Герой России: Частичная мобилизация затронет только настоящих военных профессионалов

Объявленная мобилизация поможет реализовать все поставленные президентом цели в ходе спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. В среду президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации, в ходе которой будет призвано до 300 тысяч человек.

«Вооруженные силы России должны обеспечить безопасность и суверенитет нашей страны. При этом надо учесть, что линия фронта на Украине растянута на более чем тысячу километров. Исходя из этого, президентом было принято решение о введении частичной мобилизации», – подчеркивает первый зампредседателя думского комитета по обороне, Герой России Андрей Красов. Отметим, что собеседник участвовал в боевых действиях в Южной Осетии.

По оценке Красова, объявленная мобилизация усиливает группировку войск на всех направлениях и позволит выполнить обозначенные президентом цели и задачи спецоперации. При этом парламентарий отмечает: под призыв попадут до 300 тысяч человек из 25 млн имеющихся в стране резервистов. «В первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт в разных горячих точках, люди с дефицитными военными специальностями. Это настоящие профессионалы своего военного дела», – подчеркнул депутат.

Собеседник приветствовал решение президента и Минобороны не отправлять мобилизованных на передовую без должной тренировки. «Еще Александр Суворов называл предательством отправку на линию фронта неподготовленного солдата. Наше руководство помнит заветы великого полководца и понимает, что на передовую должны отправляться только хорошо подготовленные люди», – пояснил депутат.

Красов напомнил о том, что объявленная частичная мобилизация напрямую касается предприятий оборонно-промышленного комплекса. «На предприятиях будет введен двух-, а на некоторых – трехсменный режим работы. Чем больше будет выпущено продукции, тем выше будут заработные платы сотрудников. Некоторые образцы продукции нашего ОПК не имеют аналогов в других армиях мира», – подчеркнул первый замглавы думского комитета по обороне.

Мирная жизнь в Донбассе и остальных освобожденных территория воцарится только тогда, когда Украина будет полностью очищена от коричневой чумы, уверен Красов. По его словам, участникам предстоящих в Донбассе и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей референдумах предстоит выбрать между страхом за себя и жизнь своих родственников, либо мирной жизнью в составе сильной и независимой России.

«Я уверен, что они сделают правильный выбор, – подчеркнул депутат. – Донбасс уже восемь лет живет на пороховой бочке, все это время гибнут мирные жители, среди которых старики, женщины и дети. Запад не видит всей этой бойни, геноцида русскоязычного населения. А люди, естественно, хотят быть под защитой великой страны, коей является Россия. Только мы можем защитить русскоязычное население на территории Украины».

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Глава государства особо отметил огромный вклад и значимость оборонной промышленности для решения задач СВО и поручил правительству незамедлительно решить вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий.

По его словам, Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах. «Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», – пообещал глава государства.

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