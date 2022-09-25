В Токио отреагировали на ракетный пуск КНДР в сторону Японии

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25 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 05:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров напомнил совет Зеленского русским «уходить в Россию»
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Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса.
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Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется.
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Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо.
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Токио отреагировали на ракетный пуск КНДР в сторону Японии
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида отдал министерствам и ведомствам распоряжение готовиться к непредвиденным ситуациям после ракетного пуска КНДР, сообщило Киодо.
Отмечается, что глава японского правительства после ракетного запуска КНДР отдал соответствующим ведомствам три основных приказа – обеспечить безопасность судоходства и гражданской авиации в регионе, предоставлять местному населению оперативную и достоверную информацию о развитии ситуации, а также вести подготовку к возможным дальнейшим непредвиденным ситуациям. При канцелярии премьер-министра страны начал работу кризисный штаб по сбору и анализу оперативной информации, передает ТАСС.
По данным береговой охраны Японии, информации об ущербе для японских судов в регионе в результате ракетного пуска КНДР не поступало.
Ранее Южная Корея и Япония обвинили КНДР в запуске баллистической ракеты. Как сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела около 400 км, максимальная высота ее полета составила порядка 50 км. Министр обороны Японии назвал действия Пхеньяна прямым нарушением резолюций СБ ООН. Он также сообщил, что Пхеньяну через посольство в Пекине был выражен решительный протест.
Напомним, 9 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что республика закрепила статус ядерной державы в законодательстве и продолжит укреплять ядерный потенциал. В конце июля лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как США толкают КНДР на применение ядерного оружия.
В Германии обрушились на Бербок за срыв переговоров с Лавровым
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Читатели немецкого издания Die Welt осудили срыв переговоров министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок.
«Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо», – цитирует одного из читателей РИА «Новости».
Другой комментатор предположил, что немецкий политик обрадовалась срыву переговоров, поскольку в ином случае это «была бы катастрофа для нее».
«Бербок – это ребенок на посту министра иностранных дел. Эту должность должен занимать компетентный дипломат», – добавил еще один.
«Кто серьезно относится к Бербок? Так зачем Лаврову ввести с ней переговоры?», – указал читатель.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министры иностранных дел Франции и Германии Катрин Колонна и Анналена Бербок запрашивали встречу с Лавровым на ГА ООН, но после получения предложений по времени встреч «пропали с радаров».
До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что, по мнению Еврокомиссии, представителям стран Евросоюза в настоящее время «нет смысла встречаться» с властями России.
ВС России уничтожили 300 иностранных наемников в Николаевской области
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Российские Вооруженные силы ракетным ударом по пункту временной дислокации наемников у Калиновки в Николаевской области ликвидировали до 300 боевиков, сообщили в Минобороны.
«В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ у Николаева, А также 61-й егерской бригады у Терновки в Николаевской области ликвидировано более 200 националистов, три танка и 16 бронемашин.
ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в направлении населенного пункта Берестовое в ДНР, было ликвидировано 48 военнослужащих ВСУ, включая семь офицеров, и четыре единицы бронетехники.
У Купянска в Харьковской области, Николаевки в ДНР, Кирово в Запорожской области, Костромки в Херсонской области и Березнеговатого в Николаевской области ликвидировано пять пунктов управления ВСУ и 62 артиллерийских подразделения.
У населенных пунктов Анновка в ДНР, Сладкое и Успеновка в Запорожской области ликвидировано три склада боеприпасов и артиллерийского вооружения. Уничтожена РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР. У поселка Михайло-Заводское Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Артур».
Российские ПВО сбили семь беспилотников над населенными пунктами Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка ДНР, Решетиловское и Любимовка в Запорожской области, Чкалово и Кирово в Херсонской области.
Уничтожено 42 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» три противорадиолокационные ракеты HARM у Новой Каховки. Над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.
В четверг Минобороны сообщало о ликвидации свыше 220 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР.
Российские блогеры отреагировали на интервью Алена Делона с Владимиром Зеленским
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Блогеры и журналисты заподозрили французского актера Алена Делона в желании заработать из-за интервью с Владимиром Зеленским, а также напомнили легенде кино участие в «захватнических войнах».
«Сюрреализм – украинский еврей приветствует французского актера с помощью клича нацистских пособников.
Делон, будучи ребенком, слышал выстрелы 15 октября 1945 года, когда во дворе тюрьмы, рядом с которой он жил, расстреляли Пьера Лаваля. Это был активный деятель коллаборационного «правительства Виши» и его глава (премьер-министр) с 1942 по 1944 год. Пособник нацистов был похоронен в общей могиле на кладбище Тье. Коллаборационизм – одна из самых неприятных для французов тем, потому что французы быстро подняли лапы вверх при наступлении немцев и с радостью вышли на улицы, когда было объявлено о капитуляции. «Ура, войне конец!». Сам Делон с удовольствием принимал участие в захватнических войнах. В 1953 году он завербовался в армию. Осенью того же года в составе парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты он поехал на войну в Индокитае. Пошел по убеждению и с большим желанием заработать», пишет Telegram-канал «Небожена».
«Престарелому Алену Делону заплатят за интервью с Зеленским. Напомню, ранее он говорил, что хочет покончить с собой. В СМИ даже была информация, что он якобы уже вколол себе смертельную инъекцию в Швейцарии, но позже ее опровергли. Видимо, Делон придумал какой-то более изящный способ уйти из жизни в Киеве», – написала в Telegram-канале Кристина Потупчик.
«То есть дома эвтаназию не разрешили, решил помереть на чужом хуторе», – предположил Антон Красовский. Так он отреагировал на предложение Зеленского Алену Делону приехать в Киев.
Ранее сообщалось, что Ален Делон взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского, где французский актер заявил, что полностью на его стороне. Кроме того, он пообещал ему приехать в Киев, когда сможет нормально ходить.
До этого легенда французского кинематографа Ален Делон заявил о желании провести эвтаназию.
В Пекине оценили ситуацию после слухов о госперевороте
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Ситуация в Пекине спокойная, сообщения о возможном госперевороте не подтверждаются, китайцы готовятся к праздничным выходным, пишут СМИ.
Жители Пекина гуляют в парках и по магазинам, усиления мер безопасности не наблюдается: китайцы активно готовятся к «Золотой неделе» – длинным семидневным выходным по случаю 73-й годовщины с момента основания КНР, которую будут отмечать 1 октября, передает РИА «Новости».
На главной площади страны Тяньаньмэнь уже установлена традиционная цветочная композиция «Корзина с цветами и фруктами», ежегодно привлекающая множество туристов со всей страны.
Масштабных праздничных мероприятий, включая парад, не запланировано, 30 сентября состоится ежегодная торжественная церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая на площади Тяньаньмэнь, традиционно в ней участвует все руководство страны и Компартии Китая.
Выехать из Пекина и въехать в город, можно без проблем. Билеты на самолет и на поезд в любых направлениях можно приобрети как обычно, единственное, перед праздниками они дорожают и быстро раскупаются, так как жители Китая активно путешествуют во весь праздничный период. Телеканалы, информационные агентства, сайты газет работают в нормальном режиме, никаких перебоев в работе социальных сетей не фиксируется.
Также в интернете появлялись сообщения о том, что в аэропорту Пекина отменили 6 тыс. рейсов, однако в субботу в аэропорту «Шоуду», согласно данным приложения «Фэйчанчжун», отменили только 491 рейс, 332 рейса были выполнены, в аэропорту «Дасин» отменили 430 рейсов, 278 рейсов выполнены. Отмены и задержки рейсов в Китае происходят регулярно по разным причинам, включая погодные факторы и эпидемиологическую ситуацию. Сообщений от воздушных гаваней или железнодорожных вокзалов о массовых отменах рейсов или поездов не было.
Ранее в интернете появились никак и никем не подтвержденные сообщения о возможном госперевороте в Китае и переходе власти к военным.
Стало известно о проблемах Украины с переданными Западом танками
Страны Запада истощили свои запасы танков Т-72, им приходится передавать Киеву боевые машины Т-55, к которым у украинских военных нет боеприпасов, сообщают СМИ.
Киев вскоре получит М-55 из Словении, они построены на базе советских Т-55, у них модернизированы двигатели и броня, и установлена пушка 105 мм стандарта НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military Watch Magazine.
«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», – указал автор публикации.
Напомним, Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
При этом Словения заявила о планах направить на Украину 28 танков модели М-55S.
Стало известно о стратегии нападения Пентагона для ВСУ в Запорожской области
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Американские военные создали для вооруженных сил Украины стратегию действий в Запорожской области, предполагающей форсирование Днепра, сообщают СМИ.
Стратегия предполагает форсирование Днепра, высадку десанта и наведение понтонных мостов, сообщил собеседник «Украина.ру», передает ФАН.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что подобное обернется тысячами смертей для ВСУ. «Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство. Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», – сказал он.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Российские летчики сбили переоборудованный под американские HARM МиГ-29
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Российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, украинский самолет был переоборудован под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Также в субботу ведомство сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.
В начале сентября российские военные в Херсонской области сбили два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29. Истребитель был переоборудован под ракеты HARM.
Прорвавшихся в Запорожской области диверсантов нейтрализовали
Организовавшие прорыв через линию соприкосновения в Запорожской области украинские диверсанты найдены и нейтрализованы, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вчера еще была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Полог (Пологи) и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры», – заявил Рогов в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа прорвалась в районе города Пологи.
После этого в Алешковском районе Херсонской области была поймана диверсионно-разведывательная группа, ее задержали полицейские и Росгвардия.
Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву
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Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен, а также закон о лишении свободы на срок до десяти лет за отказ участвовать в боевых действиях, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время», – говорится в документе.
Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если «самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств».
Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. И за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу.
Согласно документу, опубликованном на официальном интернет - портале в УК РФ вводится новая статья «мародерство». Это преступление предлагается наказывать лишением свободы до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, «не опасного для жизни и здоровья», или с угрозой применения такого насилия наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Если в мародерстве повинна организованная группа, оно было совершено в особо крупном размере, то есть в эквиваленте 1 млн рублей и выше, а также если оно было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то это преступление будет караться лишением свободы до 15 лет.
Ранее совет Федерации одобрил принятые Государственной думой поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военной службы.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Немцы описали свое эмоциональное состояние словами «гнев и бессилие»
Все большему числу жителей Германии не нравится нынешняя политическая и экономическая ситуация, свое эмоциональное состояние они описывают словами «гнев», «безысходность» и «чувство бессилия», следует из опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу журнала Der Spiegel.
Опрос проводился с 16 по 23 сентября, в нем приняли участие 2,5 тыс. человек. Согласно его данным, 41% респондентов подтвердили, что термин «гнев» применим к их текущему эмоциональному состоянию. В мае 2020 года этот показатель составлял лишь 15%, а в мае 2021 года – 30%, передает ТАСС.
Также немцы описывают свое состояние словами «неопределенность» (42%), «потеря контроля/бессилие» (33%) и «безнадежность/беспокойство» (26%).
Так, только 23% опрошенных заявили об «уверенности», 17% ощутили «благодарность», всего 7% «радость», а 5% указали на «защищенность».
Американский наблюдатель рассказал об уникальной возможности для жителей Херсонской области
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«Референдум в Херсонской области организован на самом высоком уровне, я не заметил никаких проблем с безопасностью. Представить такое голосование на Западе невозможно, потому что у нас нет настоящего самоопределения», – сказал газете ВЗГЛЯД американский журналист Вайт Рид, который приехал в Херсон в составе группы международных наблюдателей.
«Исходя из того, что я видел сегодня, референдум организован очень хорошо, я не заметил никаких проблем с безопасностью, все могут проголосовать спокойно, никто не говорит людям, как голосовать. Все выглядит абсолютно прозрачным», – считает американский журналист агентства Sputnik Вайт Рид, который в субботу находится в Херсоне в составе группы международных наблюдателей.
На Западе подобные референдумы еще не проводились, отметил наблюдатель. «У нас нет настоящих голосований о самоопределении, нам не часто выпадает шанс определить, хотим мы или нет быть частью Соединенных Штатов, например. Хотя мне кажется, что есть люди, например, в Пуэрто-Рико, которые терпят невыносимые страдания от американского правительства. Я думаю, на Западе не сложно найти людей, которые хотели бы быть независимы от Соединенных Штатов», – заверил Рид, добавив, что американское правительство никогда не даст колониям, таким как Пуэрто-Рико, шанс на самоопределение.
Журналист лично пообщался с некоторыми участниками голосования. По его словам, жители Херсона выражают искреннее желание и настоящую благодарность за возможность проголосовать и за то, чтобы их голос был услышан.
«Они объяснили мне, что пришли на этот референдум, потому что считают его важным. Они действительно живут сейчас в условиях нефункционирующей власти, у них нет элементарных услуг, которыми могут пользоваться жители современных государств. У них нет доступа к здравоохранению, есть проблемы с топливом, дорогами – с тем, что мы считаем само собой разумеющимся. Поэтому совершенно логично, что они хотят объединиться со страной, которая может все это им дать», – уверен Рид.
Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.
Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов говорил, что по итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах намерена войти в состав России. Бюллетень содержат вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»
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В Польше начались митинги против «украинизации»
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В центре Варшавы проходит акция против «украинизации Польши», мероприятие проходит под лозунгом «Остановить украинизацию Польши», его организовала партия националистов «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна.
Сейчас на площади Парадов у Дворца культуры и науки собрались более 100 человек с польскими национальными флагами и плакатами «Stop ukrainization» – «Stop depolonization», «Украинцы – только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды», «Хватит воровства под видом помощи Украине», передает РИА «Новости».
После митинга планируется марш по центру Варшавы, протестующие планируют пройти до администрации президента и передать ему свои требования.
Акция проходит, несмотря на обращение левых партий к мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому с просьбой запретит ее. По их мнению, «Конфедерация» занимается «разжиганием ненависти и действует в пользу России».
Несколько человек пришли на площадь Парадов с украинским флагом и плакатом «Прочь с фашизмом и ксенофобией». Сейчас на территории Польши проживают около трех млн граждан Украины.
При обстреле впервые примененной в ДНР ракетой AGM-88 HARM пострадал россиянин
Вооруженные силы Украины впервые использовали при обстреле Донецкой народной республики американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, в результате ранен гражданин России, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По уточненным данным военных экспертов представительства ДНР в СЦКК, при атаке мирного города Енакиево противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате атаки ранение получил сотрудник ГП «Автодор», гражданин Российской Федерации 1969 года рождения», – приводит ТАСС сообщение представительства.
Ранее ВС России сбили переоборудованный для стрельбы ракетами HARM украинский МиГ-29.
AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части – 66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.
Республиканцы использовали кадры из России для ролика об «исключительности Америки»
Американская Республиканская партия в своем предвыборном ролике про США применила стоковые кадры из России, Украины и Словакии, сообщают СМИ.
Диктор в ролике рассказал об «исключительности Америки» и о «богатом наследии американской истории» под кадры нефтяной вышки под Волгоградом, оттуда же взяты кадры с бегущим мальчиком, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Huffpost.
По всей вероятности, авторы политического ролика вместо съемок собственного материала использовали общедоступные стоковые видео.
На видео также попали кадры словацкого магазина и кукурузного поля на Украине.
Ролик опубликован на YouTube-канале лидера республиканского меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти.
Мизинцева назначили на должность замминистра обороны
Руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев занял должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил, сообщили в Минобороны.
«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что ранее занимавший должность замминистра генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее и переходит на другую работу.
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