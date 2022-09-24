Политолог Асафов рассказал о ходе голосования в Мелитополе

В первый день референдума жители Запорожской области голосовали очень активно, среди них чувствовалось воодушевление, заявил член Общественной палаты Москвы, политолог и журналист Александр Асафов в своей колонке для ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Асафов рассказал в своей колонке для сайта НОМ о том, насколько прозрачно организована процедура голосования на референдуме по присоединению Запорожской области к России в Мелитополе.

«Мы видим по информационной повестке и заявлениям очевидцев, что давление и различные провокации, связанные с террористической угрозой, продолжаются. Несмотря на это, люди голосуют активно, с очень высоким воодушевлением. Они встречают избирательные комиссии «на дому» и на придомовых территориях», – указал политолог.

По его словам, вокруг ощущается «колоссальное воодушевление», и сотрудники избирательных комиссий не ожидали такого ажиотажа.

«Обстановка в городе спокойная, несмотря на ряд ограничений по безопасности, и на то, что введен комендантский час. Я бы сказал, что напряжения сильного в городе не чувствуется. Люди спокойно ходят по улицам, город живет. Но, конечно, жители Мелитополя и все, кто сегодня находится здесь, безусловно, держат в голове все совершенные и возможные угрозы – попытки обстрелов, которые могут вновь нарушить мирную жизнь», – указал он.

По его словам, безопасность голосования обеспечивается на «высшем уровне», процедура подготовлена «максимально четко». Избирателям хватает бюллетеней, есть сейф-пакеты и ящики для голосования. Также хорошо организовано для наблюдения за процессом.

«В Запорожье прибыла большая делегация зарубежных наблюдателей из разных стран: от Чехии до, Латинский Америки, также есть представители из Уругвая и Венесуэлы. Созданы все необходимые условия для того, чтобы дать возможность жителям этой территории, сделать свободный выбор о будущем своих семей», – заключил политолог.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.