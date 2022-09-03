В Британии чиновникам посоветовали запастить копировальной бумагой

Чиновникам правительства Великобритании посоветовали держать копировальную бумагу в резерве из-за возможного отключения электричества, пишет газета Financial Times.

«Идея заключается в том, что люди будут бегать туда-сюда по Уайтхоллу (правительству), раздавая копии документов коллегам из других департаментов или агентств, чтобы поддерживать с ними связь... Все это связано с решением проблем, как поддерживать связь в правительстве в случае кризиса», – сообщил газете один из источников, передает РИА «Новости».

Ранее уходящий в отставку глава правительства Великобритании Борис Джонсон посоветовал британцам заменить старые электрические чайники на новые, чтобы сэкономить электричество.

Напомним, Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).

Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.

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