Назван объем финансирования нацпроекта «Демография» в 2023 году

Финансирование национального проекта «Демография» из федерального бюджета на 2023 год составит более 920 млрд рублей, на 2024 год – более 855 млрд рублей, говорится в материалах к проекту бюджета на 2023 годи на плановый период 2024-25 годов.

«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Демография» запланированы в 2023 году в объеме 920 960,0 млн рублей, в 2024 году – 885 682,3 млн рублей», – цитирует документ ТАСС.

Согласно таблице, на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2023 году планируют выделить финансирование в размере 855 млрд рублей, в 2024 году – 842 млрд рублей. Финансирование федерального проекта «Содействие занятости» в 2023 году составит 28 млрд рублей, в 2024 году – 8 млрд рублей. На федеральный проект «Старшее поколение» в 2023 году выделят 19 млрд рублей, в 2024 году – 21 млрд рублей, на «Укрепление общественного здоровья» в 2023 году – 247 млн рублей, в 2024 году – 271 млн рублей, на «Спорт – норма жизни» в 2023 году – 17 млрд рублей, в 2024 году – 12 млрд рублей.

Объем финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» увеличен на 14,3 млрд рублей на 2023 год и на 19,6 млрд рублей на 2024 год, следует из материалов к проекту бюджета.

«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланированы в 2023 году в объеме 412 951,4 млн рублей, в 2024 году – 560 779,8 млн рублей. Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 14 315,7 млн рублей, в 2024 году – на 19 614,0 млн рублей», – отмечается в проекте.

В нацпроект входят шесть федеральных проектов, часть их финансирования на 2023 год была незначительно снижена.

При этом финансирование комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры снижено на 29,5 млрд рублей в 2023 году, до 129,3 млрд рублей, а в 2024 году, наоборот, увеличено на 18,2 млрд рублей – до 111,5 млрд рублей.

Так, например, изменение в федеральном проекте «Строительство автодорог МТК Европа – Западный Китай» на 46 млрд рублей в 2023 году произошло из-за увеличения объема финансирования автодороги М-12 в предыдущие годы.

Финансирование другого федерального проекта, который входит в комплексный план, «Развитие Северного морского пути», в 2023 году будет увеличено на 5 млрд рублей, в 2024 году – на 1,6 млрд рублей только для развития портовой инфраструктуры СМП, а на строительство головного атомного ледокола «Лидер» (также входит в этот федеральный проект) потребуются дополнительные 11 млрд рублей в 2023 году и еще почти 21 млрд в 2024 году.

Финансирование нацпроекта «Образование» в 2023-2024 году составит свыше 420 млрд рублей. «Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Образование» запланированы в 2023 году в объеме 208 115,6 млн рублей, в 2024 году – 221 496,3 млн рублей», – говорится в документе.

Отмечается, что предусмотренные в законопроекте средства по сравнению с объемами, утвержденными действующим законом о бюджете, в 2023 году увеличены на 32 млрд рублей, в 2024 году – на 31 млрд рублей.