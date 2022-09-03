Украинскую школу в Грузии предпочли русской

Министерство образования и науки Грузии заявило в субботу, что русская школа School Club Georgia в Аджарии не сможет функционировать, так как «не имеет авторизации и не имеет права работать», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

В свою очередь, министр просвещения, культуры и спорта Аджарской автономной республики Майя Хаджишвили заявила, что данная школа не подавала документы не необходимую регистрацию в соответствующие органы.

По ее словам, если данная школа попытается функционировать без этого, последуют предусмотренные законом санкции, запрещающие функционирование учреждения.

«На этом этапе министерство просвещения Аджарии продолжает работу над усилением украинской школы, ожидая до 1000 учеников в новом учебном году», – сказала Майя Хаджишвили.

Грузия приняла десятки тысяч украинских беженцев, открыв для них школы в Тбилиси и Батуми. Учебный год в Грузии начинается 15 сентября.

СМИ Грузии сообщили в субботу о том, что в Батуми открыли частную русскую школу. Стоимость обучения – 750 лари (примерно 270 долларов). По данным газеты «Батумелеби» («Батумцы»), есть план открыть аналогичную школу в Тбилиси. Учебные пособия поставляются из России, отмечает издание.

Ранее в Грузии решили не пересматривать условия въезда для граждан России.