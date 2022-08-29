Польша готовится к жизни без электричества

Польше, как выясняется, угрожает тотальный недостаток электроэнергии. Более того, это лишь одна из граней энергетического кризиса, в который погружается эта страна. Проблемы с газом и углем будут нарастать и давить в первую очередь на рядового потребителя. Мэр одного из крупных польских городов уже советует родственникам обзаводиться самодельными обогревателями.

В этом году одним из важнейших «национальных продуктов» стали в Польше дрова. Однако в последнее время пресса страны начала разгонять скандальную тему: дескать, германские бизнесмены массово скупают в Польше древесное топливо – в результате чего его остается меньше у самих поляков, а цены на древесину в стране растут.

«У нас впереди худшие времена»

Не обходится и без курьезов. Так, издание Super Express со ссылками на неофициальные источники сообщает о том, что немецкие предприниматели активно скупают древесину, которую заготовляет польское же госпредприятие Lasy Panstwowe. В связи с этим директор Польской торговой палаты деревообрабатывающей промышленности Рафал Шефлер сказал, что правительству следует ввести временный запрет на экспорт древесины.

«У немецких потребителей есть проблема – потому что они пристрастились к российскому газу и теперь ищут альтернативу, например, в виде дров. Но наши государственные леса не могут им сами по себе сказать: "Я тебе продам". Теоретически – у нас свободный рынок. Однако мне непонятна позиция польского правительства, которое это допускает. Именно правительство должно искать решения, которые защитят внутренний рынок», – требует Шефлер. В любом случае он предупреждает рядового покупателя польских дров о том, что «о более низких ценах можно забыть».

Шефлер жалуется: «Сегодня мы наблюдаем заоблачные цены на разные виды топлива – начиная с угля и заканчивая древесными пеллетами (топливными гранулами), которые в прошлом году стоили 800 злотых за тонну, а сегодня – от 2000 злотых и выше. Дешевле не будет, и я говорю это с полной ответственностью». В свою очередь пресс-секретарь региональной дирекции польского Гослесхоза в Гданьске Ежи Креффт уточнил, что в списках людей, ожидающих разрешения на сбор хвороста, значатся от 40 до 60 человек в сутки.

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Показательным стало и интервью мэра польской Познани Яцека Яськовяка, который призвал горожан готовиться к 2023 году, который станет, мол, еще более тяжелым, чем нынешний. Мэр предупредил своих сограждан: «2022 год был последним годом относительно стабильных государственных финансов и стабильного уровня жизни польских женщин и мужчин... Мы видим, как растут цены на электроэнергию и на газ – и как это отражается на затратах на функционирование самоуправления. Это повлияет на положение наиболее уязвимых слоев населения. Им придется труднее всего. Придется затянуть пояса, чтобы покрыть свои основные потребности, такие как отопление квартиры, оплата счетов за электричество, газ и продукты».

Мэр добавил, что посоветовал своей бывшей жене установить на квартире систему так называемого козлового отопления (самодельный электрический обогреватель, вообще-то очень опасный в эксплуатации). Познаньский мэр оптимистично добавил, что «привык к низким температурам» и выдержит даже постоянные 12 градусов тепла. «У нас впереди худшие времена, и мы должны пройти через них», – констатировал Яськовяк.

«Это может стать катастрофой!»

В Федерации предпринимателей Польши заявили, что государство срочно нуждается в четких правилах, механизмах поддержки и защиты всех потребителей – дабы не оставить их перед лицом энергетического кризиса. Также в федерации считают, что государству нужно проработать сценарии действий на случай разных вариантов развития ситуации с доступностью для населения энергии и топлива. Предприниматели боятся, что однажды они получат срочный приказ о значительном снижении энергопотребления. И это фактически парализует работу заводов, подвергнув бизнесменов финансовым потерям, а клиентов – проблемам со снабжением.

Перспективу того, что Польша, еще весной запретив импорт угля из России, не успеет накопить к этому отопительному сезону достаточных запасов твердого топлива, признают и политики. «Мы сжигаем 57 млн тонн угля. Добыча – это около 42 млн тонн, поэтому нам не хватает около 15 млн», – заявил с трибуны член Сената Яцек Бурый. Он уточнил, что порты страны способны выгружать до 30 тыс. тонн в сутки. «Поэтому необходимо около 500 дней на выгрузку того количества угля, которого нам не хватает. А сколько дней у нас есть до зимы? Этот уголь прибудет, но на следующую зиму», – отметил политик.

Беда, как известно, не приходит одна. В начале августа портал Onet.pl забил тревогу из-за ситуации на новой государственной Явожненской электростанции, принадлежащей польской госкомпании Tauron. Журналисты предупредили, что одна из крупнейших электростанций в Польше может выйти из строя из-за некачественного угля.

«Это полностью криминальная история. Кто-то должен ответить за то, что содержится в угле, поставляемом на самый современный энергоблок в Польше», – цитирует Onet.pl свой источник в компании.

Как отмечают в издании, среди кусков угля на конвейерной ленте можно увидеть обычные камни, гравий, а также множество стальных стержней, шурупов, гвоздей и даже части резиновых покрышек. «Это может стать катастрофой! – отмечает издание. – Наша информация показывает, что из-за обнаружения загрязнений лента аварийно останавливается до 200 раз в день». По словам президента обслуживающей электростанцию фирмы Rafako Радослава Домагальского-Лабендзки, в Явожно идет коксующийся уголь из шахты Бжеще под Освенцимом, который не подходит для использования в этом блоке. А относительно угля, закупленного в Индонезии, качественных исследований не проводилось – и его пригодность для сжигания не может быть подтверждена.

Ранее для польских электростанций шел так называемый жирный уголь, импортируемый из России и ДНР, но Варшава отказалась от него по политическим причинам. Onet.pl заключает, что сбои в работе энергоблока могут привести к закрытию станции, что в предстоящий зимний период сродни катастрофе.

Уже спустя несколько дней после публикации этого материала поступило сообщение о пожаре на этой электростанции. Теперь польские эксперты стараются оценить риск общенационального отключения электричества. Журналист издания Wirtualna Polska Кароль Колтовский поговорил с энергетиками – и они постарались его успокоить: этой зимой бояться нечего. Но они на всякий случай рекомендуют подготовить специальные «блэкаут-чемоданчики», которые позволят пережить несколько дней без электричества.

«Там должно находиться несколько основных вещей: фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка, спички. Хранение такого набора в легкодоступном месте поможет пережить несколько часов или даже дней в случае длительного отключения электроэнергии», – советует журналист. «Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва», – сказал, в частности, специалист по энергетике Якуб Вех.

Остались без любимого пива

По словам Веха, ранее стабильность польской энергетической системы удавалось поддерживать зимой только при помощи нескольких стран ближнего зарубежья – что свидетельствует о дефиците польских мощностей. Средний возраст электростанций в Польше составляет сорок семь лет, а некоторые уже превысили срок эксплуатации, на который они были изначально рассчитаны.

«Я не ожидаю общенационального отключения... но могут иметь место некоторые ограничения мощности... то есть перебои в подаче электроэнергии», – добавил Вех. Он тоже указывает, что в случае проблем с энергоподачей в первую очередь от сети могут отключить промышленные объекты.

11 августа представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк рассказал о том, что Польше хватит газа до декабря 2022 года, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%. «Мы несколько месяцев слышали заверения правительства, что нам хватит угля на зиму. Мы знаем, как это закончилось – аварийными закупками по всему миру и нехваткой. Так же и с газом. Правительство заверяет, что газа нам хватит на зиму. Мы решили это проверить», – пояснил Юзефяк. По его словам, аналитики Greenpeace Polska проанализировали рынок газа в Евросоюзе и Польше, текущие контракты и состояние хранилищ – и пришли к вышеприведенному печальному выводу.

Газа в стране, кстати, не хватает не только природного, используемого для отопления. Настоящей трагедией для польского потребителя стало известие о том, что компания Carlsberg Polska (польский филиал всемирно известного датского производителя пива) останавливает на какое-то время производство пенного напитка. Причина – приостановка поставок углекислого газа польскими азотными компаниями.

Источник в компании заявил, что рассчитывает на «немедленную реакцию правительства Польши». По его мнению, аналогичная ситуация затрагивает многие компании в Польше, которые используют углекислый газ.

«Мы вынуждены остановить работу наших пивоварен. Углекислый газ является важным ингредиентом в процессе пивоварения. Текущие запасы позволят нам работать еще два, может быть, три дня, после чего пивоваренным заводам придется остановить процессы пивоварения, а поставки на рынок будут невозможны», – цитирует издание Poradnik Handlowca представителя Carsberg Polska.

Позже выяснилось, что в остановке производства пива виноваты компании Anwil SA и Grupa Azoty SA, поставлявшие Carlsberg Polska углекислый газ. А все потому, что на днях группа предприятий Grupa Azoty объявила, что польский завод по производству азотных удобрений прекращает работу. Одновременно заводы в городе Пулавы сократили выработку аммиака до 10 процентов и приостановили часть производства в сегментах пластмасс и агропромышленности. Компании-владельцы этих предприятий объясняют свое решение беспрецедентным ростом цен на природный газ. Круг замкнулся – ведь цена выросла, как известно, из-за антироссийских санкций, инициированных в том числе и Варшавой. Как сообщила директор по коммуникациям Carlsberg Polska Беата Пташиньска-Eдинак, проблема эта касается не только пивоваренных компаний, но и других предприятий пищевой промышленности, использующих углекислый газ.