Международная конференция цифровых технологий стартовала в Казани

В Казани состоялась первая международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии и право» в рамках международного форума Kazan Digital Week 2022, объединившего более 2 тыс. участников из 30 стран, в том числе России, Ирана, Индии, Бахрейна, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Франции, Греции.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Татарстан Айрат Хайруллин, передавая слова президента республики Рустама Минниханова, отметил значимость и актуальность темы цифровых технологий и стратегическую важность для страны, особенно в свете Десятилетия науки и технологий в России и подчеркнул, что «ученые, специалисты и эксперты, кто выбрал предметом своей деятельности сферу общественных институтов развития в сфере цифрового управления и гражданских прав, стоят в авангарде современного общества», пишет РАПСИ.

Ректор Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова отметила, что конференция призвана сформировать научное пространство по вопросам, связанным с совершенствованием существующих и выработкой новых механизмов обеспечения правового режима цифровых технологий.

Как добавила модератор мероприятия, главный научный сотрудник НИИ цифровых технологий и права, профессор кафедры уголовного права и процесса КИУ Ильдар Бегишев, целью конференции является объединение усилий и выработку общих подходов к решению текущих и стратегических задач правового регулирования и охраны общественных отношений в условиях стремительного развития цифровых технологий.

В рамках конференции прошли выступления по самым актуальным темам в мире цифровых технологий и права. В частности, доклады из Белоруссии и Казахстана о современных процессах цифровизации государства, влияния «цифры» на право представили доцент кафедры конституционного права Белорусского государственного университета Мария Абламейко и доктор философии (PhD), ассистент-профессор Международной школы экономики Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева Бауржан Рахметов.

Кроме того, в секционных дискуссиях принимали участие зарубежные спикеры. Так, в дистанционном формате с докладами выступили почетный консул Гватемалы, практик международного класса в области права Университета Леон III имени Жана Мулена, основатель адвокатского бюро «Дюфло и Партнеры» Алан Дюфло, доктор наук, профессор Scuola Forense di Grafologia, научный сотрудник кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы South Ural State University Кипурос Павлос Георгиус.

Отдельное внимание на конференции уделили новому российскому научному журналу, учрежденному Казанским инновационным университетом – Journal of Digital Technologies and Law. Журнал объединил более 60 членов редколлегии из России и зарубежных стран, куда вошли известные и цитируемые учёные-правоведы в области цифровых технологий и права.

Отмечается, что все доклады, представленные на конференцию, будут изданы в сборнике трудов, а лучшие статьи, отобранные программным комитетом, будут опубликованы в Journal of Digital Technologies and Law.