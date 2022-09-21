Путин назвал топливо, которое будет востребовано в будущем

В будущем чистый водород станет востребованным источником топлива, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.

«Чистый водород точно будет востребован. Других, альтернативных таких источников энергии, наверное, не просматривается. Ни ветер, ни даже солнце не сопоставимо с водородом. По-моему, это самый распространенный компонент в космосе», – приводит слова главы государства ТАСС.

Он напомнил, что водород – неисчерпаемый источник энергии, но тенденции западных стран по отказу от углеводородов сейчас это не больше, чем «хотелки».

«Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, – а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, – то если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции [в энергетике]», – сказал глава государства.

Так он прокомментировал планы по созданию высокотемпературного газового реактора нового типа, где охладительный процесс планируется проводить с помощью гелия, а не воды.

Участники встречи добавили, что подобные реакторы – ключ к получению водорода с низким углеродным следом. Путин отметил, что у российских ученых есть все возможности для выполнения этой задачи.

«Тогда, когда мы подойдем к масштабному производству дешевого и чистого одновременно водорода, к этому моменту нам будут нужны специалисты, которые смогут работать в этой сфере», – заявил президент.

Ранее глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Алексей Падучев заявлял, что в России к концу 2025 года планируется создать первые образцы газотурбинных двигателей, работающих на водородсодержащем топливе, и энергоустановок для малой энергетики.