Власти отчитались о выполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году выполнено почти 75% работ, в нормативное состояние в этом году приводят более 5 тыс. объектов общей протяженностью около 16,5 тыс. километров, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия в регионах, участвующих в нацпроекте, уже составляет более 98 млн кв. метров из запланированных 131 млн кв. метров, то есть почти на три четверти план у нас уже выполнен. Держим темп, продолжаем работу», – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства.

Он также отметил, что в эксплуатацию введено 1923 объекта. Их общая протяженность превышает 4 тыс. км.

Так, в Пензенской области большая часть объектов нацпроекта уже сдана в эксплуатацию. В столице региона на 50 участках улично-дорожной сети работы завершены в полном объеме, еще на 27 уложен новый асфальт, завершаются мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

«Привести в соответствие с нормативами все запланированные на 2022 год объекты в Пензе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется до 30 сентября», – отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Всего в регионе по нацпроекту в этом году обновят свыше 140 км автодорог.

В Кабардино-Балкарской Республике новое дорожное покрытие уже появилось на 21 дорожном объекте. Всего по нацпроекту к нормативу приведут около 100 км автодорог.

В Нальчике завершен ремонт проспекта Шогенцукова и капитальный ремонт самого крупного объекта текущего года – улицы Кабардинской.

«Улица Кабардинская является одной из важнейших въездных магистралей для столицы нашей республики, связывает центр города с микрорайонами. Стояла важная задача: привести ее в нормативное состояние, обеспечить безопасность и комфортность движения. Очень важно, что применен комплексный подход: отремонтирована не только дорога, тротуары для пешеходов, освещение, установлены системы безопасности, одновременно заменены системы водоснабжения и водоотведения, для того чтобы дорога служила долго. Объем работ в дорожном хозяйстве увеличивается, эта тенденция будет продолжаться, мы только набираем темпы», – отметил глава правительства республики Алий Мусуков.

Большое внимание в регионе уделяется безопасности дорожного движения. Так, новым современным освещением оборудованы автодороги суммарной протяженностью 17 км в селениях Плановское, Псыхурей и участок от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов.

Сегодня все работы по ремонту автодорог завершены, подрядные организации трудятся на трех объектах капитального ремонта – участках в селениях Малка, Верхний Курп, Инаркой. Кроме того, к нормативу приводят пять мостов, которые расположены на автомобильной дороге Чегем-2 – Булунгу.

В целом на сегодняшний день введены в эксплуатацию 88 км автодорог из 100 запланированных.

В Сочинской, Новороссийской и Краснодарской агломерациях, где объекты плана 2022 года выполнены в полном объеме, подрядные организации приступили к ремонтам плана 2023 года.