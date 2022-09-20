Президент Владимир Путин принял верительные грамоты послов четырех недружественных России стран, речь идет о Новой Зеландии, Португалии, Кипре и Южной Корее.

Российский лидер выразил сожаление, что отношения с Португалией пришлось остановить.

«Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены», – передает ТАСС слова Путина.

Путин также назвал неудовлетворительным нынешнее положение дел в отношениях России и Новой Зеландии, напомнив о сражениях в годы Второй мировой войны, когда Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским Союзом против нацизма.

«Нынешнее же положение дел в двусторонних отношениях, как известно, нельзя считать удовлетворительным», – подчеркнул Путин.

Ранее на встрече с послами Путин пообещал поддержку дипломатам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.