Член СПЧ Брод: Закон о привлечении осужденных к участию в СВО имеет много недостатков

Законопроект башкирского парламента о привлечении граждан, находящихся в местах лишения свободы, к участию в специальной военной операции (СВО) нуждается в серьезной доработке, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета по правам человека при Президенте РФ, правозащитник Александр Брод.

«Нужно учитывать особую категорию граждан, о которых идет речь в законопроекте, ведь среди них есть люди изломанные, обозленные. И вот им предлагается дать огнестрельное оружие. Для того чтобы определить их годность к участию в мобилизации, в специальной военной операции, нужны серьезные объективные медицинские комиссии», – говорит Брод.

Он предупреждает, что в погоне за количеством есть риск того, что медицинское обследование будет проводиться ненадлежащим образом, «закрыв глаза и спустя рукава», где-то не будут учитывать добровольность в принятии решения участвовать в СВО. Кроме того, по его мнению, приравнивание одного дня в военных действиях к десяти в тюрьме нуждается в совершенствовании. Здесь необходимо учитывать то, что люди будут рисковать собственной жизнью, а значит, необходимы более серьезные меры для сокращения срока.

«Осужденные могут героически проявлять себя в ходе СВО, поэтому меры поощрения должны быть более весомыми, тем более что речь идет о людях, не совершивших тяжкие преступления. Также необходимо предусмотреть и меры социального обеспечения для этой категории. Помимо этого, стоит расширить перечень статей, по которым будут ограничения для участия в мобилизации. Это должны быть не только статьи преступлений насильственного характера, но и преступления, связанные, например, с экстремистской деятельностью», – считает член СПЧ.

Собеседник замечает, что для раненых предусмотрена судебная процедура рассмотрения пригодности и непригодности к дальнейшей службе. В случае с заключенными не исключен необъективный подход к ситуации.

«Теоретически предположить концепцию, предлагаемую законодателями, можно, но законопроект содержит очень много уязвимых мест, лазеек для неправового использования. Поэтому он нуждается в очень серьезном предварительном обсуждении», – заключил Брод.



Курултай (парламент) Башкирии внес в Государственную думу законопроект о привлечении осужденных граждан к участию в «специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов страны», сообщает пресс-служба республиканского парламента. Согласно данной инициативе, осужденному по решению суда может быть предоставлена отсрочка от наказания в связи с участием в военных действиях: десять дней в колонии предлагается приравнять к одному дню на фронте.

Ранее первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что полностью поддерживает предложение башкирского парламента привлекать осужденных к участию в СВО. Он подчеркнул, что любой осужденный наряду с другими гражданами может проявить желание защищать Родину. Военный историк-медиевист и писатель Клим Жуков в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД, что опыт бывшего главы СССР Иосифа Сталина, который выпустил и отправил заключенных в штрафные роты в годы Великой Отечественной войны, доказал неэффективность данных действий.

В середине сентября в Сети появилось видео с человеком, выглядящим как российский бизнесмен Евгений Пригожин. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео представился представителем группы «Вагнер» и описал условия работы на нее в обмен на помилование. В компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину, признали, что человек на видео «чудовищно похож» на бизнесмена, и проинформировали, что ни компания, ни Пригожин не имеют никакого отношения к «Вагнер».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД