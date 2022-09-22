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Россия, Иран и Китай решили провести совместные учения ВМС
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Иран, Россия и Китай планируют провести совместные учения военно-морских сил этой осенью, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в рамках пресс-конференции на параде ВС Ирана.
«Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года. Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Мехр слова Багери.
Напомним, в августе 2021 года Россия, Китай и Иран решили провести морские учения в районе Персидского залива. В феврале того же года учения России и Ирана прошли в Индийском океане.
Глава комитета Госдумы по обороне объяснил, кто подлежит мобилизации в первую очередь
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд – это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд – солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий – 50 и 55 лет [соответственно]», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Естественно, в первую очередь сейчас речь идет о военнообязанных первого разряда», – подчеркнул он.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
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Бывший военком сказал, по каким критериям мобилизуют резервистов
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«Для призыва в первую очередь будет иметь значение так называемая ВУС – военно-учетная специальность, возрастная категория и состояние здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший военком объединенного комиссариата Савеловского района Москвы, полковник запаса Сергей Моисеев. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
«Любая степень мобилизации имеет четкий регламент и свой порядок, вне зависимости от объявленной степени ее готовности. При мобилизации, даже частичной, эти критерии будут несколько снижены, но будут учитываться все факторы. В любом случае не призовут тех, кому за 60, у кого проблемы с разными болезнями, кто просто физически не может даже донести снаряд до орудия», – сказал Моисеев.
Полковник предположил, что в данный момент возникла потребность возвращения из запаса офицеров, профессиональных кадров, которые уволились недавно в званиях майор – подполковник.
«Это кадровый резерв, способный приносить пользу на командно-штабных должностях, поскольку эти люди обладают богатым опытом. Многие из них участвовали в боевых действиях в Сирии, ранее в Южной Осетии, и еще не утратили опыт боевого управления. Насколько знаю, их сейчас возвращают в строй, в основном на штабные руководящие должности на уровне батальон – полк. Это бесценный опыт, особенно на фоне того, что молодые капитаны – майоры впервые столкнулись с боевой ситуацией», – заявил Моисеев.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
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Си Цзиньпин приказал армии готовиться к боевым действиям
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, заявил председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание он направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине, передает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.
Глава КНР также заявил о необходимости строго придерживаться плана по реализации намеченных целей реформы.
В 2015 году власти Китая объявили о планах реформировать вооруженные силы для повышения их эффективности.
Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.
После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.
Ранее в ходе встречи с Си Цзиньпином президент России Владимир Путин отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.
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Латвия отказалась выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам
Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», – передает РИА «Новости» слова Ринкевичса.
Кроме того, как сообщил в среду вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Комуссаар, эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан России, но если они примут участие в спецоперации на Украине, они уже не смогут вернуться обратно в Эстонию.
По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет.
«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию», – сказал вице-канцлер изданию Postimees.
По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тысяч имеют гражданство России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Шойгу объявил об увеличении боевого состава ВДВ
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) решают в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», – передает ТАСС слова Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. Он также отметил, что «с первых дней специальной военной операции на соединения ВДВ возложены самые сложные и ответственные задачи».
«Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Более десяти тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, двадцать один удостоен звания Героя Российской Федерации», – сказал Шойгу.
По его словам, в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры. «В этом году планируется ввести в эксплуатацию более ста зданий и сооружений в интересах четырех соединений и Рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные бытовые условия для личного состава», – сказал министр обороны.
Он сообщил также, что на заседании будет обсуждаться выполнение планов деятельности в Восточном военном округе, а также основные мероприятия и направления совершенствования организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Министерства обороны.
По его словам, решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тыс. военнослужащих было продиктовано курсом западных стран во главе с США на сдерживание России.
«Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки Вооруженным силам Украины. В том числе прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов», – сказал Шойгу.
Он также отметил, что «блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счет расширения числа его участников». «В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность вооруженных сил на 137 тыс. военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования», – сказал министр обороны России.
Напомним, 25 августа президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.
Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
Необходимо полностью распространить городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента Владимира Путина, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о частичной мобилизации в Вооруженные Силы. <...> Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона - «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей», – написал мэр в своем блоге.
Собянин подчеркнул, что «считает необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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КТРВ и «Алмаз-Антей» разработали новые авиационные ракеты
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разрабатывает новые авиационные ракеты в тесном взаимодействии с концерном ВКО «Алмаз-Антей», специализирующемся на системах противовоздушной обороны, рассказал гендиректор КТРВ Герой России Борис Обносов.
Он отметил, что разработчики средств защиты от воздушного нападения тоже не стоят на месте и совершенствуют свои системы. Именно поэтому и корпорация создает еще более совершенные авиационные ракеты.
«А поскольку и то, и другое совершенствуется, то и мы не стоим на месте. Поэтому КТРВ очень тесно взаимодействует с концерном ВКО «Алмаз-Антей», который как раз занимается вопросами обеспечения защиты от высокоточных ракет. И это взаимодействие ведет к взаимообогащению», – передает ТАСС слова Обносова.
Ранее Обносов сообщил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила работы по импортозамещению основных компонентов для управляемых ракет.
Ростех обещал увеличить темп производства истребителей Су-57 для ВКС России
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Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены, сообщили в госкорпорации «Ростех».
По данным корпорации, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов посетил КнААЗ им. Гагарина (входит в ОАК «Ростеха»), где в настоящий момент идет производство истребителей Су-57.
«На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны России, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
Чемезов отметил, что «в этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены».
Он добавил, что в госкорпорации понимают, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется. «На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года», – сообщил гендиректор.
В Ростехе отмечают, что нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. В перспективе на предприятии будут построены новый корпус для Су-57 на летно-испытательной станции, третья очередь гальванического производства. Также будет проведена реконструкция мощностей под механообработку и термообработку.
Как отметил в свою очередь генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, для обеспечения растущей производственной программы необходимо дополнительно привлекать кадры, создаются условия, чтобы специалисты и рабочие приходили на предприятия корпорации, им повышается заработная плата.
Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения. Создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой.
Ранее для бесперебойного производства Су-57 построили холодильный цех.
Военный комиссар Якутии назвал сумму денежного довольствия мобилизованных
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Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тыс. рублей в месяц и больше, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тыс. рублей в зависимости от должности и воинского звания», – передает РИА «Новости» слова Авдонина на брифинге оперативного штаба республики.
По его словам, в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.
В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать «соревнование регионов», кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
РКН предупредил российские СМИ об ответственности за фейки о мобилизации
При подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий в России, необходимо использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти, сообщили в Роскомнадзоре.
«Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно ст. 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также в Роскомнадзоре предупредили, что распространение ложной информации в интернете влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов в соответствии со ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее президент Владимир Путин объявил о мерах для защиты суверенитета России, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только находящиеся в запасе граждане и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.
Госдума получила от Путина уведомление о проведении частичной мобилизации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в ходе пленарного заседания, что палата получила уведомление от президента Владимира Путина о проведении частичной мобилизации.
«Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял решение о проведении в нашей стране частичной мобилизации. В соответствии с федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» Госдума получила уведомление, направленное нашим президентом парламенту», – передает ТАСС слова Володина.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Генконструктор Дегтярь: «Сармат» обесценит все наработки НАТО
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Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений, рассказал гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь.
«Сармат» обесценит все наработки НАТО. Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании», – передает РИА «Новости» слова Дегтяря.
Он уточнил, что уже на этапе эскизного проектирования, а затем и при разработке рабочей конструкторской документации создатели ракеты увидели, что большинство основополагающих технических решений, которые были приняты при разработке морских ракет, можно масштабировать и применить в «Сармате», масса и габариты которого в пять раз превышают массу и габариты его морских прототипов.
«Это позволило нам, во-первых, обеспечить его уникальными летно-техническими характеристиками и, во-вторых, сократить сроки разработки без потери надежности ряда систем и агрегатов ракеты», – рассказал генконструктор.
Дегтярь также сравнил новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» с ее предшественницей и назвал «Сатаной» в квадрате».
«После завершения испытаний и принятия на вооружение «Сармат» заменит ракетный комплекс «Воевода», который в классификации НАТО неслучайно носит название «Сатана» и присутствие которого в сухопутной компоненте ядерной триады очень беспокоит НАТО. Эксперты НАТО уже назвали «Сармат» «Сатаной-2» – я бы назвал его «Сатана» в квадрате», – сказал Дегтярь.
Он назвал «Сармат» своевременной заменой «Сатаны», которая существенно повысит боевой потенциал Вооруженных сил России и надежно обеспечит безопасность страны от внешних угроз.
По словам генконструктора, в сложных геополитических условиях «Сармат» будет надежным щитом РФ, главным фактором ядерного сдерживания, гарантией сохранения мира и поводом для возобновления реальных переговоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
«Вся история «партнерских отношений» с нашими вероятными противниками во всех сферах: политической, экономической и военной – неизменно показывает, что настоящие переговоры, дающие реальный практический результат, начинаются только тогда, когда достигнут паритет в обсуждаемом вопросе или Россия имеет преимущество», – отметил Дегтярь.
Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно.
«Сармат» оснащен специальными средствами, затрудняющими обнаружение его боеголовок при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет ПРО», – сказал Дегтярь.
Он отметил также, что высокая вероятность преодоления ракетой «Сармат» противоракетной обороны противника обеспечивается за счет быстрого набора скорости.
«Сармат» обладает возможностью поражать заданные цели практически с любого направления подлета к ним. Быстрый набор заданной скорости обеспечивает высокую вероятность преодоления ПРО противника на активном участке полета», – сказал Дегтярь.
По его словам, система управления МБР «Сармат» позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны.
«Бортовая система управления полетом «Сармата» обладает возможностью коррекции траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить высокую точность наведения на цель, в том числе и после воздействия на ракету ПРО», – сказал Дегтярь.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.
Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.
Власти объявили о выделении средств на частичную мобилизацию
Российское руководство выделит средства для проведения частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе правительства.
«Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации. Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Также руководство страны в скором времени определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
Бывший военком объединенного комиссариата Савеловского района Москвы в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что для призыва в первую очередь будет иметь значение военно-учетная специальность, возрастная категория и состояние здоровья.
Губернатор Петербурга возглавил городскую комиссию по мобилизации
В Петербурге создана призывная комиссия по мобилизации. Ее возглавляет губернатор Александр Беглов, замруководителя – военный комиссар города Сергей Качковский, сообщили СМИ.
Как передает «Фонтанка», комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга, сообщает 21 сентября пресс-служба Смольного.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к митингам
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях, призывы к которым распространяются в интернете.
«Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы. Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей интернета, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее в Роскомнадзоре предупредили российские СМИ об ответственности за фейки о мобилизации.
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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