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Пушилин сообщил о пытках военных из Донбасса на Украине
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Все военнослужащие союзных сил в плену на Украине подвергаются пыткам, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Я вам скажу, что все наши ребята подвергаются пыткам, унижениям, издевательствам, конечно, для них каждый день, каждый час, он является невыносимым в плане того, что им приходится пережить», – передает его слова ТАСС.
Ранее освобожденный российский военнослужащий Вячеслав Старостин рассказал об издевательствах, которые он пережил в украинском плену, он сообщил, что пленников держали в сырых подвалах, редко кормили и регулярно избивали.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР.
Также, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, из плена был освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
Боррель призвал ввести новые санкции против России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины, соответствующее заявление распространила пресс-служба главы дипломатии ЕС.
«Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России», – сообщил Боррель, отметив, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности», передает ТАСС.
Боррель также полагает, что референдумы «не могут ни при каких обстоятельствах считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях», которые, по его мнению, «находятся под постоянной российской военной угрозой и подвергаются запугиванию».
Он пообещал, что Евросоюз «останется непоколебим в своей поддержке украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности и призывает Российскую Федерацию немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах». Это принятое в ЕС определение украинской территории включает, в частности, Крым.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что осенью у России могут появиться четыре новых региона.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Депутат: Референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне стали неожиданностью для Запада
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«Этот ход поставил США и Евросоюз в неудобное положение», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях назвали даты голосования о присоединении к России.
«Назначение референдумов на ближайшую неделю стало для Запада неприятной неожиданностью, – продолжает Матвейчев. – Этот ход поставил США и Евросоюз в неудобное положение. В случае вхождения новых территорий в состав России, любая агрессия против них теперь будет трактоваться Москвой как непосредственное нападение на нашу страну. Позицию США и ЕС легко предугадать – они всячески будут подчеркивать свое неприятие результатов референдумов. При этом Запад все же будет пытаться склонять Зеленского к запуску переговоров с Москвой».
Как предполагает депутат, при нападении ВСУ и войск НАТО на вошедшие в состав России территории Москва поменяет статус спецоперации на «ведение войны», и это станет катастрофой для Украины. «Мы задействуем все возможности наших Вооруженных сил – и это будет то, с чем ни Киев, ни Запад ни разу не сталкивались», – указал Матвейчев. Если промедлить с референдумами, то ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область окажутся в опасности – они могут подвергнуться атаке ВСУ, пояснил депутат. «Кроме того, объявление даты референдумов успокоило жителей этих регионов, поскольку неопределенный статус территорий плохо сказывался на общественном настроении», – добавил Матвейчев.
С технической стороной голосования трудностей возникнуть не должно, поскольку у России наработан богатый опыт проведения выборов, отметил депутат. «Анонсирован пятидневный формат голосования, и это оптимально – как с точки зрения удобства для жителей, так и из соображений безопасности. Ведь сейчас много беженцев, кто-то не живет по месту регистрации. Также, на участках для голосования не исключены теракты, а при пятидневном формате, а также в условиях выездного и дистанционного голосования, правоохранителям будет легче пресекать действия разного рода злоумышленников», – отметил парламентарий.
Руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей после обращения общественных палат во вторник приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ. Во всех четырех регионах плебисцит пройдет в течение пяти дней: с 23 по 27 сентября, передает ТАСС.
Во вторник стали известны итоги опроса, который провел среди жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). Итоги показали высокий уровень популярности идеи о вхождении этих регионов в состав РФ.
Так, в ДНР в соответствующем референдуме о вхождении в состав РФ готовы принять участие 86% респондентов, в ЛНР – 87%. В свою очередь, 83% жителей Запорожской области также выразили желание участвовать в подобном плебисците, в Херсонской области – 72% жителей.
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При этом в ДНР «за» вхождение республики в состав России – 94% от числа тех, кто готов принять участие в голосовании, в ЛНР – 93%, в Запорожской области – 87%, в Херсонской – 80%. При этом популярность идеи остаться в составе Украины находится на уровне статистической погрешности.
Схожий расклад настроений зафиксировала и другая социологическая служба – ИНСОМАР, которая также проводила – опрос на освобожденных территориях, а также в Донбассе.
Медведчук освобожден из украинского плена
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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден из плена, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Из плена был освобожден Виктор Медведчук», – сказал он, отметив особый вклад Медведчука в состоявшиеся ранее обмены. «Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса, вне его, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо», – подчеркнул он.
Пушилин, комментируя обмен пленными с Киевом, заявил, что подписал указ, «исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в результате обмена пленными освобождены пять человек из Донбасса, а также 50 российских военнослужащих.
По словам Пушилина, обмен происходит в сложных обстоятельствах. «На каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен», – сказал он.
В Кремле отказались комментировать подробности обмена пленными с Украиной, в том числе о том, был ли в их числе политик Виктор Медведчук. «Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В ответ на уточняющий вопрос о том, не комментирует ли Кремль информацию конкретно о Медведчуке или обо всех пленных, Песков указал: «В целом [не могу комментировать]». «Нет, у меня нет полномочий это комментировать», – добавил он.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В Минобороны сообщали, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко сообщила, что политик покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 18 марта суд на Украине заочно арестовал Медведчука, объявив его в розыск. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. 2 июня Государственное бюро расследований Украины заявило, что завершило расследование в отношении Медведчука по обвинению в государственной измене и нарушении законов ведения войны и передало дело в суд. По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014–2015 годах. Обвинения в свой адрес политик отвергал.
Пушилин назвал вопрос на референдуме в ДНР
Жителям Донецкой народной республики на референдуме нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Вопрос прописан в постановлении, которое принял сегодня непосредственно парламент, а депутаты поддержали. Вопрос будет: «Поддерживаете ли вы вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта РФ?» – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Ранее глава Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин заявил, что организация выразила общее мнение в поддержку проведения референдума по вхождению республики в состав России.
Напомним, Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября.
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Названы даты референдума о присоединении ДНР к России
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он пройдет с 23 по 27 сентября.
«События последних дней все чаще заставляют задуматься о цене выбора, который мы сделали восемь лет назад. Как бы ни был тяжел груз потерь, я убежден в правильности пути, который мы выбрали в 2014 году. Наблюдая за злорадством украинских СМИ по поводу гибели вчера наших граждан, я вижу лишь агонию государства, которое утратило свой суверенитет. В порядке законодательной инициативы вношу на рассмотрение проект закона «О референдуме по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ», – передает слова Пушилина ТАСС.
«Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать законопроект. Даты референдума предлагаю с 23 по 27 сентября», – сказал он. Парламентарии единогласно проголосовали за принятие документа.
Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав России как субъекта. Референум пройдет с 23 по 27 сентября.
Вице-спикер Госдумы Толстой: Референдумы в Донбассе – это только начало
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Целью специальной военной операции являются денацификация и демилитаризация Украины, а потому референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях – не последние, это только начало процесса, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«В этих регионах исторически живут русские люди. К Украине они были приписаны Сталиным и Лениным для того, чтобы добавить пролетариата к крестьянской отсталой Украине. Конечно, для них сегодняшнее переписывание истории, которым заняты украинские политики, фактически принятие чужой идентичности, неприемлемо. Это возникло в 2014 году, когда ДНР и ЛНР образовались, фактически заявили о том, что они не готовы идти дальше в том фарватере, в котором пошла Украина после государственного переворота», – заявил Толстой в эфире программы «Дайте сказать!» на телеканале LIFE.
«Для нас – это, конечно, наш долг, это наши люди, братья и сестры, которые, я надеюсь, после референдума будут жить в составе Российской Федерации. У нас появятся субъекты Федерации. Это очень хорошо», – отметил вице-спикер Госдумы.
Депутат пояснил, что референдумы проводятся, чтобы обеспечить жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «такую же спокойную и нормальную жизнь, которую ведут, например, люди в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске, чтобы их не бомбили, чтобы их не преследовали за русский язык, чтобы их дети могли получать образование на том языке, на котором они хотят». «Это фундаментальные права человека», – подчеркнул Толстой.
Он назвал важным вопрос безопасности волеизъявления жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области. «Сейчас на местах все над этим работают, чтобы людей не подвергать риску. Там же нет возможности устроить дистанционное голосование. Все равно нужно, чтобы человек пришел, получил бюллетень, опустил его в урну. Что касается дат, то в данном случае это решение республик, решение освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Нам в данном случае даты не важны. Сам факт важен, что после референдума, если будет такое решение населения этих территорий, они станут частью Российской Федерации. Это повлечет за собой целый ряд изменений, в том числе и в военной ситуации», – отметил депутат.
По словам парламентария, голосование будет проходить пять дней, чтобы «не сходиться всем в участок», чтобы «растянуть во времени эту процедуру». «Тем более что там есть много людей пожилых, которые не в состоянии дойти до участка, много разрушенных территорий, где нужно буквально в ручном режиме объезжать объекты на машине и собирать бюллетени в урну. На это нужно время», – указал он. Основной резон, по его словам, у организаторов референдумов в том, чтобы голосование было безопасным. «Мы не должны никоим образом подвергнуть людей, которые хотят воссоединиться с Россией, опасности получить удар из миномета по избирательному участку», – сказал вице-спикер нижней палаты российского парламента, отметив, что многодневное голосование позволит «рассеять» людей, чтобы они не подвергались опасности.
На вопрос о том, как прекратить обстрелы со стороны украинских националистов на период проведения референдума, Толстой ответил, что нужно «дойти до польской границы». «Тогда не будет обстрелов. Собственно говоря, это и есть цель операции – денацификация и демилитаризация Украины», – сказал депутат.
«Поэтому эти референдумы не последние. Это только начало процесса», – добавил Толстой.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Политолог назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом
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«Люди хотят добиться гарантий своего будущего и будущего своих детей. Жители Донбасса хотят прекратить ту гражданскую войну, которая непрерывно шла на их родине в течение последних восьми лет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик с призывом немедленно провести референдумы о присоединении к России.
«Проведение референдума о признании Луганской и Донецкой народных республик субъектами РФ – это логичный процесс. Ранее Россия признала независимость этих республик. Теперь решение о статусе этих регионов должны принять сами местные жители – другого пути просто не существует. Что касается освобожденных территорий, то их статус еще предстоит определить. В любом случае, установление окончательного статуса донбасских республик и освобожденных территорий станет залогом мира не только в этих регионах, но и во всей Украине», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По словам аналитика, в ЛНР препятствий для организации референдума вообще нет, так как территория этого региона полностью освобождена. «В Донецкой народной республике же могут возникнуть проблемы, так как в республике спецоперация еще не завершена», – напомнил он.
Собеседник подчеркнул: стремление жителей ЛНР И ДНР определить статус своих республик основывается, прежде всего, на желании людей жить в мире. «Люди хотят добиться гарантий своего будущего и будущего своих детей. Местные жители хотят прекратить ту гражданскую войну, которая происходила в Донбассе в течение последних восьми лет. А спецоперация России на Украине – это деятельная попытка силовым путем прекратить эту войну на территории не чужого нам государства», – заключил политолог.
В понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету – парламенту Луганской народной республики с инициативой немедленно провести референдум о признании республики частью Российской Федерации. В Общественной палате заявили, что вхождение ЛНР в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.
Киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру, отмечается в обращении ОП. Общественники ЛНР также выразили уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.
Чуть позже в этот же день аналогичное обращение к главе и парламенту Донецкой народной республики прозвучало от Общественной палаты ДНР. «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил, – цитировал ТАСС заявление главы ОП Алексея Кофмана. – В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума».
Лучшей датой для проведения ДНР референдума о признании субъектом России будет 4 ноября, поделился мнением Кофман в эфире телеканала «Россия-24».
Референдум о признании ЛНР субъектом России состоится осенью, в ближайшее время, предположил в комментарии ТАСС депутат Виктор Водолацкий – первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР. «Избирательная система и все, что связано с проведением референдума, в ЛНР были готовы на 100% в конце августа. Система готова полностью. Можно назначать дату референдума, и люди массово придут на избирательные участки», – подчеркнул Водолацкий.
Вечером в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в телефонном разговоре с коллегой из ЛНР Пасечником обсудил обращения общественных палат и предложил синхронизировать дальнейшие действия двух республик. Запись разговора была опубликована в Telegram-канале донецкого руководителя. Есть «предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – цитирует Пушилина ТАСС.
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ВСУ обстреляли два города в ЛНР из РСЗО HIMARS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Сватово и Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 04.30 (совпадает с мск) по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
Кроме того, там сообщили, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. в 01.32 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
Как считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях Украины.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Тем временем посол республики в России Родион Мирошник заявил, Луганская Народная Республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ.
Общественная палата ДНР призвала провести референдум о вхождении в состав России
Общественная палата (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель палаты Алексей Кофман.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», – цитирует ТАСС Кофмана.
Ранее Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
ДНР и ЛНР решили синхронизировать действия по проведению референдумов о вхождении в РФ
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
«Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. [У меня есть] предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР также предложил своему коллеге дать поручения силовым структурам для совместной проработки безопасности.
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
Позже ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман отметил, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
В ДНР отказались использовать украинский язык в бюллетенях для голосования
Бюллетени в Донецкой народной республике для голосования на референдуме о вхождении в состав России будут отпечатаны только на русском языке, сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
«С 2020 года в Конституции Донецкой народной республики закреплено, что статусом государственного обладает только один язык – русский. Он же является и языком делопроизводства. Бюллетени для голосования на референдуме будут только на русском языке», – цитирует ТАСС Бидевку.
Он добавил, что вряд ли для граждан ДНР будет проблемой, если вопрос из бюллетеня: «Вы за вхождение ДНР в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?» не будет продублирован на украинском, потому что русский язык для Донбасса родной.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
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В ЛНР утвердили порядок референдума
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Луганской народной республики утвердила порядок проведения референдума по вопросу присоединения региона к России, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания ЦИК ЛНР во главе с его председателем Еленой Кравченко.
«Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР», – цитирует заявление ТАСС.
Также будут сформированы территориальные комиссии. «В ходе заседания ЦИК ЛНР для организации и проведения голосования на референдуме Луганской Народной Республики были приняты решения ЦИК ЛНР об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий Луганской Народной Республики, о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума», – сказано в заявлении.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу присоединения ЛНР к России
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав России как субъекта, сообщил председатель народного совета республики Денис Мирошниченко. Референум пройдет с 23 по 27 сентября.
«Глава ЛНР подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав России на правах субъекта Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России.
Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
В России призвали руководство ОБСЕ не замалчивать трагедию в Донецке
Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ призвало руководство организации не замалчивать преступления ВСУ в Донецке, а именно гибель детей после обстрела ВСУ автобусной остановки.
«В сегодняшнем прицельном обстреле киевским режимом автобусной остановки в Донецке погибли дети. Требуем реакции от руководства ОБСЕ, хватит стыдливо замалчивать преступления украинских формирований!» – говорится в обращении в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ОБСЕ.
Ранее Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела со стороны Украины Куйбышевского района Донецка, во время которого погибли 13 человек.
До этого власти Донецка назвали удар по Куйбышевскому району военным преступлением.
Напомним, на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка на транспортной остановке в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек.