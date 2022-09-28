|
|
Поляки решили спасаться от энергокризиса туристическими плитками
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Жители Польши, опасающиеся перебоев в энергоснабжении, раскупают туристические газовые плиты, надеясь сэкономить на электричестве и не остаться без пищи в случае его отключения, пишет Business Insider Polska.
«В магазинах наблюдается 100-процентный рост интереса к покупке туристических плит. Таким образом поляки защищаются от потенциальных перебоев электроснабжения. Предполагается, что газовые портативные плиты должны помочь тем, кто готовит, используя индукционные варочные панели», – передает РИА «Новости» текст материала.
Издание приводит рассказ местной жительницы Эвелины, которая приобрела туристическую плиту и газовый баллон. Женщина, ежедневно использующая индукционную плиту для приготовления пищи, из-за появившейся информации о возможных перебоях в электроснабжении решила таким образом обезопасить свою семью.
«Мы поговорили с друзьями о возможных вариантах, и именно они предложили нам эту идею. Они сами уже восемь лет используют такую плиту, нам также посоветовали купить газовый баллон побольше, чтобы он прослужил дольше», – рассказала Эвелина.
По словам женщины, многие ее знакомые поступают аналогичным образом. «Растет обеспокоенность не только отсутствием электричества, но и высокими счетами. Газовая плита может помочь немного сохранить домашний бюджет», – сообщила она.
Как отмечает BI, к примеру, интернет-магазин Allegro заявил, что спрос на такие плиты велик и постоянно растет – объемы продаж уже на 110% больше, чем за тот же период прошлого года.
Ранее представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в эфире программы Onet Rano, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Польша готовится к жизни без электричества.
Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
|
|
«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
|
|
«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На обеих нитках «Северного потока – 1» упало давление
Падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1», сообщил его оператор Nord Stream AG.
Как сообщает Nord Stream AG, «вечером диспетчеры центра управления «Северного потока – 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках». Причины падения давления выясняются, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» (недалеко от острова Борнхольм) произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия оценила влияние ситуации с «Северным потоком» на энергоснабжение
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии не ожидает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Орбан назвал оскорбительным предложение отправлять счета за отопление в Москву
|
|
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счета за энергию в Москву, оскорбительно, он призвал Брюссель не играть судьбами граждан, недовольных ценами.
«В Европе все больше разгневанных людей... Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно! А отвечать на высокие счета за электроэнергию, чтобы отправляли их в Москву, – обидно и оскорбительно. Неудивительно, что обозленные и чувствующие себя обманутыми люди одно за другим меняют правительства стран, поддерживающие санкции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Орбана.
Ранее глава ЕК на фоне кризиса с поставками газа из России предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
Премьер Венгрии также заявлял, что против России введено 11 тыс. санкций, однако они ничего не принесли, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени.
Он предложил Европе изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром не исключил введение санкций против «Нафтогаза»
|
|
Требования «Нафтогаза Украины» по транзиту российского газа в Европу, указанные в иске против Газпрома, не имеют под собой оснований и отвергаются российской компанией, дальнейшие же попытки добиваться рассмотрения спора могут привести к санкциям со стороны России, заявили в российской компании.
Действия «Нафтогаза Украины» считаются недружественным шагом, и дальнейшие попытки добиваться рассмотрения спора в Международном арбитражном суде (МАС) приведут к тому, что у российских властей появятся основания для санкций против украинской компании, говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
«На практике это будет означать запрет для Газпрома исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций», – предупредили в компании.
«Газпром категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу – не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться», – говорится в сообщении.
Российская компания уведомила об этом секретариат МАС Международной торговой палаты и действующего руководителя «Нафтогаза».
По мнению Газпрома, «Нафтогаз Украины» без надлежащих оснований отказался исполнять свои транзитные обязательства через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», в украинской компании также признали факт неоказания услуг.
«Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», – подчеркнули в Газпроме.
В российской компании напомнили, что по заключенному в 2019 году соглашению по шведскому праву, было определено место для решения споров сторон – Цюрих в Швейцарии.
«Благодаря огромному числу введенных антироссийских санкций Швеция и Швейцария перешли в разряд недружественных Российской Федерации стран. Существенно изменившиеся обстоятельства лишают Газпром фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство как в самом арбитраже, так и в государственных судах по месту его проведения», – подчеркнули в Газпроме.
В начале сентября «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против Газпрома за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.
В 2021 году глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Оценены возможные потери от утечки на «Северных потоках»
Голубое топливо стоимостью более 2 млрд долларов может выйти в воздух из-за ЧП на трубопроводной системе «Северных потоков», заявил аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко.
«При грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму 720 млн долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2 тыс. долларов за тысячу кубов», – сказал Собко в беседе с РИА «Новости».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Если допустить, что в трубопроводах был сопоставимый объем газа, то его стоимость в трех нитках по текущей спотовой цене на самом крупном европейском хабе TTF может составить 2,16 млрд долларов, сказал специалист.
Он указал, что ситуация с ЧП сложная, неизвестно, планируется ли, чтобы весь газ вышел из трубопроводов. «Возможно, нужно поддерживать давление, чтобы, например, не дать воде заходить в трубы. Тогда все время будет газ идти», – указал Собко.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Открыт газопровод Baltic Pipe между Норвегией и Польшей
|
|
Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, открыли во вторник.
Церемония открытия прошла в Голенюве на северо-западе Польши. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен, министры правительств Польши, Норвегии и Дании, передает РИА «Новости».
Символический вентиль открыли президент Польши и премьеры Польши и Дании.
Мощность газопровода составляет 10 млрд кубометров в год. По словам президента Польши, газ по новому газопроводу сможет поставляться не только из Норвегии в Польшу, но и в другие страны. А Моравецкий добавил, что Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2». Польское правительство намерено заместить российский газ поставками газа по Baltic Pipe.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2250 долларов за тысячу кубометров.
В Германии составили перечень «лоббистов Газпрома»
|
|
Энергетическая компания VNG со штаб-квартирой в Лейпциге еще во времена ГДР получала газ из СССР, затем стала одним из трех крупнейших в ФРГ покупателей российского голубого топлива, VNG и ее менеджеры были в числе самых активных лоббистов газового сотрудничества с Россией, следует из досье «Лобби Газпрома», опубликованного бюро журналистских расследований Correktiv.
Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), ведущие менеджеры VNG, прежде всего Бернд Кальтефлайтер, были «связаны с целым рядом фондов, обществ и конференций, схожесть названий которых сбивает с толку, и все они служили цели доводить до немецких политиков российские интересы». К тому же компания из своих средств спонсировала, к примеру, «Германо-российское общество в Лейпциге» и германо-российский «Форум будущего» в замке Вакербарт.
В качестве иллюстрации теснейших связей VNG с Газпромом и Россией Correktiv приводит такой факт: в течение пяти лет в наблюдательном совете этого акционерного общества сидел Маттиас Варниг – личный друг Путина, директор стопроцентной газпромовской «дочки» Nord Stream 2, строившей «Северный поток – 2», член совета директоров «Роснефти» и «Транснефти».
Если в Саксонии Газпром и Москва делали ставку на христианских демократов, то в другой восточногерманской земле Мекленбург – Передняя Померания они всячески поддерживали и обхаживали правящих социал-демократов и особенно премьер-министра Мануэлу Швезиг. Ведь здесь, в Лубмине, находятся приемные терминалы двух «Северных потоков».
Швезиг, в свою очередь, всегда «хвалилась своими хорошими связями с Россией», пишут журналисты Correktiv и напоминают, в частности, как в 2018 году ее награждали в Берлине в присутствии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за развитие сотрудничества между Мекленбургом – Передней Померанией и Ленинградской областью.
Однако авторы досье не стали вновь подробно описывать активное участие Швезиг в широко известной в Германии скандальной истории с созданием на деньги компании Nord Stream 2 фейкового экологического фонда, якобы призванного заниматься защитой климата, а на самом деле помогавшего на финальной стадии строительства «Северного потока – 2» обходить американские санкции.
Вместо этого они привлекают внимание, в частности, к другой формально общественной организации Ostinstitut e.V., созданной в городе Висмаре еще в 2009 году и трижды официально получавшей по 5000 евро от Nord Stream 2. Среди ее учредителей был и Фальк Тишендорф, который «по сей день является важной фигурой в пророссийских кругах, имеющих главным образом два региональных центра: Саксония и Мекленбург – Передняя Померания».
Журналисты Correktiv указывают, что немецкий адвокат Фальк Тишендорф, с 2000-х годов работавший в Москве в юридической фирме Beiten Burkhardt (сегодня Advant Beiten) и консультировавший международных инвесторов в России, периодически фигурировал и на «Германо-российском сырьевом форуме», и на мероприятиях VNG. А в 2016 году он был назначен представителем Мекленбурга – Передней Померании в Российской Федерации.
Еще одним региональным центром продвижения интересов России стала западногерманская федеральная земля Нижняя Саксония. В ее столице Ганновере начиналась политическая карьера Герхарда Шрёдера, здесь он по-прежнему живет. Однако его широко известную работу на Газпром журналисты Correktiv тоже не стали подробно описывать. Их внимание привлекла фигура соратника бывшего канцлера по Социал-демократической партии Хайно Визе.
В свое время он организовывал избирательные кампании для Герхарда Шрёдера и уже упоминавшегося здесь Зигмара Габриэля, был депутатом Бундестага от СДПГ, в 2006 году создал в Берлине консалтинговую компанию Wiese Consult, а в 2016 году стал почетным консулом Российской Федерации в Ганновере.
Таким образом, он «буквально перешел из немецкой региональной политики на российскую сторону», констатируют авторы досье. При этом он не перестал щедро помогать своей партии. С 2009 по 2017 год СДПГ в Ганновере получила от Визе и его консалтинговой фирмы 50 000 евро, так что деньги продолжали поступать «даже тогда, когда он уже стал российским почетным консулом».
Сейчас Хайно Визе больше не занимает этот пост: он подал в отставку после начала СВО на Украине. А нынешний лидер некогда столь близких России социал-демократов Нижней Саксонии, премьер-министр этой земли Штефан Вайль (Stephan Weil) на днях заявил, что «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию, поскольку сотрудничество с Россией «безвозвратно разрушено».
Ранее немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по «Северному потоку» впервые со 2 сентября, когда газопровод был остановлен.
«Северный поток» – крупнейший российский газопровод в Европе, по нему прокачивают до 59,2 млрд кубометров газа в год. Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
По подсчетам западных СМИ, европейские газовые хранилища без поставок из России могут опустеть в начале февраля следующего года.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу.
В Германии оценили запасы газа после инцидента вокруг «Северного потока»
Федеральное сетевое агентство ФРГ не видит влияния падения давления в газопроводе «Северный поток» на надежность газовых поставок в Германию, сообщил регулятор.
«Мы не видим никакого влияния на надежность поставок. С тех пор как Россия прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через «Северный поток 1». Тем не менее, уровень газа в хранилищах продолжает неуклонно расти», – передает РИА «Новости» ответ представителя ведомства на просьбу прокомментировать инцидент вокруг «Северного потока – 1».
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
Газ в Европе резко вырос в цене после заявлений Газпрома
Стоимость газа в Европе начала быстро расти после заявлений Газпрома в отношении «Нафтогаза Украины», рост составил 20% и более.
Стоимость тысячи кубометров газа превысила 2,1 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Октябрьские фьючерсы по индексу самого крупного европейского хаба TTF открыли торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров (+1,8%), это ценовой минимум вторника.
Цены колебались, но не выходили за пределы 10%, после заявлений Газпрома котировки показали резкий рост. К настоящему времени ценовой максимум составляет 2103,5 доллара (+21,9%). К 18.40 мск газовые контракты торгуются за 1981,7 доллара (+14,8%).
В начале сентября «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против Газпрома за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.
Во вторник Газпром указал, что требования «Нафтогаза» по транзиту российского газа в Европу, указанные в иске против Газпрома, не имеют под собой оснований и отвергаются российской компанией.
СМИ: США предложили Европе газ после ЧП с «Северными потоками»
Вашингтон готов помочь европейским союзникам с поставками газа после ЧП с утечкой газа на «Северных потоках», заявил неназванный высокопоставленный представитель Белого дома.
«Я не собираюсь размышлять о причине. Я знаю, что наши европейские партнеры проводят расследование. Мы готовы оказать поддержку их усилиям», – сказал собеседник Associated Press, передает РИА «Новости».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жителям Италии предсказали рост расходов на газ и электричество на 300%
Если сравнивать с 2020 годом, то в 2023 году расходы жителей Италии на газ и электричество могут вырасти на 300%, сообщил Фурио Труцци – глава ассоциации Assoutenti, защищающей права потребителей.
Труцци со ссылкой на аналитиков указал на «напряженную ситуацию с ценами на энергоносители». Она, по словам Труцци, сохранится в 2023 году. С учетом «нынешнего резкого роста цен» в 2023 году «счет за энергоснабжение может достичь 5266 евро на семью», если не будет «национального или европейского замораживания тарифов», сказал он.
«3052 евро за газ и 2214 евро за электричество, что представляет собой увеличение расходов на энергию на 300% по сравнению с 2020 годом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agenzia Nazionale Stampa Associata.
Как сообщает Assoutenti, в 2021–2022 годах траты на энергию вырастут на 92,7% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году общие расходы на электроэнергию вырастут до 2558 евро на домохозяйство (1516 евро за газ, 1042 евро за свет). При этом в Италии с октября оплата будет взиматься каждый месяц, а не квартал.
Напомним, Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы. Assoutenti заявляла, что зимой Италию ожидает «энергетический дефолт». Итальянское правительство в сентябре одобрило план, который предусматривает экономию потребления энергоносителей в стране на уровне от 5,3 до 8,2 млрд кубометров газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заявили об отсутствии пользы для кого-либо в диверсии на «Северных потоках»
Возможный саботаж на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» не отвечает ничьим интересам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Информация о расследовании указывает на то, что утечка на газопроводах может быть результатом нападения или актом саботажа, хотя это и не подтверждено, заявил Блинкен, передает ТАСС.
«Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы», – заключил Блинкен.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Сразу же на следующий день СМИ сообщили, что США планируют помочь Евросоюзу с газом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии прошла массовая акция с призывом запустить «Северный поток – 2»
В Лубмине на севере Германии на акцию против энергетической политики федерального правительства и в поддержку запуска «Северного потока – 2» собралось около 3,5 тыс. человек, сообщает региональное издание nrd.de.
Акция проходила под лозунгом «Чтобы у нашей родины было будущее – откройте «Северный поток – 2». По мнению демонстрантов, при вводе в эксплуатацию газопровода цены на энергоносители в Германии снизятся, передает РИА «Новости».
В Лубмине находится приемный терминал «Северного потока – 2». Местная полиция уточняет, что акция была мирной.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны могут снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило».