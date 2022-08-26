МИД временно приостановил выдачу биометрических загранпаспортов

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28 августа, воскресенье | Последнее обновление — 19:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МВД Австрии не подтвердило сообщение о смерти Натальи Вовк
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Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется.
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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МИД временно приостановил выдачу биометрических загранпаспортов
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Прием заявлений на выдачу российских загранпаспортов со сроком действия 10 лет по техническим причинам приостановлен, сообщили в консульском департаменте МИД России.
«По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)», – говорится в сообщении МИД, передает ТАСС.
Ранее МИД предупредил туристов из России о трудностях в недружественных странах.
Австрийское СМИ сообщило о смерти подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
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Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии, сообщает местное издание Exxpress со ссылкой на неназванные источники.
Австрийское издание Exxpress не называет город, в котором могла быть убита Вовк, но сообщает, что женщина была найдена мертвой в съемной квартире. По данным журналистов, у погибшей было зафиксировано 17 ножевых ранений, а в руке находилась записка.
Издание приводит заблюренную фотографию якобы с места событий. Также отмечается, что следов дочери Вовк не найдено.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Стали известны подробности о поджигательнице автомобиля сотрудника Генштаба
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Родные Елены Беловой, подозреваемой в поджоге автомобиля сотрудника Генштаба ВС России Евгения Секретарева, рассказали, что женщина в последние дни была самая не своя. По их словам, она думала, что сама участвует в «спецоперации».
Они рассказали, что Белова постоянно разговаривала по телефону, и только после поджога выяснилось, что все это время она была на связи с мошенниками. Сначала они позвонили ей с традиционными мошенническими схемами – для борьбы с некими бандитами, Беловой нужно было взять кредит на миллион рублей, передает Telegram-канала Baza.
Затем, по словам родственников, мошенники якобы дали ей задание «помочь российским военным» – и сжечь машину Секретарева. Все это время Елена была с мошенниками на связи.
По мнению семьи, Белова якобы попала под гипноз. Они звонили ей и ее дочке, когда женщина ушла из дома: они заявили, что ее похитили и требовали выкуп в полмиллиона рублей.
В семье рассказали, что Белова поддерживает спецоперацию и сама бы никогда не пошла поджигать машину, тем более военного начальника. Ночью Белову выпустили из полиции.
Между тем момент поджога автомобиля попал на видео. На видео видно, как подозреваемая подходит к автомобилю и что-то делает со стороны водительского сидения. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.
О поджоге автомобиля работника Генштаба ВС РФ стало известно вечером 27 августа. BMW загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Больше всего пострадала задняя часть авто – выгорел багажник.
Болгария отказалась вести переговоры с Газпромом о новом договоре
Болгария ограничится переговорами в рамках действующего договора с Газпромом и не намерена вести диалог о новом соглашении, заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев во время переговоров с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен.
«Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период. Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством. Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», – передает ТАСС слова Алексиева.
Подчеркивается, что техническое правительство Болгарии «не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с Газпромом, а ограничится переговорами с ним в рамках действующего соглашений.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
Напомним, в пятницу министр энергетики страны Росен Христов заявил, что Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время.
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СМИ: Польша останется без мяса и молока через две недели
После подорожания углеводородов часть польских заводов либо закрылись, либо сократили объемы своего производства, связанного с пищевой промышленностью, сообщило издание Wiadomosci.
Компания Grupa Azoty закрыла завод, производящий удобрения и компоненты, необходимые для создания пластмассы, а химические заводы фирмы Capital стали производить на 10 процентов меньше аммиака. В результате промышленного коллапса в пищевом производстве возникла нехватка необходимых товаров, таких как углекислый газ, пишет Wiadomosci.
По прогнозам представителей пищевой отрасли, через 2–3 недели в Польше в магазинах исчезнут мясо, молочные продукты и другие товары. По их словам, уже треть польских продуктовых предприятий прекратила работу из-за недостатка сырья.
Ранее сообщалось, что пивные и молочные заводы Польши оказались под угрозой закрытия.
До этого представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в эфире программы Onet Rano, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.
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Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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Высокоточными ударами по Славянску ликвидировано до 150 десантников ВСУ
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Высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, из них до 150 националистов, сообщили в Минобороны России.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой народной республики. Ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, сказали в министерстве, в результате высокоточного удара в районе Славянска уничтожено более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.
В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава. «Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования», – добавили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. «Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», – заявили в ведомстве.
Кроме того, за сутки поражены три украинских пункта управления, в частности, пункт 54-й механизированной бригады украинских войск в районе Курахово Донецкой народной республики. Также поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и украинская военная техника в 139 районах.
«В районе города Никополя Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой народной республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области», – говорится в сводке министерства.
В Минобороны сообщили, что перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой народной республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. Кроме того, в районе Новой Каховки Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».
Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито шесть украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.
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В Европе произошел бум «сухого туризма»
Реки, озера и водохранилища в Европе обмелели из-за сильнейшей засухи, на поверхности появились объекты, которые были скрыты от людей, что вызвало прилив туристов к новым достопримечательностям, сообщает АТОР.
Так, в сербском Прахово в обмелевшем Дунае на поверхности оказались остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими войсками в 1944 году при отступлении под натиском советских войск, передает РИА «Новости».
Сейчас потопленные корабли значительно осложняют судоходство – безопасный участок сузился со 180 до 100 метров.
В Испании из-под воды показался доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад найденный немецким археологом Хьюго Обермайером. Считается, что круг из десятков мегалитических камней, называемый «испанским Стоунхенджем», появился за 5 тыс. лет до нашей эры. Дольмен находится в водохранилище Вальдеканьяс, которое из-за засухи заполнено всего на 26 %.
В обмелевшем водохранилище Сау показалась затопленная в 1962-м церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью.
В Италии в конце июня в реке По показалась затонувшая баржа времен Второй мировой войны. В реке Тибр на поверхности появился обычно затопленный римский мост I века до нашей эры.
В Германии обмелевшие реки приносят убытки организаторам речных круизов. В городе Кауб уровень воды снизился до 36 сантиметров. Во Франции в некоторых районах высохли участки Луары. Напомним, засуху в Европе
называют одной из самых сильных за последний 500 лет.
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Пугачева рассказала, чем займется в России
Певица Алла Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах.
«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», – ответила Пугачева на вопрос РенТВ, чем планирует заняться в России.
Также она утвердительно ответила на вопрос о том, пойдут ли ее дети в школу 1 сентября.
«У них ножки есть, здоровые. Да», – заявила певица.
Ранее дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео с Примадонной, предположительно, в центре Москвы. Она сообщила, что «уже давно просто не могла никак собраться», чтобы официально объявить о возвращении из-за рубежа.
Bloomberg: Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий
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Нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.
«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», – приводит Bloomberg слова Пича.
Экономист считает, что нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС. Без этого рынка Россия может зарабатывать до 20 млрд долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Макрон подвергся нападкам со стороны прохожих в Алжире
Толпа скандировала грубые оскорбления в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки в Алжир, сообщил телеканал BFM.
Инцидент произошел во время поездки Макрона в город Оран в Алжире. Президент посетил часовню Санта-Крус, после отправился выпить чаю в бутик Disco Maghreb, а далее решил прогуляться по соседним улицам и пообщаться с местным населением, передает ТАСС.
Группа прохожих начала скандировать грубые оскорбления в адрес французского президента, выкрикивать лозунги против Франции и ее политики в отношении Алжира. Макрон оставил эти выкрики без внимания и, поблагодарив собравшихся, сел в свой автомобиль.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич заявил, что внешнеполитическое ведомство призвало Францию признать последствия своего колониального прошлого и не стараться уйти от исторических реалий.
Политолог Сергей Федоров объяснил причины скандала между Францией и Алжиром.
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Боррель предупредил о серьезных вызовах для ЕС из-за санкций
Евросоюз вскоре столкнется с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями из-за ситуации на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», – передает слова Борреля РИА «Новости».
Напомним, более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступили против введения новых санкций против России, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования.
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В соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк
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Фото якобы убитой украинской гражданки Натальи Вовк является кадром двухлетней давности с места убийства молодой москвички, сообщают в соцсетях.
«Доказательство», предоставленное австрийским «желтым» изданием Exxpress по новости о якобы убийстве Натальи Вовк, считающейся исполнительницей теракта, унесшего жизнь российской журналистки Дарьи Дугиной, продержалось под натиском фактчекинга считанные минуты», – пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что «точно такое же размытое фото, на котором изображена мертвая женщина на диване, быстро нашлось в журналистском материале из российских СМИ от 2020 года о смерти в Москве молодой невесты».
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
Стало известно о планах ЕС приостановить соглашение о визах с Россией
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Главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в ЕС намерены поддержать такую меру на следующей неделе, чтобы снизить число выдаваемых россиянам виз после призывов некоторых стран запретить выдачу виз гражданам России, передает РИА «Новости».
В Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Bild назвала возможного преемника Зеленского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского, сообщила немецкая газета Bild.
«Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения. Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания конфликта. При этом действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец», – пишет Bild, передает Ura.ru.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Большинство аналитиков сходится во мнении, что Зеленского могут свергнуть уже осенью.
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Задержанного за убийство мужа немецкого консула освободили в Бразилии
Немецкого консула Уве Герберта Хана, ранее задержанного в Рио-де-Жанейро по подозрению в убийстве мужа, суд в Бразилии освободил, сообщило Reuters.
«Его освобождение, подтвержденное управлением тюрем штата Рио-де-Жанейро, произошло после того, как судья Роза Хелена Гита постановила, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинений», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Прокуратура Рио-де-Жанейро сообщила агентству, что к ней еще не обращались для предъявления обвинений.
Ранее немецкого консула Уве Герберта Хана задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа. Он сообщил властям, что его супругу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.
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