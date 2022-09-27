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Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ДНР и ЛНР
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Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.
Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов за вхождение ДНР в состав России проголосовали 441 485 человек, или 98,69%, передает ТАСС.
На российских участках за вхождение ЛНР в состав России проголосовали почти 98% жителей республики.
Как следует из информации избиркомов, транслируемой в Москве в Едином центре сбора данных о референдумах, за вхождение ЛНР в состав РФ высказались более 394 тыс. человек.
Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали почти 97% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение территории в состав Российской Федерации практически 98% голосовавших на референдуме.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Лавров напомнил совет Зеленского русским «уходить в Россию»
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Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.
«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию». Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в СБ ООН объяснил референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донбассе словами Владимира Зеленского, посоветовавшего всем русским «уходить в Россию».
Напомним также, в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил русским жителям Донбасса «во имя своих детей и внуков» «искать себе место в России».
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Командир морпехов ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение
Жители Донбасса имеют право на самоопределение, заявил сдавшийся в плен на «Азовстали» майор Сергей Волынский («Волына»), который был командиром 36-й бригады украинских войск.
Опубликовано записанное в августе 2022 года видео. На записи Волынский говорит: «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история». Он признал, что жители Донбасса «хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории». На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: «Конечно». Украина же, по его словам, лишала их этого права, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские СМИ заявили, что Волына был в числе тех, кого передали Киеву в ходе последнего обмена пленными. В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Пушилин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР
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На артемовском направлении союзные силы России и республик Донбасса продвигаются вперед, под Красным Лиманом и Угледаром удерживают ситуацию, сорвана украинская попытка прорыва в районе Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «в целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения». Он подтвердил, что «на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка» украинских войск «прорваться», но «была пресечена», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-24».
«На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», – сказал он, сообщив, что на угледарском направлении также была зафиксирована активность со стороны противника, но она была пресечена, теперь ситуация там контролируемая.
Пушилин рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана остается «самой сложной», украинские войска «не оставляют попыток прорваться, блокировать пути, но ничего не получается». По его словам, «там действительно тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают».
Напомним, силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР. 20 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы перешли к продвижению на артемовском направлении.
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Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык и посетить Донбасс.
На пресс-конференции по итогам участия главы МИД РФ в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из журналистов задал Лаврову вопрос на русском языке, держа микрофон далеко, из-за этого переводчик не смог перевести вопрос. Многие иностранные журналисты начали возмущаться, прося поднять микрофон выше, передает ТАСС.
«Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить», – сказал Лавров журналистам.
Глава МИД России также призвал иностранных журналистов не судить о делах в Донбассе из офиса. «Не пытайтесь судить о делах из вашего офиса или из Нью-Йорка. Отправьтесь в Крым, поговорите с людьми там. Никто этого не делает, кроме немногих смелых политиков, которые не относятся к элите системы. Отправьтесь на восток. Вы ездили в Донбасс за восемь лет войны, когда Минские соглашения нарушались ежедневно? Нет», – сказал он на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров отметил, что именно российское телевидение в прямом эфире доводило ситуацию в Донбассе ежедневно. «Ущерб гражданской инфраструктуре, убийства мирного населения регулярно сообщались по средствам массовой информации. Мы задаем вопрос, почему же журналисты из западных СМИ этого не делают? Почему они с украинской стороны линии этого конфликта? Поскольку на украинской стороне конфликта ущерб наносился только ответным огнем и это легко заметить», – подчеркнул министр.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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ЛНР прояснила ситуацию с военным положением в республике после референдума
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, как будет решаться вопрос о военном положении в ЛНР и ДНР после воссоединения республик с Россией.
Пасечник указал, что «в случае присоединения» ЛНР и ДНР станут «субъектами Российской Федерации». «Я думаю, что там есть кому принимать это решение», – сказал он. Пасечник заявил: «Мы просто, будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение». «Будем принимать решение вместе», – приводит его слова ТАСС.
21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что никакие решения об изменении статуса специальной военной операции и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Песков завил об изменении подхода к безопасности ДНР и ЛНР после 27 сентября
Обеспечение безопасности ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей после проведенных там референдумов кардинально изменится с юридической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права со всеми соответствующими последствиями для целей защиты обеспечения безопасности на этих территориях», – передает его слова РИА «Новости».
У Пескова также уточнили вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
«Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», – сказал представитель Кремля.
Он при этом подтвердил, что правовая система России готова к принятию новых регионов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися
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Референдум по вхождению Херсонской области в состав России можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тыс. человек, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также референдум о вхождении Запорожской области в состав России считается состоявшимся, явка уже превысила 50%, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%. Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще», –передает «Комсомольская правда» его сообщение.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию
На референдуме по вхождению Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России признан состоявшимся, поскольку на нем проголосовали более 50% избирателей, сказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко.
«На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», – передает ее слова ТАСС.
По состоянию на 23 сентября в ЛНР в списки для голосования были включены 1 360 768 участников референдума. В ЦИК отметили, что явка по итогам третьего дня составила 76,09%.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Матвиенко назвала вероятную дату рассмотрения итогов референдумов в Донбассе в Совфеде
Сенаторы могут на ближайшем плановом заседании 4 октября рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Если будет такая воля с их стороны – войти в состав РФ, безусловно, мы это поддержим. Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября готовы рассмотреть [этот вопрос]», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, в ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов. За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
Запорожские власти рассказали о планах Киева по наступлению на Энергодар
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Украинские военные могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что ранее союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию.
«Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю», – заключил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Украина потребовала чрезвычайного заседания СБ ООН по референдумам
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Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН», – приводит слова Николенко РИА «Новости».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
«Новая и новейшая история знает множество примеров проведения как референдумов о независимости отдельных территорий, так и об их вхождении в состав других государств. Часто такие референдумы проводились против воли государств, в состав которых на момент проведения референдумов входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом», – отметил Шаповалов.
В подтверждение своих слов он привел множество примеров, напомнив историю вхождения в состав США Техаса, историю вхождения Саарской области в состав ФРГ. Кроме того, замдиректора Института истории и политики МПГУ обратил внимание, что «в 1990 и в 1991 гг. входившие на тот момент в состав Югославии Словения и Хорватия вопреки и против воли Югославии провели референдумы о независимости, активно поддержанные странами НАТО».
Более того, Шаповалов напомнил, что «в 1991 года референдумы о независимости были проведены в некоторых республиках СССР (Эстонской, Украинский, Грузинской, Молдавской, Туркменской, Армянской и Азербайджанской)». «Все референдумы были проведены вопреки воле власти и народа Советского Союза. До этого на всесоюзном референдуме большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Советского Союза. При этом, что характерно, в РСФСР и Украинской ССР, за сохранение Союза высказалось примерно одинаковое количество граждан – около 70%. Тем не менее, результаты республиканских референдумов о выходе из состава Союза, противоречащие как законам СССР, так и решению советского народа сохранить единую страну, были признаны западными странами, а Советский Союз был развален», – указал замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Но самым резонансным примером стал «косовский прецедент». Решение о выходе автономного края Косово из состава Югославии было принято вопреки воле югославского государства. Сербия по сей день не признает факт выхода Косова. Тем не менее, это не помешало странам Запада признать независимость Косова. А в 2010 году международный суд ООН вынес консультативное решение о том, что провозглашение независимости края не нарушает международное права», – подчеркнул Шаповалов.
«Все указанные, а также множество других примеров, свидетельствуют, что проведение референдумов о независимости и вхождении территорий в состав других государств – достаточно распространенная в мире практика. И попытка представить референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области как беспрецедентные – не что иное, как проявление политики двойных стандартов», – заключил замдиректора Института истории и политики МПГУ.
В пятницу и субботу Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали освобожденные территории Украины, где в это время проходил референдум о вступлении в состав России, в том числе из дальнобойных американских РСЗО HIMARS и снарядами «натовского» калибра.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней превысила 55%
Явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
«Суммарно за два дня явка составила по территории Донецкой Народной Республики 55,05%. Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».
Председатель Центральной избирательной ДНР также выразил уверенность, что по итогам голосования явка на референдуме о вхождении комиссии Донецкой Народной Республики в состав России будет очень высокой.
«Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше», – сказал Высоцкий.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Политолог: Жители освобожденных территорий хотят повторить сценарий «крымской весны»
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«Явка на референдумах заметно выросла, когда люди узнали, что по итогам голосования Путин может выступить с посланием парламенту России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщения избиркомов Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР о том, что голосование признано состоявшимся.
«В первые два дня голосования явка на референдумах в Херсонской и Запорожской областях была невысокой – возможно, это объяснялось страхом, что Россия вдруг уйдет. События в Харьковской области показали, что такое возможно. А последствия этого, особенно для тех людей, которые ходили голосовать, будут незавидные – киевской властью это будет приравниваться к государственной измене. И тогда таким людям пришлось бы уходить вместе с Россией», – пояснил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.
Ситуацию, скорее всего, изменили сообщения о том, что 30 сентября президент Владимир Путин может обратиться с посланием к Госдуме и Совету Федерации по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. «Эта новость появилась вечером в субботу и резко улучшила эмоциональный фон референдумов – люди стали выглядеть увереннее, поток избирателей на участки вырос. Видимо, окрепла надежда на то, что Россия не уйдет с этих территорий», – указал Межуев.
Как добавил собеседник, на освобожденных территориях, особенно в Донецке и Луганске, люди хотят ориентироваться на крымский сценарий: успешный референдум, присоединение и затем – комфортное пребывание в составе России. «ДНР и ЛНР второй раз выходят на референдум, они уже восемь лет назад голосовали. Теперь они надеются на присоединение к России, чтобы жизнь стала спокойная, как в Крыму», – сказал он.
Что же касается позиции Запада, то он не признает итоги референдумов ни при каких условиях, предрекает Межуев. «Этого не произойдет ни при нашей жизни, ни при наших детях и даже внуках», – уверен эксперт.
Как сообщила в понедельник глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, явка в регионе по итогам четвертого дня голосования составила 63,58% от списочного состава избирателей, таким образом, референдум считается состоявшимся, передает РИА «Новости». В Запорожской области, по данным глава местного ЦИК Галины Катющенко, явка по итогам четвертого дня достигла 66,43%.
По итогам четвертого дня референдума в Луганской народной республике явка составила 83,61%, заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. В ДНР явка превысила 77%, сообщил глава местного избиркома Владимир Высоцкий.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
По предварительным данным, в результате воссоединения этих регионов с нашей страной территория России увеличится на 107 тыс. кв. км – это сопоставимо с площадью таких стран, как Болгария или Куба. При этом население России может вырасти на 6–8 млн человек. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что еще Россия приобретет вместе с новыми территориями.
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Пасечник назвал состоявшимся референдум в ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал референдум в ЛНР о ее вхождении в состав России состоявшимся.
«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся», – передает ТАСС его слова.
Известно, что два участка для голосования в ЛНР перенесли работу из-за угроз провокаторов. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, украинские провокаторы угрожали членам комиссий референдума, работающим на территориях двух сел в Старобельском районе республики.
«Что касается угроз, действительно, в адрес членов комиссии в Старобельском районе, это села Веселое и Верхняя Покровка, поступали угрозы, что участки будут сожжены, лично в их адрес поступали угрозы. В этой связи нам пришлось перенести работу этих участков на резервные участки, поменять адреса работы этих участков. Избиратели все уведомлены, работа продолжается», – рассказала она.
Как при этом добавил Пасечник, у провокаторов ничего не получилось.
«Пока чего-то острого [не было], мне таких докладов пока не было. Все попытки Украины сорвать голосование – они тщетны, они не получились. Украинские националисты делали все возможное для того, чтобы выборы не состоялись», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что явка на референдум в ЛНР превысила 83%.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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