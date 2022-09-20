Путин счел циничным отсутствие ответа ЕС на предложение России бесплатно передать удобрения

Президент Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ Евросоюза ответить на предложение России передать бесплатно развивающимся странам российские удобрения из европейских портов.

«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. [тонн] российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», – передает ТАСС слова Путина на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

По его словам, Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия.

«Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах.

Ранее Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.