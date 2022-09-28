В Абхазии отметили рост числа добровольцев для участия в спецоперации

В Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации на Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР, постоянно растет, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба.

«Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает. Это важно отметить, на мой взгляд. К сожалению, есть жертвы», – передает РИА «Новости».

По словам Ардзинбы, для добровольцев из Абхазии свобода Донбасса имеет большое значение.

«История Абхазии связана с тем, что мы большими страданиями, кровопролитием защищали нашу независимость. И наши ребята почувствовали, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое. И поддержали. На мой взгляд, это такая серьезная, важная поддержка для народа Донбасса», – сказал он.

Глава МИД также сообщил, что власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривая их проведение как несогласие с политикой киевского режима.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.