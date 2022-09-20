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В США запланировали законопроект о вторичных санкциях за импорт нефти из России
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Два американских сенатора готовят законопроект о вторичных санкциях за закупки российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.
«Сенаторы Крис Ван Холлен, демократ из Мэриленда, и республиканец из Пенсильвании Пат Туми работают над законопроектом, который введет вторичные санкции в отношении иностранных компаний, содействующих продаже российской нефти, и стран, увеличивающих ее закупки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Bloomberg.
Представители Минфина США ранее давали понять, что считают повторные санкции избыточными, и делают ставку на принудительное ограничение цен.
С помощью «ценового потолка», который будет вводиться западными странами параллельно с запретом на экспорт российской нефти морским путем, США хотят сократить доходы России, но сохранить ее присутствие на топливных рынках.
Ранее президент России заявил, что Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции.
Сообщалось, что высокопоставленные американские чиновники разочарованы тем, что введенные США санкции против России до сих пор не оказали значительного влияния на российскую экономику.
Россия собралась требовать арбитража против США
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Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют еще более давнюю историю», – рассказал Полянский в интервью РИА «Новости».
По его словам, все обозначенные ГА ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения этих проблем давно прошли, «однако, генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру».
«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
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NYT: Российская армия уничтожает американские гаубицы на Украине иранскими дронами
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Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине все чаще применяют новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства, пишет The New York Times со ссылкой на офицеров ВСУ.
Украинский военный чиновник, на которого ссылается NYT, сообщил, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября. При этом издание указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА.
Издание отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
Эксперт оценил данные об использовании Россией в Донбассе иранских дронов
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«Запад преследует сразу несколько целей, делая вбросы о сотрудничестве между Россией и Ираном по беспилотникам. Но подобные аппараты действительно могли бы временно решить проблему нехватки БПЛА», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения западной прессы об использовании Россией иранских «дронов-камикадзе» Shahed-136 в рамках спецоперации на Украине.
«Достоверной информации о том, что мы используем подобные беспилотники – нет. Нельзя исключать возможность того, что сообщения западной прессы могут быть просто дезинформацией», – сказал эксперт по БПЛА Денис Федутинов.
Эксперт отметил, что сфабриковать «доказательства» российско-иранского сотрудничества довольно просто. «Фрагментов таких беспилотных аппаратов заинтересованные стороны могли с запасом набрать в регионах их применения. Например, в Саудовской Аравии, или Йемене, где они использовались местными хуситами», – пояснил он.
Мотивов таких действий может быть несколько. «Во-первых, это могло бы послужить основанием для подкрепления доверия к американским источникам, которыми изначально в публичное поле была вброшена информация относительно возможности сотрудничества России и Ирана в сфере беспилотной техники», – заметил собеседник.
«Во-вторых, Запад может воспользоваться этим информационным поводом, чтобы обосновать не только продолжение, но и увеличение поставок вооружений Украине. Причем увеличения как количественного, так и качественного», – продолжил эксперт.
«В-третьих, это имеет медийный эффект. В СМИ начнут раскручивать историю о возможном масштабном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Тегераном. Подаваться же это будет максимально негативно», – перечислил Федутинов.
«Если же допустить, что использование сделанных в Иране систем БЛА действительно имеет место на Украине, – продолжает собеседник, – то это может иметь несколько объяснений. В ходе боевых действий неизбежно выбывание из строя имеющихся у России БЛА. Принимая во внимание трудности с быстрым восполнением потерь, актуальной становится задача по поиску альтернативных путей решения проблемы».
«Импорт из Ирана или из какой-либо иной страны, имеющей необходимые российским военным системы и выражающей готовность их поставлять, является одним из возможных решений задачи. Подчеркну, решений временных, не направленных на замещение отечественных образцов, а вызванных необходимостью недопущения дефицита техники», – рассуждает эксперт.
Ситуация усложняется тем, что у России нет аналогов иранских «беспилотников-камикадзе» Shahed-136. «Основным разработчиком и производителем систем барражирующих боеприпасов в России является входящая в состав Группы «Калашников» компания ZALA Aero. Разработанные ею системы семейства «Ланцет» довольно неплохо зарекомендовали себя еще в Сирии, и, судя по всему, не менее эффективно используются на Украине. Однако они относятся к аппаратам существенно меньшей размерности, чем иранские Shahed-136», – заключил Федутинов.
Ранее издание The New York Times сообщило, что ВС России якобы используют «новое, пугающее эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства. Так, украинский военный чиновник сообщил NYT, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября.
При этом газета указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА. Издание также отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
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Байден сделал вывод о возможностях России по ситуации на Украине
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Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой».
Напомним, Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
В России оценили слова американского генерала о передаче Украине истребителей F-16
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«Штаты находятся в поиске рычагов возможного давления на Россию, поэтому в США вновь поднимается тема поставок Украине истребителей F-16. Вашингтон проверяет реакцию Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Пентагоне допустили поставку Украине истребителей F-16 через два-три года в случае, если такое решение будет принято властями стран НАТО.
«Когда речь заходит о передаче такой сложной техники, все сводится к главной задаче, а именно к вопросу подготовки летчиков, которые будут способны управлять подобной техникой. Учебу им придется проходить в США», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Переподготовка летного состава требует достаточно много времени. Я думаю, минимальный срок переобучения занимает год-полтора, но здесь очень многое зависит от квалификации летчика. Опытному летчику может понадобиться меньше времени, а выпускникам и курсантам военных училищ и вовсе нужно будет два-три года», – полагает собеседник.
«Кроме того, американцы не сильно стремятся развивать свое вмешательство в конфликт на Украине путем поставок самых современных видов оружия и военной техники. Модификации самолетов F-16 – это достаточно современные машины. В случае ее получения ВСУ смогут решать целый ряд задач, которые сейчас им не под силу. Помимо этого, F-16 является еще и носителем ядерного оружия, что также затрудняет передачу самолетов Украине», – отметил эксперт.
Оценивая данную проблему в контексте российско-американских отношений, собеседник отметил, что «сам факт наличия таких планов известен давно и не является сюрпризом для Москвы». «Возращение к обсуждению этой проблемы именно сейчас является попыткой создать еще один рычаг воздействия на Россию для проведения торга. Можно с уверенностью говорить, что актуализация Вашингтоном этой темы вызвана текущими политическими факторами», – заключил Бартош.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи.
При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил.
Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <...>», не превращая происходящее «в третью мировую войну».
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
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Белый дом не смог объяснить семьям Грайнер и Уилана требования России
Супруга американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, Шерил заявила, что Белый дом не смог объяснить требования России по обмену заключенными.
В пятницу глава американского государства Джо Байден принял в Белом доме родственников Грайнер, а также Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Комментируя эту встречу, жена американской баскетболистки сказала, что «администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
Американский генерал-лейтенант раскрыл ложь Белого дома о Киеве
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США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
«Когда мы стали отправлять им (Украине – прим. ВЗГЛЯД) вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы – уже сторона этого конфликта», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
8 сентября в Пентагоне сообщили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов.
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В ЛНР рассказали о подготовке к возможному наступлению ВСУ
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«Мы укрепили линию обороны со стороны Харьковской области. И в случае атаки ВСУ противнику будет дан жесткий отпор», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя развитие военной ситуации в приграничных с республикой районах.
«Ситуация в ЛНР довольно напряженная за счет боев, которые проходят вблизи наших границ. Но территория республики нами полностью контролируется. Буквально недавно я разговаривал с главами районов и городов, они активно готовятся к отопительному сезону, восстанавливают тепловые контуры в разрушенных зданиях», – рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
Дипломат также отметил, что на протяжении длительного времени идет непрекращающийся поток дезинформации со стороны Украины. «Нам постоянно приходится бороться с потоком лжи. В частности, ВСУ уже неоднократно заявляли о взятии под контроль Лисичанска. Вот только глава города почему-то не в курсе того, что населенный пункт взят», – сыронизировал он.
«Сейчас обстрелам подвергаются города Стаханов, Сватово, Кременная и Лисичанск. Причем удары наносятся из дальнобойных РСЗО HIMARS. Очевидно, что основная цель этого – посеять панику среди местного населения и показать, что украинские боевики находятся где-то рядом», – сообщил собеседник.
Мирошник отметил, что наибольшую опасность для республики представляет потенциальная атака ВСУ с территории Харьковской области. «Особенно это касается ситуации в районах реки Оскол. Там нами сформирована довольно серьезная линия обороны. Другие направления нам не пришлось оголять. Поэтому в случае необходимости мы способны дать серьезный отпор противнику», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что ряд городов ЛНР вновь подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Сообщается, что удары были нанесены с применением американских РСЗО HIMARS.
«Ранения получил журналист «Федерального агентства новостей», разрушена гостиница «Ватра», повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли», – приводит сообщение представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ТАСС.
Там также сообщили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово. По данным центра, число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в ЛНР возросло до двух.
Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины.
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Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки
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Для поставки Берлином танков на Украину США могли бы повлиять на Германию своим примером, заявил украинский президент Владимир Зеленский, добавив, что ждет от Вашингтона ответа по передаче соответствующей боевой техники.
Зеленский сказал, что на решение Германии «влияет и открытие поставок танков США и других государств». По его мнению, «они бы серьезно могли бы повлиять на решение немцев». Как считает украинский президент, поставки танков с американской стороны подтолкнут Германию к такому же решению, передает РЕН ТВ со ссылкой на УНИАН.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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В США енотов обвинили в измене родине
Один из законодателей округа Олбани американского штата Нью-Йорк Сэм Фейн обвинил енотов в «непатриотизме».
Чиновник заметил, что пока его нет дома, в жилье пробираются еноты. Животные, в основном, наносят вред мебели, воруют еду, ползают в вещах, а также оставляют после себя неприятный беспорядок, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на портал UPI.
Однако больше всего американца возмутило не это, а то, что еноты много раз испражнялись на флаг Соединенных Штатов. По его словам, животные залезли в шкаф со американским знаменем и нагадили на него.
После этого Сэм Фейн назвал данных енотов «непатриотичными».
Летом прошлого года в Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином.
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США выразили обеспокоенность «по поводу стабильности и безопасности» в Арктике
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Пока Арктика остается мирной, но растет беспокойство «по поводу стабильности и безопасности» в регионе, заявил директор управления по вопросам Арктики и глобальной устойчивости Пентагона Грег Поллок.
Поллок назвал Китай «растущей угрозой для Пентагона», о чем «четко говорится в стратегии национальной обороны» США. Вашингтон «очень внимательно следит за действиями и намерениями России и Китая в Арктике», американская сторона обеспокоена растущим сотрудничеством этих стран в регионе, который богат полезными ископаемыми, сказал он. Кроме того, Пентагон следят и за тем, что Китай «использует научные исследования в Арктике как маскировку для осуществления деятельности, которая может иметь иное применение», приводит его слова ТАСС.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что «Россия наращивает там свое присутствие, Китай ищет пути влияния в этом регионе». По словам Джонса, НАТО намерено «уделять еще больше внимания» Арктике, когда «Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу и в нем будут представлены семь из восьми арктических стран». Как подчеркнул Джонс, НАТО уже «увеличило свое присутствие в Арктике», так как регулярно проводит там военные учения. «Это свидетельствует о том, что НАТО здесь играет все более важную роль», – сказал он.
В Госдепе сообщили, что ведется работа «над обновлением национальной стратегии по Арктике», ее могут представить в ближайшее время. Документ будет учитывать происходящие изменения климата, а также «растущую геополитическую конкуренцию с Россией и Китаем», сказал Джонс, отметив, что Москва и Пекин проявляют большую активность в Арктическом регионе.
Пока «остается в силе» прежняя стратегия США по Арктике 2013 года, пояснил он. Джонс сказал, что США видят Арктику «как место низкой напряженности, где государства действуют ответственно», где нужно «обеспечить экономическое развитие и инвестиции устойчивым и прозрачным образом», учитывая интересы коренных жителей и окружающей среды.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие альянса в Арктическом регионе, так как Арктика – зона российской экономической и хозяйственной деятельности. Он отметил, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике, Россия будет обеспечивать свои интересы в надежном, необходимом уровне.
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Байден: Мир не находится в состоянии новой холодной войны
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Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не является предпосылкой к «новой более сложной холодной войне», заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
«Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война», – заявил Байден, комментируя прошедшую встречу Путина и Цзиньпина на саммите ШОС, а также отвечая на вопрос «является ли это новой более сложной холодной войной», передает ТАСС.
Президент США напомнил, что предыдущая встреча лидеров России и КНР состоялась в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
По словам Байдена, после этой встречи он звонил Си Цзиньпину и предупредил его, что ошибочно считать, что американцы и их союзники продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения Пекином санкций, введенных против Москвы.
Он также добавил, что в настоящий момент нет никаких свидетельств, что КНР поставляет России оружие или что-то еще.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.
Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
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Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа
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Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.
«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.
Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Клинтон заявил о предложении Ельцину «перспектив членства» России в НАТО
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Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину «не только специальное партнерство, но и перспективы членства в НАТО в дальнейшем».
По словам Клинтона, он «исходил из того, что в будущем крупнейшими проблемами в области безопасности станут неправительственные организации, авторитарные государства, возможность попадания химического, биологического или ядерного оружия в руки террористических групп», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Клинтон считает, что расширение НАТО на территорию Восточной Европы позволило предотвратить более ранний кризис в регионе. «Думаю, что мы сделали правильное дело в подходящее время», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Клинтон, на одной из встреч он спросил Ельцина, верит ли тот, что США могут нанести удар по России с территории военной базы в Польше. По словам Клинтона, Ельцин ответил, что сам не верит в это, но «многие в России полагают так из-за исторической памяти относительно Наполеона и Гитлера».
В феврале президент России Владимир Путин, оценивая возможное вступление Украины в НАТО, напомнил, что Россия столкнулась с пятью волнами расширения НАТО. По его словам, Москву альянс попросту обманул, «когда обещал недопустить продвижения НАТО на восток».
«Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: «А как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?». Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», – рассказал Путин.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО.
Американисты указали на параллели между визитами Пелоси на Тайвань и в Ереван
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«Для спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси несомненный интерес представляет сам факт разжигания очередного конфликта рядом с Россией. Также в рамках этого визита она решала свои сугубо личные задачи», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Нэнси Пелоси посетила Армению с двухдневным визитом.
«Безусловно, параллели между визитом Нэнси Пелоси на Тайвань и в Ереван есть. Лидер демократов в Конгрессе активничает, преследуя сразу несколько задач. Во-первых, демократы в Конгрессе сейчас будут брать на себя столько внешней политики, сколько смогут «унести». Это обычная игра в условиях ослабленной администрации американского президента. Поэтому Пелоси нашла для себя очередной конфликт, в который можно вмешаться. Она также неоднократно высказывалась за признание геноцида армян в Османской империи», – рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
«Во-вторых, для Пелоси несомненный интерес представляет сам факт разжигания очередного конфликта рядом с Россией. Москва заинтересована в том, чтобы разрешить конфликт? Тогда, в логике американцев, было бы здорово туда вмешаться и создать проблемы», – отметил собеседник.
«Есть и внутриполитические причины такого шага. Вполне возможно, что Пелоси захочет если не сохранить за собой пост спикера, то остаться лидером демократов. Против этого выступают многие ее коллеги по партии, поэтому в ходе своих турне по горячим точкам она запасается аргументами в подтверждение эффективности своей работы», – полагает эксперт.
При этом подобное поведение Пелоси усложняет для США отношение с Турцией – одним из ключевых партнеров Вашингтона по НАТО. «Теперь Госдепартамент будет стараться максимально смягчать свою риторику во взаимоотношениях с турецкими коллегами, хотя всем очевидно, что Турция уже давно действует самостоятельно», – добавил Дробницкий.
«Формально Турция – союзник США, но фактические отношения с Вашингтоном испорчены. И приезд Пелоси в Армению, а также повторение слов о признании геноцида, явно не улучшат отношения между Вашингтоном и Анкарой. Кроме того, Пелоси после этого не отправилась в Азербайджан ради хоть какой-то объективности», – рассказал он.
«В результате Пелоси решает исключительно свои задачи: поднять популярность себя лично и популярность демократов в Конгрессе. А если еще можно что-то разжечь рядом с Россией или Китаем, то почему бы это не сделать», – полагает собеседник. «Я думаю, как только где-то еще «запахнет жареным», она и туда съездит, чтобы насолить России или Китаю», – подчеркнул Дробницкий.
«Визиты Пелоси действительно похожи на попытку застолбить за собой место в истории и напоследок покататься по горячим точкам вроде Украины, Тайваня, Армении», – добавил в свою очередь политолог-американист Малек Дудаков.
«В данном случае она пытается показать себя защитницей демократии. Конечно, американцы заинтересованы усиливать свое присутствие на Южном Кавказе и визит спикера можно отчасти рассматривать как шаг в пику турецким интересам в регионе, по поводу которых сейчас наметились серьезные противоречия внутри администрации Байдена», – отметил он.
«Вместе с тем самой Пелоси хочется завершить карьеру на высокой ноте. Особенно актуально это становится в контексте скандалов, которые преследуют ее семейство. Поэтому она пытается войти в историю как защитница демократии, а не коррупционер и спикер парламента, который довел свою партию до поражения на предстоящих выборах», – полагает эксперт.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая 17-19 сентября находилась с визитом в Ереване, заявила, что Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта. Она также отметила, что осуждает «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.
При этом в Азербайджане назвали визит Пелоси в Ереван «очередным проявлением двойных стандартов». Как говорится в заявлении председателя Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой, Пелоси пытается заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии выборов в американский Конгресс.
«Еще одной причиной для сожалений является то, что за те почти тридцать лет, что азербайджанские земли были оккупированы Арменией, мы ни разу не стали свидетелями заявлений политиков, подобных Нэнси Пелоси, в поддержку норм и принципов международного права, а также территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», – цитирует заявление Гафаровой «Спутник».
Напомним, Минобороны Армении в ночь на прошлый вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов.
Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. В ОДКБ заявили, что «пока не достают шашку из ножен» и стараются урегулировать обострение напряженности на границах.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер отметил, что рад предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.
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