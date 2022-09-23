Депутат Госдумы Сокол подал заявление о мобилизации

Хочу быть примером для своих троих сыновей, каким является мой отец для меня сейчас, заявил депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол.

«Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации», – приводит слова Сокола Telegram-канал фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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Также он отметил, что ждет решения Минобороны России по распределению в соответствии со своими компетенциями и военной специальностью.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов объяснил решение присоединиться к спецоперации на Украине желанием быть с «лучшей частью нашего народа», который «громит злобного врага с оружием в руках».

До этого в пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.

Так, один из депутатов, выразивших готовность отправиться на фронт, – глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов – заявил, что согласен отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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