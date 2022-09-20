МИД возобновил прием документов на выдачу биометрических загранпаспортов

Эксперт оценил данные об использовании Россией в Донбассе иранских дронов

«Запад преследует сразу несколько целей, делая вбросы о сотрудничестве между Россией и Ираном по беспилотникам. Но подобные аппараты действительно могли бы временно решить проблему нехватки БПЛА», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения западной прессы об использовании Россией иранских «дронов-камикадзе» Shahed-136 в рамках спецоперации на Украине.

«Достоверной информации о том, что мы используем подобные беспилотники – нет. Нельзя исключать возможность того, что сообщения западной прессы могут быть просто дезинформацией», – сказал эксперт по БПЛА Денис Федутинов.

Эксперт отметил, что сфабриковать «доказательства» российско-иранского сотрудничества довольно просто. «Фрагментов таких беспилотных аппаратов заинтересованные стороны могли с запасом набрать в регионах их применения. Например, в Саудовской Аравии, или Йемене, где они использовались местными хуситами», – пояснил он.

Мотивов таких действий может быть несколько. «Во-первых, это могло бы послужить основанием для подкрепления доверия к американским источникам, которыми изначально в публичное поле была вброшена информация относительно возможности сотрудничества России и Ирана в сфере беспилотной техники», – заметил собеседник.

«Во-вторых, Запад может воспользоваться этим информационным поводом, чтобы обосновать не только продолжение, но и увеличение поставок вооружений Украине. Причем увеличения как количественного, так и качественного», – продолжил эксперт.

«В-третьих, это имеет медийный эффект. В СМИ начнут раскручивать историю о возможном масштабном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Тегераном. Подаваться же это будет максимально негативно», – перечислил Федутинов.

«Если же допустить, что использование сделанных в Иране систем БЛА действительно имеет место на Украине, – продолжает собеседник, – то это может иметь несколько объяснений. В ходе боевых действий неизбежно выбывание из строя имеющихся у России БЛА. Принимая во внимание трудности с быстрым восполнением потерь, актуальной становится задача по поиску альтернативных путей решения проблемы».

«Импорт из Ирана или из какой-либо иной страны, имеющей необходимые российским военным системы и выражающей готовность их поставлять, является одним из возможных решений задачи. Подчеркну, решений временных, не направленных на замещение отечественных образцов, а вызванных необходимостью недопущения дефицита техники», – рассуждает эксперт.

Ситуация усложняется тем, что у России нет аналогов иранских «беспилотников-камикадзе» Shahed-136. «Основным разработчиком и производителем систем барражирующих боеприпасов в России является входящая в состав Группы «Калашников» компания ZALA Aero. Разработанные ею системы семейства «Ланцет» довольно неплохо зарекомендовали себя еще в Сирии, и, судя по всему, не менее эффективно используются на Украине. Однако они относятся к аппаратам существенно меньшей размерности, чем иранские Shahed-136», – заключил Федутинов.

Ранее издание The New York Times сообщило, что ВС России якобы используют «новое, пугающее эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства. Так, украинский военный чиновник сообщил NYT, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября.

При этом газета указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА. Издание также отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.

Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.

Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.

Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.

По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.

Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.

При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.

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