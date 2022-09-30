Политолог Суслов: Против вступления Украины в НАТО выступят Венгрия и Турция

Подача Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО означает, что данный вопрос ставится в практическую плоскость. Запад осознанно старается лишний раз позлить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подал заявление на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедурe по примеру Швеции и Финляндии.

«Подача Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке – это согласованная инициатива, которая преследует цель повысить ставки для России. Подобной заявкой Запад посылает Москве сигнал о том, что ему есть чем ответить на создание Россией новой реальности. На Западе готовы пойти на создание той реальности, которая для России категорически неприемлема. То есть вопрос о вступлении Украины в НАТО ставится в практическую плоскость», – считает замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Россия, пояснил эксперт, создает новую геополитическую реальность и открытым текстом говорит, что рассматривает США в качестве стороны конфликта. Об этом в пятницу говорил президент России Владимир Путин во время церемонии по официальному вхождению в состав России бывших украинских территорий. «Теперь Россия будет воспринимать боевые действия против республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в качестве агрессии против самой себя. СВО приобретает характер освободительно-оборонительной войны, а не просто спецоперации на Украине», – полагает собеседник.

Даже такие ярые сторонники Украины, как США, Великобритания, Польша и страны Прибалтики, не одобрят ускоренное вступление, а отделаются «обтекаемыми заявлениями и неконкретными формулировками о сроках». «Будут делаться заявления о том, что в НАТО поддерживают евроатлантические амбиции Украины, само стремление Киева вступить. Альянс переподтвердит свое обещание, данное еще в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО в конце концов. Сейчас они готовят ее к этому членству, переводят ее вооруженные силы на натовские стандарты», – пояснил эксперт.

Между тем на Западе, подчеркивает Суслов, есть «абсолютное понимание» о том, что до конкретного вступления Украины в НАТО в ускоренном порядке дело не дойдет. «Совершенно очевидно, что данная заявка Зеленского не будет поддержана. Против вступления Украины в НАТО выступит Венгрия, Турция и некоторые другие страны альянса. Но Запад осознанно старается лишний раз позлить Россию и ткнуть ей в нос вопросом, который является для нее категорически неприемлемым, самой последней красной линией», – уверен замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подал заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Он сослался на опыт Финляндии и Швеции, которые до последнего момента сохраняли нейтралитет, но после начала Россией спецоперации решили стать членами альянса.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как в Кремле президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

Стремление Украины к членству в альянсе закреплено в конституции страны. В июне Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО полетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит 7–10 минут. Президент задал риторический вопрос, является ли этот факт для России красной линией или нет.

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