Эксперты рассказали о поддержке агробизнеса в России

Правительство пытается добиться повышения доступности отечественной сельхозпродукции, объяснили эксперты, говоря о решении премьер-министра Михаила Мишустина о поддержке российского агробизнеса.

На совещании по поддержке агробизнеса и личных подсобных хозяйств Мишустин акцентировал внимание на позитивной динамике развития агропромышленного сектора, передает Ura.ru.

«Президент обращал внимание на необходимость отрегулировать сложности, возникающие из-за санкций. Постановление правительства поможет агробизнесу своевременно рассчитываться по внешнеторговым контрактам, для чего скорректированы правила предоставления субсидий российским кредитным организациям. Это позволит агропрому и дальше пользоваться господдержкой, в том числе по ранее предоставленным льготным займам по ставке до 5%», – сказал он.

Мишустин добавил, что сроки ранее выданных льготных кредитов по строительству новых тепличных комплексов увеличены.

«Говорили о необходимости такой помощи во время недавних рабочих поездок на Дальний Восток и в Подмосковье. В том числе – в связи с нарушением цепочек поставок необходимой техники из-за рубежа. Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и позволит по всей стране увеличивать объемы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год», – добавил глава правительства.

Ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с изданием отметил, что правительство пытается решить вопрос обеспечения жителей страны сезонными продуктами круглый год.

«Близка к завершению уборочная кампания. Она высвечивает острые и актуальные проблемы. Меры поддержки агрокомплекса, представленные правительством – это их решение. В летние месяцы, поздней осенью и ранней весной мы можем самостоятельно закрывать потребности в овощах, но в зимний период это сделать трудно, поэтому данный вопрос стоит на повестке дня. На этом основано развитие нашего агросектора, который в этом году чуть притормаживал, но ни разу не падал», – сказал он в беседе с изданием.

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, что правительство, субсидируя сельское хозяйство и давая различные бонусы, улучшает ситуацию с доступностью овощей для россиян.