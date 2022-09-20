Участники проекта «Больше, чем путешествие» предложили идеи семейного конкурса

Участники проекта «Больше, чем путешествие» тура «Семейное путешествие в Москву» предложили идеи для общероссийского семейного конкурса платформы «Россия – страна возможностей».

Интересные задания, новые механики работы и коммуникации, а также визуальные образы для конкурса предложили участники тура «Семейное путешествие в Москву» программы «Больше, чем путешествие», который прошел с 16 по 18 сентября в столице, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Частью образовательной программы их путешествия стала деловая игра, в ходе которой участники предложили идеи для дальнейшей разработки федерального семейного конкурса. Фокус-группы проработали смыслы и образы будущего проекта, а также сформировали предложения по активностям, в которых им было бы интересно участвовать всей семьей. Программа развития туризма «Больше, чем путешествие» реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей», Российским обществом «Знание», Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования.

20 апреля на третьем очном заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» президент России, председатель наблюдательного совета Владимир Путин поддержал инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе «Россия – страна возможностей» конкурса для семей.

Воркшоп по проработке идей общероссийского семейного конкурса является частью тура «Семейное путешествие в Москву», который был организован для 44 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, Калуги, Нижнего Новгорода и Крыма – победителей, финалистов и активных участников проектов «Лидеры России», «ТопБЛОГ», «Мастера гостеприимства», «Флагманы гостеприимства», «Моя страна – моя Россия», «Большая перемена», Мастерской управления «Сенеж» и проектов Российского общества «Знание».

«Семейные туры – новый продукт нашей программы, который позволит семьям не только путешествовать и узнавать новые интересные места, но и погрузиться в образовательную и культурную программу, пообщаться и подружиться с другими семьями. В рамках тура участникам представилась возможность исследовать культурные, социальные, туристические возможности Москвы для семей с детьми, изучить инновационные технологии, имеющиеся в московском мегаполисе и приобрести новые знания и навыки в Технополисе Москва и ИЦ Сколково», – рассказала руководитель программы «Больше, чем путешествие» Ольга Юканова.

За три дня они исследовали Москву на предмет того, что город может предложить семейным путешественникам и изучали инновационные технологии – побывали на Воробьевых горах и в Москва-Сити, прогулялись по центру столицы и парку ВДНХ, посетили главные московские инновационные технопарки «Сколково» и «Москва».

«Мы с дочерью были очень рады принять участие, даже несмотря на то, что мы живем в Москве. Увидеть город глазами туриста – это очень познавательно. Технополис Москвы впечатлил своим масштабом, дети приняли участие в масте– классах по робототехнике и делали леденцы с мятой в фармацевтической лаборатории. Родителям показали два предприятия. Приятные впечатления оставила деловая игра, в которой мы совместно с детьми говорили о ценностях и характеристиках счастливых семей. Для меня это было ценно тем, что удалось услышать свою дочь, узнать ее чуть лучше. В завершающий день побывали на иммерсивной экскурсии по центру Москвы о том, что нас делает счастливыми, и захотелось на нее привести всех своих остальных детей, и их классы», – отметил участник семейной мастерской «Сенеж» Даниил Жилкин.