,9 п.п., передают «Ведомости».
При этом отмечается, что в целом Германия может поддерживать нетто-прирост закачки. Показатель увеличился за 31 августа на 0,25 п.п. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET* и EWE.
По данным ассоциации, в среднем резервы Европы выросли до 80,35%, увеличивших на 0,19 п.п. за 31 августа.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Siemens Energy выразила готовность принять участие в ремонте «Северного потока»
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Компания Siemens Energy AG сейчас не занимается техническим обслуживанием газопровода «Северный поток», но готова принять участие, сообщил ее представитель.
В Siemens Energy заявили, что «на компрессорной станции «Портовая» имеется достаточно дополнительных турбин для работы «Северного потока». Компания сообщила, что «приняла к сведению последние сообщения» Газпрома, но «как производитель турбин» считает, что «такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации».
В сообщении Siemens Energy сказано, что «такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», это «рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию». Утверждается, что в прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке эксплуатации, передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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В Молдавии решили покупать электричество на Украине вместо Приднестровья
В случае прекращения поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, Кишинев намерен закупать электроэнергию у Украины, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в эфире кишиневского телеканала Prime.
«Мы рассматриваем разные сценарий возможных рисков в энергетическом секторе. Если Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра, мы готовы закупать электричество у Украины. В полном объеме, то есть 100%. Такая договоренность с Киевом у нас есть», – цитирует РИА «Новости» Спыну.
Говоря о поставках газа в зимний период, вице-премьер отметил, что Молдавия в этом плане сильнее уязвима перед кризисом, так как нет договоренностей с Газпромом.
«К сожалению, беседа, которую я провел на днях с главой Газпрома Алексеем Миллером, не все прояснила. Он обозначил сентябрьские объемы. У нас не будет проблем с поставками в сентябре. А что касается дальнейших месяцев, я надеюсь продолжить этот диалог и иметь больше ясности в ближайшие недели», – отметил он.
Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (принадлежит российской «Интер РАО») по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% – у украинского «Энергоатома» по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.
На прошлой неделе Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила госпредприятию «Энергоком» закупать электроэнергию за рубежом без проведения тендера.
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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Во Франции заявили о росте доходов России благодаря санкциям Запада
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Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.
По словам репортера, Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта этих энергоресурсов выросли на 40%. «Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», – приводит слова экономиста РИА «Новости».
Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией.
«Европейские страны заплатили Путину более 86 млрд евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тыс. евро, и это не считая другие страны», – подытожил специалист.
Напомним, в прошлое воскресенье в США подсчитали, что Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий. В прошлый четверг президент России Владимир Путин отметил рост доли нефтегазовых доходов в бюджет, подчеркнув, что это говорит о стабилизации экономических показателей, однако есть и риски.
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Французы заявили о «смерти Европы» без российского газа
Реакция европейских стран на заявления Газпрома о приостановке «Северного потока» до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.
Многие пользователи отметили американский след в упорном желании стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией, передает РИА «Новости».
«Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и, наконец, получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?» – заметила в комментариях Anne-Louise.
«К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше», – иронизирует пользователь Curieux. «Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды) еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение... Европа с нашими нынешними лидерами мертва...» – говорится в комментарии.
«Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, «Северный поток – 2», но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения», – возмутился cagnotte.
«Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает...» – подытожил rongeur joyeux.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде.
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В Германии призвали «проснуться» и спасать экономику российским газом
Немецкая экономика очевидно нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье, заявил газете Die Welt премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
Он подчеркнул, что из-за действующей политики антироссийских санкций Германия может столкнуться с более серьезными экономическими последствиями, чем после кризиса 2008 года.
«Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. <...> Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик посетовал, что местные заводы по производству азота были вынуждены прекратить работу из-за взлетевших цен на топливо и электричество.
«Взгляните на рыночные цены на Лейпцигской энергетической бирже. Текущая цена составляет 800 евро, а мы исходим от 40 евро за мегаватт-час! Это просто неправда, когда «Зеленые» заявляют, что проблема заключается в цене на газ, а не на электроэнергию. Обе цены – огромная проблема. <...> Федеральное правительство должно проснуться и, наконец, действовать. Именно этого требуют торговые палаты и торговые ассоциации», – отметил он.
В свою очередь руководитель Ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил, что энергетический кризис привел к значительному сокращению производства химических продуктов в Германии.
«Ситуация драматичная. С начала года производство химической продукции снизилось на 10%», – сообщил он. При этом, по оценке Гроссе Энтрупа, низшая точка еще не достигнута.
Ассоциация призвала правительство ФРГ продлить и изменить программу, направленную на сдерживание роста расходов на электроэнергию, за счет которой энергоемкие фирмы могут получить поддержку от государства. «В нынешней форме она ничего не приносит, прежде всего компаниям в химических парках», – констатировал Гроссе Энтруп.
Компании химической и фармацевтической промышленности, по данным VCI, насчитывают более 530 тыс. сотрудников и являются крупнейшим потребителем газа в Германии с долей потребления 15%.
Кроме того, глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил увеличения размера надбавки за газ для потребителей в ФРГ, которая, по его словам, обеспечивает надежность энергоснабжения.
«Прежде всего можно сказать, что сбор за газ способствует обеспечению надежности поставок», – сказал Маубах в интервью телеканалу ZDF.
«Еще неизвестно, нужно ли его увеличивать. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на рынках газа», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Маубаха, если нынешние «очень, очень высокие уровни цен» сохранятся, есть «некоторая вероятность того, что сбор за газ необходимо будет увеличить».
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час. В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Энергетический кризис поразил ЕС осенью 2021 года, и до настоящего момента ситуация только ухудшается, а уровень цен на газ и электричество в Европе остается рекордным в истории. По оценкам европейских энергетических компаний, счета граждан Евросоюза за электроэнергию с начала 2022 года могут вырасти в 2,5-6 раз в зависимости от страны, региона и уровня потребления.
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