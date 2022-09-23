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Пушилин проголосовал на референдуме в ДНР
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил, что проголосовал на референдуме о вхождении республики в состав России в Макеевке.
«Конечно же, я как один из тех людей, которые не хотят ждать, не хотят откладывать на потом, проголосовал именно сегодня», – заявил Пушилин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Он пояснил, что проголосовал на выездном участке придомовой территории Макеевки.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных
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Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Почему со стороны противника только такие громкие имена? Да все просто – киевский режим очень профессионален в пиаре», – сказал Пушилин. Он пояснил, что Киев «не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии». Более того, «киевский режим не интересуют даже рядовые «азовцы». Как сообщил Пушилин, украинскую сторону «интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того».
Он подчеркнул, что при обмене пленными с Киевом Россия и республики Донбасса руководствуются тем, чтобы вернуть из украинского плена всех военнослужащих, «невзирая на их звания, невзирая на их погоны», передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».
Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов» (запрещен в России), которые должны остаться в Турции. Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.
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Медведчук освобожден из украинского плена
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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден из плена, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Из плена был освобожден Виктор Медведчук», – сказал он, отметив особый вклад Медведчука в состоявшиеся ранее обмены. «Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса, вне его, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо», – подчеркнул он.
Пушилин, комментируя обмен пленными с Киевом, заявил, что подписал указ, «исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в результате обмена пленными освобождены пять человек из Донбасса, а также 50 российских военнослужащих.
По словам Пушилина, обмен происходит в сложных обстоятельствах. «На каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен», – сказал он.
В Кремле отказались комментировать подробности обмена пленными с Украиной, в том числе о том, был ли в их числе политик Виктор Медведчук. «Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В ответ на уточняющий вопрос о том, не комментирует ли Кремль информацию конкретно о Медведчуке или обо всех пленных, Песков указал: «В целом [не могу комментировать]». «Нет, у меня нет полномочий это комментировать», – добавил он.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В Минобороны сообщали, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко сообщила, что политик покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 18 марта суд на Украине заочно арестовал Медведчука, объявив его в розыск. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. 2 июня Государственное бюро расследований Украины заявило, что завершило расследование в отношении Медведчука по обвинению в государственной измене и нарушении законов ведения войны и передало дело в суд. По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014–2015 годах. Обвинения в свой адрес политик отвергал.
Четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправки на фронт
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.
«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», – добавил Турчак.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По данным Telegram-канала Readovka, ряд других депутатов Госдумы также выразили готовность стать участниками специальной военной операции на Украине. Так, депутат Госдумы, бывший замглавы Минпромторга России Станислав Наумов (ЛДПР, Челябинская область) заявил, что готов отправиться в зону проведения СВО. «Если я нужен МО РФ – я заключу любой контракт, на любых условиях», – приводит канал его слова.
В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков также сообщил, что готов в случае необходимости быть призванным. «Несмотря на то, что мне больше 50 лет, я готов встать в строй. Это долг всех дееспособных мужчин России, которые должны защитить свою Родину и свою семью», – сказал он.
Депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин (Красноярский край) подал заявление на мобилизацию. До политической карьеры он окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного командного училища, после чего с 1986 года по 1992 год служил в десантной разведроте.
Кроме того, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков сказал, что «мобилизован с самого детства». «Когда я занимался в секции бокса, учился в техникуме, служил в армии, после, в том числе и сегодня, всегда мобилизован», – отметил он, выразив готовность пойти в армию, если призовет страна.
Между тем депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских обратилась к спикеру российского парламента Вячеславу Володину с запросом согласовать ее поездку на Донбасс. Политик заявила о своем желании оказывать психолого-педагогическую помощь образовательным учреждениям в ЛНР и ДНР.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина из Ростовской области сообщила, что после выступления президента записалась на сестринские курсы. «Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит и буду стараться всеми силами помочь моей стране!» – заявила она.
Тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Николай Брыкин также выразил готовность принять участие в СВО на Украине. «Я всегда готов!» – сказал он.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Боррель призвал ввести новые санкции против России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины, соответствующее заявление распространила пресс-служба главы дипломатии ЕС.
«Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России», – сообщил Боррель, отметив, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности», передает ТАСС.
Боррель также полагает, что референдумы «не могут ни при каких обстоятельствах считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях», которые, по его мнению, «находятся под постоянной российской военной угрозой и подвергаются запугиванию».
Он пообещал, что Евросоюз «останется непоколебим в своей поддержке украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности и призывает Российскую Федерацию немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах». Это принятое в ЕС определение украинской территории включает, в частности, Крым.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что осенью у России могут появиться четыре новых региона.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Депутат: Референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне стали неожиданностью для Запада
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«Этот ход поставил США и Евросоюз в неудобное положение», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях назвали даты голосования о присоединении к России.
«Назначение референдумов на ближайшую неделю стало для Запада неприятной неожиданностью, – продолжает Матвейчев. – Этот ход поставил США и Евросоюз в неудобное положение. В случае вхождения новых территорий в состав России, любая агрессия против них теперь будет трактоваться Москвой как непосредственное нападение на нашу страну. Позицию США и ЕС легко предугадать – они всячески будут подчеркивать свое неприятие результатов референдумов. При этом Запад все же будет пытаться склонять Зеленского к запуску переговоров с Москвой».
Как предполагает депутат, при нападении ВСУ и войск НАТО на вошедшие в состав России территории Москва поменяет статус спецоперации на «ведение войны», и это станет катастрофой для Украины. «Мы задействуем все возможности наших Вооруженных сил – и это будет то, с чем ни Киев, ни Запад ни разу не сталкивались», – указал Матвейчев. Если промедлить с референдумами, то ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область окажутся в опасности – они могут подвергнуться атаке ВСУ, пояснил депутат. «Кроме того, объявление даты референдумов успокоило жителей этих регионов, поскольку неопределенный статус территорий плохо сказывался на общественном настроении», – добавил Матвейчев.
С технической стороной голосования трудностей возникнуть не должно, поскольку у России наработан богатый опыт проведения выборов, отметил депутат. «Анонсирован пятидневный формат голосования, и это оптимально – как с точки зрения удобства для жителей, так и из соображений безопасности. Ведь сейчас много беженцев, кто-то не живет по месту регистрации. Также, на участках для голосования не исключены теракты, а при пятидневном формате, а также в условиях выездного и дистанционного голосования, правоохранителям будет легче пресекать действия разного рода злоумышленников», – отметил парламентарий.
Руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей после обращения общественных палат во вторник приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ. Во всех четырех регионах плебисцит пройдет в течение пяти дней: с 23 по 27 сентября, передает ТАСС.
Во вторник стали известны итоги опроса, который провел среди жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). Итоги показали высокий уровень популярности идеи о вхождении этих регионов в состав РФ.
Так, в ДНР в соответствующем референдуме о вхождении в состав РФ готовы принять участие 86% респондентов, в ЛНР – 87%. В свою очередь, 83% жителей Запорожской области также выразили желание участвовать в подобном плебисците, в Херсонской области – 72% жителей.
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При этом в ДНР «за» вхождение республики в состав России – 94% от числа тех, кто готов принять участие в голосовании, в ЛНР – 93%, в Запорожской области – 87%, в Херсонской – 80%. При этом популярность идеи остаться в составе Украины находится на уровне статистической погрешности.
Схожий расклад настроений зафиксировала и другая социологическая служба – ИНСОМАР, которая также проводила – опрос на освобожденных территориях, а также в Донбассе.
Референдумы о присоединении к России начались в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
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Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в 8.00 (совпадает с мск) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей, передает ТАСС.
Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08.00 до 16.00. Тогда же начнется подсчет голосов. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08.00 до 20.00.
Между тем участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.
В ЦИК Херсона заявили, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тыс. человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР – по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по Telegram-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.
Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?» При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года статусом государственного обладает только русский язык, бюллетени отпечатаны на русском, а в Запорожской и Херсонской областях вопрос написан на украинском и русском.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в России. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами – в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов.
Ранее президент Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Кроме того, глава государства заверил, что Россия сделает все для их безопасного проведения.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».
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Вице-спикер Госдумы Толстой: Референдумы в Донбассе – это только начало
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Целью специальной военной операции являются денацификация и демилитаризация Украины, а потому референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях – не последние, это только начало процесса, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«В этих регионах исторически живут русские люди. К Украине они были приписаны Сталиным и Лениным для того, чтобы добавить пролетариата к крестьянской отсталой Украине. Конечно, для них сегодняшнее переписывание истории, которым заняты украинские политики, фактически принятие чужой идентичности, неприемлемо. Это возникло в 2014 году, когда ДНР и ЛНР образовались, фактически заявили о том, что они не готовы идти дальше в том фарватере, в котором пошла Украина после государственного переворота», – заявил Толстой в эфире программы «Дайте сказать!» на телеканале LIFE.
«Для нас – это, конечно, наш долг, это наши люди, братья и сестры, которые, я надеюсь, после референдума будут жить в составе Российской Федерации. У нас появятся субъекты Федерации. Это очень хорошо», – отметил вице-спикер Госдумы.
Депутат пояснил, что референдумы проводятся, чтобы обеспечить жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «такую же спокойную и нормальную жизнь, которую ведут, например, люди в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске, чтобы их не бомбили, чтобы их не преследовали за русский язык, чтобы их дети могли получать образование на том языке, на котором они хотят». «Это фундаментальные права человека», – подчеркнул Толстой.
Он назвал важным вопрос безопасности волеизъявления жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области. «Сейчас на местах все над этим работают, чтобы людей не подвергать риску. Там же нет возможности устроить дистанционное голосование. Все равно нужно, чтобы человек пришел, получил бюллетень, опустил его в урну. Что касается дат, то в данном случае это решение республик, решение освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Нам в данном случае даты не важны. Сам факт важен, что после референдума, если будет такое решение населения этих территорий, они станут частью Российской Федерации. Это повлечет за собой целый ряд изменений, в том числе и в военной ситуации», – отметил депутат.
По словам парламентария, голосование будет проходить пять дней, чтобы «не сходиться всем в участок», чтобы «растянуть во времени эту процедуру». «Тем более что там есть много людей пожилых, которые не в состоянии дойти до участка, много разрушенных территорий, где нужно буквально в ручном режиме объезжать объекты на машине и собирать бюллетени в урну. На это нужно время», – указал он. Основной резон, по его словам, у организаторов референдумов в том, чтобы голосование было безопасным. «Мы не должны никоим образом подвергнуть людей, которые хотят воссоединиться с Россией, опасности получить удар из миномета по избирательному участку», – сказал вице-спикер нижней палаты российского парламента, отметив, что многодневное голосование позволит «рассеять» людей, чтобы они не подвергались опасности.
На вопрос о том, как прекратить обстрелы со стороны украинских националистов на период проведения референдума, Толстой ответил, что нужно «дойти до польской границы». «Тогда не будет обстрелов. Собственно говоря, это и есть цель операции – денацификация и демилитаризация Украины», – сказал депутат.
«Поэтому эти референдумы не последние. Это только начало процесса», – добавил Толстой.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Пушилин не исключил попытки контрнаступления Украины в ДНР
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На севере ДНР Украина сгруппировала «достаточно серьезные силы», сообщил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «поступают тревожные сигналы», а «ситуация на севере республики крайне сложная». По его словам, «не исключено, что в самое ближайшее время» украинские войска «попытаются ситуацию поменять и перейти в контрнаступление». Глава ДНР заверил, что «союзные силы делают все возможное». «Держу руку на пульсе, там, где это возможно, включаюсь в процесс», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Пушилин, в ДНР «нет никаких иллюзий, что противник циничен, варварскими обстрелами он старается нанести как можно больший урон гражданскому населению». В связи с этим требуется «действовать быстрее, активнее, и одним из таких действий является, конечно же, проведение референдума». По словам Пушилина, жители ДНР долго ждали и мечтали о референдуме, поэтому «принимают решение и как можно быстрее возвращаемся домой» в Россию.
Напомним, по данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити». Пушилин сообщил, что украинские военные обстреливали центр Донецка, предположительно, из французской гаубицы Caesar.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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В ДНР отказались использовать украинский язык в бюллетенях для голосования
Бюллетени в Донецкой народной республике для голосования на референдуме о вхождении в состав России будут отпечатаны только на русском языке, сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
«С 2020 года в Конституции Донецкой народной республики закреплено, что статусом государственного обладает только один язык – русский. Он же является и языком делопроизводства. Бюллетени для голосования на референдуме будут только на русском языке», – цитирует ТАСС Бидевку.
Он добавил, что вряд ли для граждан ДНР будет проблемой, если вопрос из бюллетеня: «Вы за вхождение ДНР в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?» не будет продублирован на украинском, потому что русский язык для Донбасса родной.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
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В ЛНР утвердили порядок референдума
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Луганской народной республики утвердила порядок проведения референдума по вопросу присоединения региона к России, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания ЦИК ЛНР во главе с его председателем Еленой Кравченко.
«Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР», – цитирует заявление ТАСС.
Также будут сформированы территориальные комиссии. «В ходе заседания ЦИК ЛНР для организации и проведения голосования на референдуме Луганской Народной Республики были приняты решения ЦИК ЛНР об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий Луганской Народной Республики, о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума», – сказано в заявлении.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Начался референдум по возвращению освобожденных территорий в Россию
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На территории пунктов временного размещения вынужденных переселенцев открылись участки для голосования на референдуме по воссоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили в избиркоме Камчатского края.
В сообщении говорится, что «открылись четыре избирательных участка», которые «будут работать до 27 сентября». Также специалисты избиркома «будут работать на выездах», передает ТАСС.
На Чукотке избирательные участки откроются 27 сентября в четырех муниципальных районах округа, в настоящий момент проводится выездное голосование.
Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».
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Володин пообещал поддержку выбора соотечественников на референдумах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России и людей, принимающих участие в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети», – написал Володин в своем Telegram-канале.
«ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать», – подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.
Володин напомнил, что у жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.
«Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации – мы вас поддержим», – заверил спикер Госдумы.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
В среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
Новый пакет санкций Европейского союза против России, по данным СМИ, может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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Пушилин привел подробности обмена пленными
Процесс обмена пленными происходил на территории ряда стран и при участии представителей нескольких государств, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Это (процесс обмена пленных – прим. ВЗГЛЯД) происходило в нескольких странах при участии ряда представителей других стран», – цитирует ТАСС Пушилина.
«С учетом того, что у нас [в ДНР] на порядки больше пленных вэсэушников и из других вооруженных формирований Украины, что позволило в принципе пойти по такой формуле – многие высказывались, почему не «один на один» [произошел обмен пленными в ночь со среды на четверг], – здесь нужно руководствоваться существующей ситуацией и наличием соответствующего резерва обмена. <…> В дальнейшем, как только будет возможность вытащить наших ребят, мы будем это делать», – отметил глава ДНР.
Он также отметил, что процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной усложнится после проведения референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав Российской Федерации.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден из плена. «Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса и вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом условий, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо», – подчеркнул он.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В Минобороны сообщали, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
Власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев».
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На референдум в Херсонской области вынесут вопрос о выходе из состава Украины
Вопрос о выходе Херсонской области из состава Украины и вхождение в состав России будет прописан в бюллетене на референдуме, сообщили власти региона по итогам заседания ЦИК.
«Председатель Центральной избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова <...> сообщила, что в бюллетене на референдуме в Херсонской области будет прописан вопрос: «Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» – передает ТАСС со ссылкой на власти области.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России.
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ЕС задумали ввести седьмой пакет санкций против России из-за референдумов в Донбассе
Европейский союз могут ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания Москвой референдумов в Донбассе, но возможна блокировка со стороны Венгрии, сообщил портал EURactiv.
По словам собеседников портала, под санкции в таком случае могут попасть лица, участвующие в организации и проведении голосования. Речь может также идти о новых секторальных санкциях. Ряд дипломатов ЕС при этом отметили, что шансы на принятие очередного пакета, по их мнению, невелики, новые ограничения может заблокировать Венгрия, передает ТАСС.
Отмечается, что в ответ на референдумы в Донбассе может ввести ограничения, касающиеся торговли с этими регионами и их финансирования.
По данным портала, в ответ на референдумы ЕС также может ввести санкции против представителей местных властей.
Ранее США пообещали не признавать итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне.
Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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