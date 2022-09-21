Путин напомнил о школьных оценках Эйнштейна по физике

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ напомнил, что отметки в школе не всегда по достоинству оценивают потенциал учеников, и даже знаменитый физик Альберт Эйнштейн посредственно учился в школе.

Многие из выпускников инженерных школ обладают творческими способностями, хотя и считаются троечниками, сказал один из собеседников президента, передает ТАСС.

«Эйнштейн тоже был троечником по физике», – напомнил президент.

Один из участников встречи предложил ввести поддержку со стороны государства для производителей российского промышленного оборудования, в том числе по безвозмездным поставкам разработок в передовые инженерные школы.

Это дало бы возможность обучать будущих специалистов, и помогло бы им привыкнуть к работе с отечественным, а не импортным оборудованием.

Президент отметил роль бюрократического аппарата в развитии науки, и попросил их представить предложения для совершенствования отрасли.

«Я сам не догадаюсь тоже, если вы мне не подскажете. Поэтому вы просто подумайте. Понимаете, бюрократия так устроена – Дима Ливанов (экс-глава Миноборнауки, действующий ректор Физтеха – прим. ВЗГЛЯД) знает, он сам бывший бюрократ: пока на бумагу не положишь, ничего не двигается. Нужно обязательно это сделать», – сказал Путин.