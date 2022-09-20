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МИД возобновил прием документов на выдачу биометрических загранпаспортов
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С 20 сентября возобновляется прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на 10 лет, технические сложности преодолены, сообщил консульский департамент МИД.
«С 20 сентября с. г. в системе МИД России, в том числе во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах, возобновлен прием заявлений о выдаче паспортов сроком действия 10 лет, содержащих электронный носитель информации. Технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены. Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Ранее МИД временно приостановило выдачу биометрических загранпаспортов из-за технических проблем.
В Калининграде предсказали проблемы из-за открытия Польшей судоходного канала
Власти Калининградской области опасаются, что открытие Польшей судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу может нанести вред экологии Калининградского залива, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
«Мы очень переживаем за экологию Калининградского залива. Экологические организации не раз отмечали, что последствия строительства канала непредсказуемы, однако польская сторона продолжила его строительство», – передает РИА «Новости» слова Лыскова.
Отмечается, что Польша не имела оснований для строительства нового канала. По его словам, «это решение исключительно политическое».
Польские власти ранее заявляли, что канал, пересекающий Балтийскую косу, строится в соответствии с экологическими нормами и законодательством Евросоюза.
Он был открыт 17 сентября, соединяет канал портовый город Эльблонг с Балтийским морем и проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области.
Балтийская (Вислинская) коса – узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы – 65 км (35 из них принадлежат РФ).
Эксперт оценил данные об использовании Россией в Донбассе иранских дронов
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«Запад преследует сразу несколько целей, делая вбросы о сотрудничестве между Россией и Ираном по беспилотникам. Но подобные аппараты действительно могли бы временно решить проблему нехватки БПЛА», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения западной прессы об использовании Россией иранских «дронов-камикадзе» Shahed-136 в рамках спецоперации на Украине.
«Достоверной информации о том, что мы используем подобные беспилотники – нет. Нельзя исключать возможность того, что сообщения западной прессы могут быть просто дезинформацией», – сказал эксперт по БПЛА Денис Федутинов.
Эксперт отметил, что сфабриковать «доказательства» российско-иранского сотрудничества довольно просто. «Фрагментов таких беспилотных аппаратов заинтересованные стороны могли с запасом набрать в регионах их применения. Например, в Саудовской Аравии, или Йемене, где они использовались местными хуситами», – пояснил он.
Мотивов таких действий может быть несколько. «Во-первых, это могло бы послужить основанием для подкрепления доверия к американским источникам, которыми изначально в публичное поле была вброшена информация относительно возможности сотрудничества России и Ирана в сфере беспилотной техники», – заметил собеседник.
«Во-вторых, Запад может воспользоваться этим информационным поводом, чтобы обосновать не только продолжение, но и увеличение поставок вооружений Украине. Причем увеличения как количественного, так и качественного», – продолжил эксперт.
«В-третьих, это имеет медийный эффект. В СМИ начнут раскручивать историю о возможном масштабном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Тегераном. Подаваться же это будет максимально негативно», – перечислил Федутинов.
«Если же допустить, что использование сделанных в Иране систем БЛА действительно имеет место на Украине, – продолжает собеседник, – то это может иметь несколько объяснений. В ходе боевых действий неизбежно выбывание из строя имеющихся у России БЛА. Принимая во внимание трудности с быстрым восполнением потерь, актуальной становится задача по поиску альтернативных путей решения проблемы».
«Импорт из Ирана или из какой-либо иной страны, имеющей необходимые российским военным системы и выражающей готовность их поставлять, является одним из возможных решений задачи. Подчеркну, решений временных, не направленных на замещение отечественных образцов, а вызванных необходимостью недопущения дефицита техники», – рассуждает эксперт.
Ситуация усложняется тем, что у России нет аналогов иранских «беспилотников-камикадзе» Shahed-136. «Основным разработчиком и производителем систем барражирующих боеприпасов в России является входящая в состав Группы «Калашников» компания ZALA Aero. Разработанные ею системы семейства «Ланцет» довольно неплохо зарекомендовали себя еще в Сирии, и, судя по всему, не менее эффективно используются на Украине. Однако они относятся к аппаратам существенно меньшей размерности, чем иранские Shahed-136», – заключил Федутинов.
Ранее издание The New York Times сообщило, что ВС России якобы используют «новое, пугающее эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства. Так, украинский военный чиновник сообщил NYT, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября.
При этом газета указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА. Издание также отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
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В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, сообщили в европейском статистическом агентстве Евростат.
Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии – 60%, передает РИА «Новости».
Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.
Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции – там оно составило 10%, в Бельгии – 13%.
В Евросате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Власти Харьковской области рассказали о безжалостных наемниках в Купянске
Разговаривающие на английском языке иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«В Купянске одни иностранные наемники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям», – сообщили РИА «Новости» в администрации.
Ранее в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в намеренном выявлении в Купянске и последующем похищении сотрудничавших с Россией граждан.
В прошлую субботу ВСУ задержали обучавшихся в Купянском медицинском колледже студентов из Шри-Ланки и увезли в неизвестном направлении. Ранее в тот же день в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в захвате жителей региона в заложники.
В прошлый вторник беженец из Харьковской области рассказал о пережитом обстреле со стороны украинских военных при попытке выехать из Купянска. Днем ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. Власти освобожденных территорий Харьковской области начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности. Кроме того, около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на шаги ВСУ.
США признали биологические исследования на Украине на малоимущих и пациентах психбольниц
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Соединенные Штаты признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения – пациентах психиатрических больниц», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Как сообщил Кириллов, при обсуждении этого вопроса американская делегация признала подобные факты, «отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».
По словам Кириллова, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных Россией документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях. Кроме того, Россия представила доказательства, что США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасных микроорганизмов.
Также в Минобороны отметили, что Киев и Вашингтон не доказали, что их сотрудничество улучшило санитарную обстановку на Украине, более того, она ухудшается 15 лет подряд. Кириллов отметил, что из-за давления США в заседании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве участвовало только 89 стран из 184.
«Россия выдвинула инициативы по укреплению конвенции о запрете биооружия: механизм проверки, научный комитет и отчетность о зарубежной биодеятельности. Российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках, которые несет взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере», – отмечается в сообщении Минобороны.
С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Россией в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.
Ранее комиссия ученых журнала Lancet не исключила лабораторного происхождения COVID.
В Пентагоне заявили, что за 20 лет США в мирных целях оказали поддержку 46 гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Адвокат назвал возможный срок для написавшего сотни ложных сообщений о терактах школьника
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18-летнему школьнику, который год назад отправил по электронной почте более 200 ложных сообщений о минировании различных зданий, скорее всего, не удастся избежать лишения свободы, поскольку эпизодов слишком много, а ущерб от них превышает один миллион рублей, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов.
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего школьника, который в 2021 году послал 218 ложных сообщений о терактах в различные учреждения 33 городов России, передает Газета.ру. Юноша использовал фейковые аккаунты родителей одноклассников, которые его обижали, а также скрывал свой IP-адрес с помощью специальной программы, из-за чего его некоторое время не удавалось вычислить. На момент совершения преступления ему было 17 лет.
«Действия сообщавшего неоднократно об актах терроризма будут квалифицировать по статье 207 ч. 3 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры) по количеству эпизодов. Согласно данной статье, за каждый эпизод ему светит наказание от 3 до 5 лет лишения свободы либо штраф от 500 до 700 тысяч рублей», – говорит Калинов.
Кроме того, он отмечает, что поскольку ущерб от незаконных действий школьника составил 2 млн 668 тыс. рублей, юноше вряд ли удастся получить условный срок, так как крупным ущербом по данной статье является ущерб более одного миллиона рублей.
«Ему на момент преступления было 17 лет, а значит его несовершеннолетие будет являться смягчающим обстоятельством наряду с другими возможными смягчающими обстоятельствами (положительные характеристики, первое преступление). Таким образом, на мой взгляд, окончательное наказание ему будет варьироваться в виде реального лишения свободы порядка пяти лет, учитывая количество эпизодов и общественный резонанс», – считает адвокат.
Однако если молодой человек или его родители смогут компенсировать ущерб в размере более 2 млн рублей, то эксперт не исключает, что ему все-таки может быть назначен условный срок. Также к административной ответственности могут быть привлечены родители школьника за невыполнение своих родительских обязанностей. В таком случае им грозит штраф до 5000 тыс. рублей.
В конце июля в Москве с Останкинской телебашни эвакуировали более 200 человек после того, как в экстренные службы поступил анонимный звонок, сообщающий об угрозе взрыва в здании.
Пентагон назвал возможный срок поставок Украине истребителей F-16
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Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил. Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <…>», не превращая происходящее «в третью мировую войну», передает ТАСС.
Кроме того, генерал признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности, о складах российских сил на Украине. При этом он выступил с утверждением, что США якобы не занимаются выбором таких целей. «Мы передаем [Украине информацию о том], где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них (властей Украины) зависит, хотят они наносить по этому [месту] удары или нет», – сказал Хекер.
Вместе с этим командующий ВВС США в Европе и Африке добавил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям. «Но потом они получили [от Соединенных Штатов ракетные системы залпового огня] HIMARS», – заявил Хекер.
Он также выступил с утверждением, что Украине якобы удалось сохранить «порядка 80%» своих военно-воздушных сил.
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
Снарядом ВСУ на транспортной остановке в Донецке убиты не менее 13 человек
На площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек, сообщил руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».
По предварительным данным, среди погибших двое детей.
Очевидцы сообщают, что снаряд попал в остановку общественного транспорта.
Накануне сообщалось, что в результате украинского обстрела территории ДНР погибли пять мирных жителей, еще 15 человек пострадали.
Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы
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Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане – там застряло не меньше восьми автопоездов, рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Российские грузовики начали задерживать в Казахстане из-за новых требований со стороны Астаны, пишут «Известия». Это коснулось отечественных компаний, которые везут товары от границы с ЕС, где фуры перецепляют с тягача европейской компании на машину организации из России.
«Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие – на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», – рассказал представитель ассоциации.
Пока с проблемами столкнулись три компании: «Автотранзит» и «СВ-Транс» из Смоленска и логистический оператор «Траско», следует из письма Минтранса России в Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Как сказано в документе, на этих перевозчиков планируют наложить штрафы. По данным АСМАП, это около 3 тыс. евро на каждый случай задержания (около 180 тыс. рублей).
По данным Минтранса, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС – той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении. К тому же у российских водителей есть казахстанские разрешения, указано в письме из Минтранса к коллегам из Астаны. В ведомстве считают новые требования необоснованными и просят Казахстан отменить их и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.
В «Траско» изданию сообщили, что ситуация коснулась двух автопоездов компании, а сумма требований составляет порядка 200 тыс. рублей. Заместитель гендиректора компании по транспорту Михаил Пальков сообщил, что организация пока приостановила выполнение перевозок из третьих стран в Казахстан до прояснения обстоятельств.
«Причины возникновения подобных требований нам непонятны. Мы выполняем перевозки с использованием разрешений третьих стран, которые выдаются казахской стороной в ограниченном количестве. Однако требования в части предоставления разрешений от предыдущих перевозчиков абсолютно безосновательны», – сказал он.
Ранее ассоциация перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию.
В московском Институте органической химии произошел взрыв
Колба с реагентами взорвалась в кабинете Института органической химии в Москве, есть пострадавшие, сообщили в экстренных службах.
«В Институте органической химии на Ленинском проспекте произошел взрыв колбы с реагентами. Есть пострадавшие», – приводит слова источника ТАСС.
На месте ЧП уже работают спасатели, медики осматривают пострадавших. Устанавливается, что за вещество было в колбе.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на Васильевском острове в Санкт-Петербурге пострадал 17-летний студент первого курса химического факультета технологического университета.
Канаде заявлен протест из-за нападения на российское посольство
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Посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр была вызвана в российский МИД, ей заявлен решительный протест после того, как неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в российское посольство в Оттаве, а демонстранты блокировали вход в консульский отдел, сообщили в российском ведомстве.
«19 сентября вызванной в МИД России послу Канады в Москве Ле Клэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел роспосольства», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Москва потребовала незамедлительного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей в соответствии с обязательствами канадской стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Ранее в МИД России заявили, что в странах Запада нарушения прав россиян стали массовыми, затронув как обычных граждан России, так и российских дипломатов.
Кремль призвал «покопаться» в истории и найти, «за что спросить с поляков»
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Российским историкам можно «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя намерение президента Польши Анджея Дуды требовать у России «репараций». Представитель Кремля указал на «нездравый политический экстремизм» политиков в Варшаве.
«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить», – приводит его слова РИА «Новости».
«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать, они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией, там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией», – добавил Песков.
На прошлой неделе Дуда заявил, что республика должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
Голландский танкер доставил российский СПГ на новый терминал в Финляндию
Судно Coral Energy под голландским флагом доставило из Высоцка российский СПГ в порт Хамина, подтверждается информацией сервиса Marine Traffic.
Энергетическая компания Gasum подтвердила, что газ, доставленный сегодня, поступил из России, передает портал Yle.
В порту Хамина вскоре будет введен в эксплуатацию СПГ-терминал, ожидается, что он начнет работать в октябре. С этой целью в Хамине построено хранилище на 30 тыс. кубометров.
Отмечается, что поставки СПГ из России в настоящее время не подпадают под санкции ЕС.
Ранее сообщалось, что активисты финского подразделения Greenpeace на байдарках устроили пикет, пытаясь не допустить швартовки корабля Coral Energice, а альпинисты заняли портовые краны для выгрузки газа в финском северном порту Торни.
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
СМИ: Турецкий банк Is bankasi приостановил работу с картами «Мир»
Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир», сообщил телеканал «Халк ТВ».
По данным канала, решение последовало после заявлений о возможных санкциях министерства финансов США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты «Мир», передает ТАСС.
Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России. Появились сообщения, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.