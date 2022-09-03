СМИ: США начали обдумывать варианты ограничения инвестиций в технологические компании Китая

США обдумывают варианты ограничения инвестиций в китайские технологические компании, сообщают СМИ.

По данным источника, соответствующий указ президент США Джо Байден может подписать в ближайшие месяцы. Речь идет о введении некоторых мер против приложения TikTok, а министерство торговли страны может ввести ограничения на чипы, используемые для систем искусственного интеллекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Также Белый дом обсуждает с Конгрессом законодательство, обязывающее компании заранее раскрывать информацию о возможных инвестициях в ряд китайских индустрий.

Ранее газета New York Times сообщала, что администрация Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Ограничения коснулись высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices.

Ранее сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай.