Джонсон посоветовал британцам покупать чайники

Британцам следует заменить старый электрический чайник на новый, чтобы сэкономить электричество, заявил уходящий в отставку глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

По словам Джонсона, тем, у кого «старый чайник, которому нужна целая вечность, чтобы закипеть», стоит потратить 20 фунтов (23 доллара) на новый чайник. Это, как заявил премьер, позволит «экономить 10 фунтов (11,6 долларов) каждый год на счетах за электричество», передает ТАСС.

Independent опубликовала ответ писателя Эдвина Хейуорда. Хейуорд считает, что предлагать такое британцам, чей средний счет за электричество возрастет в октябре более чем на 1,5 тыс. фунтов (более 1,9 тыс. долларов) в год – «это как предложить вычерпывать наперстком воду с «Титаника» после того, как он столкнулся с айсбергом».

Теневой министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Билл Эстерсон из оппозиционной Лейбористской партии считает, что Джонсон «потерял связь с реальностью» или «ему просто все равно».

Напомним, Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов). Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.