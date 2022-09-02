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Иранский фильм «Без предварительной договоренности» взял главный приз на ММКФ
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Картина иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности», в которой речь идет об иммиграции и связях с корнями, получила главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) – «Золотого Святого Георгия».
«Победил, как всегда, профессионализм и смелость, поэтому главный приз за лучший фильм «Без предварительной договоренности», режиссер Бехруз Шоайби, Иран», – объявил председатель жюри ММКФ, актер Евгений Миронов, передает ТАСС.
Напоним, ММКФ проходил в Москве с 26 августа по 2 сентября. В этом году на фестивале представили более 230 картин из 65 стран. В основной конкурс вошли 13 фильмов, включая три ленты из России. Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.
В Британии заявили о «разрушительных» для Киева последствиях провального контрнаступления
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Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, выразил мнение обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
Автор отметил, что действия ВСУ носят, скорее, символический, нежели стратегический характер. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Обозреватель напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины, – передает РИА «Новости».
«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», – отметил Фокс.
Кроме того, публицист предположил, что Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.
Ранее обозреватель издания The Hill заявил, что если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, то есть вступить в переговоры.
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Морги Николаева забиты телами украинских военных
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В госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты», сообщил со ссылкой на источники глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что попытка наступления была и в районе Снигиревки, но, «по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее». Он сообщил, что «на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигиревское направление оказалось не главным», передает РИА «Новости».
Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.
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Лариса Шеслер рассказала о переполненных больницах и моргах Николаева
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«Из больниц сейчас выписывают людей, находившихся на стационарном лечении, чтобы освободить койки для поступающих раненых», – сообщила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно о том, что в больницы Николаева доставлены свыше 2 тыс. раненых бойцов ВСУ, а морги города переполнены.
«Мои источники говорят о том, что больницы Николаева действительно переполнены. Не стоит забывать, что это крупный областной центр с разветвленной системой здравоохранения. Там очень много разных больниц, как военных, так и гражданских, большой коечный фонд», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Вчера и позавчера по городу разъезжало много скорых. Из больниц досрочно выписывают пациентов, чтобы госпитализировать раненых. Кроме того, по всем соцсетям идут надрывные призывы сдавать кровь. Все эти факты подтверждают, что в Николаев поступило большое количество раненых», – отметила собеседница.
«К сожалению, результат этого провала вооруженных сил Украины видят не все жители Николаева, а лишь те, кто имеет отношение к системе здравоохранения, или те, кто находился на стационарном лечении и его вдруг неожиданно выписали», – полагает она.
«Забитые морги еще менее видны, чем больницы. Вообще, далеко не каждый человек в Николаеве знает, где находятся морги. Кроме того, как в любом крупном областном центре, морги рассчитаны на чрезвычайные ситуации и катаклизмы, там есть специальные системы хранения, поэтому там можно многое скрыть. С больницами, конечно, сложнее», – отметила правозащитница.
«В целом у жителей города настроение очень депрессивное и подавленное. Большинство людей понимают, что украинская армия не может добиться успехов на херсонском направлении. Не прекращаются репрессии, людей арестовывают по подозрению в симпатиях к российской армии, идут бесконечные судебные процессы», – заключила Шеслер.
В пятницу глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов сообщил, что в госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты».
Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.
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Соловьев призвал Пугачеву раскрыть источники дохода с 1990 года
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Непростые отношения между певицей Аллой Пугачевой и телеведущим Владимиром Соловьевым повлекли словесные перепалки, во время одной из которых журналист призвал певицу раскрыть источники ее доходов с 1990 года.
В эфире шоу «Полный контакт» Соловьев напомнил, что вернувшаяся в свое время в Россию певица обещала «открыть рот и все рассказать». Телеведущий подчеркнул, что для нее пришло время сделать это и начать ей стоит с себя, раскрыв, кто ей «отгружал наличными» за поддержку разнообразных политических кандидатов в России начиная с 1990 годов, передает «Московский комсомолец».
Также Соловьев подчеркнул, что он помнит ее участие как в президентской кампании, так и в губернаторских, а также добавил, что люди должны понимать, какая цена у ее «непредвзятого мнения» и ее любви.
Сама Пугачева тем временем нелестно отзывается о журналисте, намекая на свое желание «набить морду». «Да много чего... Морду набить одному человеку», – передает «Комсомольская правда» ее ответ она на вопрос, чего хотелось бы осуществить после возвращения на Родину.
Позднее певица раскрыла личность того, кому были адресованы эти слова, опубликовав в своих соцсетях фото Соловьева с подписью: «Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».
Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
Напомним, Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу было опубликовано видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру Игорю Гуляеву: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».
Позже Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах. Правда, вернулась певица без мужа Максима Галкина.
Союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках
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Вооруженные силы России вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пески, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески», – приводит его слова ТАСС.
По словам министра, союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. «При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», – добавил Шойгу.
Он заявил также, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили Благодатное и вышли на административную границу Николаевской области.
Шойгу отметил, что ВСУ продолжают попытки атаковать на Николаево-Криворожском и иных направлениях для создания иллюзии способности вести наступление.
21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Посольство России отреагировало на публикацию Госдепа про Симоньян
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Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечественной прессе, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Обратили внимание на информацию, размещенную на сайте Госдепартамента относительно М. С. Симоньян, – руководителя одного из самых популярных в мире российских СМИ Russia Today. Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий... То, что этим занялся Госдеп, – проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Также в посольстве призвали авторов подобных докладов «набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения» и «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».
Ранее главред RT опубликовала в своем Telegram-канале поступившее ей письмо якобы от запрещенного в России националистического батальона «Азов».
В письме содержится «приговор», подписанный некими судьями, где журналистку приговаривают «к высшей мере наказания – убийству» за «поддержку агрессивной войны Российской Федерации против Украины».
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В детсаду Читы начали проверку после выдачи детям грамот с гербом Украины
Комитет образования Читы начал проверку в детском саду №30, где выдали грамоты с гербом Украины, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края.
«В настоящее время учредитель детского сада – комитет образования Читы – проводит служебную проверку. Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Сообщалось, что родители обратились к администрации дошкольного учреждения. Выяснилось, что воспитатели детсада нашли пример грамот в интернете.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Запорожские власти подвели итоги визита МАГАТЭ на ЗАЭС
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«Визит МАГАТЭ на ЗАЭС явно прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. Подтверждением этому являются заявления украинских властей о недопуске якобы независимых журналистов и обвинения МАГАТЭ в трусости», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя итоги визита организации на Запорожскую АЭС.
«Все прошло в нормальной, рабочей обстановке. Мы смогли не только обеспечить безопасность делегации, но и провели их по всем объектам. В частности, представители МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса №1, куда ранее ВСУ нанесли удар 155-мм калибром. Они увидели все своими глазами», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Более того, членам миссии удалось пообщаться с сотрудниками станции. Что примечательно, работники формально еще подчиняются украинскому «Энергоатому». И вчера они впервые открыто рассказали международной организации, кто на самом деле несет угрозу станции. Также они подробно рассказали МАГАТЭ, как на территории объекта работает «Росатом», – заметил собеседник.
Рогов обратил внимание и на реакцию ООН по итогам визита МАГАТЭ. «Фактически в организации заявили, что России удалось предотвратить захват ЗАЭС украинскими боевиками. По крайней мере, я так трактую слова о том, что наши войска сделали все необходимое для защиты членов миссии», – пояснил он.
«Также состоялась встреча представителей МАГАТЭ с жителями Энергодара. Они передали обращение Гросси с требованием сделать все возможное для прекращения обстрелов со стороны ВСУ. Эти документы и заявления переданы непосредственно организации, которая является гарантом безопасности ядерных объектов. Это очень важный шаг», – уверен собеседник.
Очевидно, что визит МАГАТЭ прошел вразрез с планами Владимира Зеленского. «Он хотел силами десанта ВСУ захватить ЗАЭС, а потом и всю делегацию МАГАТЭ в качестве заложников. Это, по его логике, должно было привести к подтверждению контроля Украины над ЗАЭС», – говорит Рогов.
«Стоит обратить внимание на то, как вечером Зеленский в своем видеообращении буквально бился в истерике из-за того, что вместе с Гросси на ЗАЭС не пустили «независимых журналистов». Я же не исключаю, что эти «журналисты» – некая группа диверсантов или шпионов, которой приказали проникнуть на территорию станции и дестабилизировать ее работу», – предположил собеседник.
«Кроме того, заявление Михаила Подоляка о том, что организации, подобные МАГАТЭ, ведут себя трусливо, лишь в очередной раз подтверждает, что у них все пошло не по плану. Я думаю, что сейчас они будут искать виновного в провале провокации. Кого сделают козлом отпущения – покажет время. Под удар могут попасть и представители силовых ведомств», – заключил Рогов.
Накануне миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают ВС Украины. Специалисты миссии назвали самоотверженной работу персонала станции, учитывая сложную ситуацию и вокруг АЭС, и в самом Энергодаре. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, «они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает».
При этом жители Энергодара передали главе МАГАТЭ требование прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Письмо подписали более 20 тыс. человек. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Гендиректор МАГАТЭ в ответ пообещал сделать все возможное. Кроме того, Гросси поблагодарил Россию за организацию безопасности миссии.
Вместе с тем ВСУ предприняли несколько попыток сорвать визит миссии. Десант, который ВСУ пыталися высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами.
При этом украинское руководство осталось крайне недовольным результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, президент Украины Владимир Зеленский огорчен тем, что Гросси не приобщил к работе делегации МАГАТЭ украинских и международных журналистов. «И главное, что должно состояться, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ», – добавил он.
Еще негативнее работу МАГАТЭ оценил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально. Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе», – сказал он. Подоляк также возмутился тем, что миссия МАГАТЭ слушала представителей «Росатома», после чего Гросси остался доволен состоянием станции.
Ранее сообщалось, что украинские войска продолжили обстреливать Энергодар, они попали по тепловой электростанции (ТЭС), расположенной вблизи Запорожской атомной электростанции.
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Киев уличили в попытке внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ на ЗАЭС
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Украинские власти пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», – сказал Рогов РИА «Новости».
По его словам, данный замысел киевских властей был своевременно раскрыт. «Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены», – сказал Рогов.
Миссия МАГАТЭ побывала на станции везде, где хотела, «все было спокойно», отметил он. «Они побывали на крыше спецкорпуса №1, куда прилетали натовские снаряды, один из которых пробил крышу, они пообщались с персоналом», – уточнил член главного совета администрации области.
Власти Запорожской области, отметил Рогов, позитивно оценивают визит МАГАТЭ на АЭС. «Была обеспечена безопасность миссии, которую Россия и обещала. Мы лишний раз видим подтверждение того, что если Россия обещает, то она и выполняет, несмотря на провокации, обстрелы, диверсии, высадку десанта и так далее», – сказал он.
В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала
, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.
Миссия МАГАТЭ должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. В четверг после посещения ЗАЭС глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше.
Глава МАГАТЭ заявил о нарушении физической целостности Запорожской АЭС
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Физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он, однако, не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно.
«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на видеотрансляцию украинских СМИ.
Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков Запорожской АЭС и другие элементы.
«Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника (4 или 5 сентября – прим. ВЗГЛЯД) для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад. После этого мы планируем обеспечить на станции наше постоянное присутствие, то есть постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС», – сказал Гросси.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. В четверг после посещения ЗАЭС глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше.
При этом украинские власти готовили провокации в связи с началом работы миссии. Так, Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием.
Кроме того, как сообщило Министерство обороны, в окрестностях Энергодара готовился к высадке украинский десант. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. По его словам, миссия МАГАТЭ работала в нормальной обстановке, Россия обеспечила безопасность делегации.
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ВС России сбили переоборудованный для стрельбы ракетами HARM украинский МиГ-29
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Российские военные сбили в Херсонской области два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM», – процитированы его слова в Telegram-канале ведомства.
AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части – 66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.
Ранее в Минобороны сообщили, что попытки украинских военных закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления успешно пресекаются. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих.
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Глава Забайкалья отреагировал на выдачу грамот с гербом Украины в детсаду Читы
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада Читы, которым выдали грамоты с гербом Украины, назвав случай кощунственным.
«Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», – написал Осипов «ВКонтакте».
Губернатор назвал этот случай кощунственным, потому что «детям выдали грамоты с гербом государства, власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли».
Он добавил, что ситуация возникла из-за «безответственных глупых ошибок».
Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила газете ВЗГЛЯД, что выдача детям детского сада Читы грамот с украинским гербом могло быть как обычной халатностью сотрудников, так и спланированной провокацией.
Напомним, в детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины, после чего родители обратились к администрации дошкольного заведения. Воспитатели утверждают, что нашли пример документа в интернете. Комитет образования города уже начал проводить служебную проверку.
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«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Медведев предупредил Европу о возможности лишиться газа из России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
Так, он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.
«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем Telegram.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
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США не выдали визу Колокольцеву и сорвали его визит в ООН
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Российская делегация не получила визы США, в результате участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН оказалось сорвано, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя отметил, что «российской делегации попросту не выдали визы». По его словам, США в очередной раз вопиющим образом нарушили «обязательства по соглашению о центральных учреждениях ООН». Небензя подчеркнул, что «предоставление виз для делегатов – это не привилегия, а международно-правовая обязанность США», невыдача виз противоречит принципу суверенного равенства и препятствует эффективному участию в работе ООН, передает РИА «Новости».
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что США «продемонстрировали, что политическая конъюнктура для них важнее реальной борьбы с преступностью». Такими действиями Вашингтон наносит ущерб двусторонним отношениям с Россией и международному сотрудничеству в «противодействии преступности, терроризму и распространению наркотиков», сказал он.
По его словам, осуждать терроризм и экстремизм на словах и поддерживать подобные движения в реальности, высказывать заботу о здоровье наркоманов и при этом поощрять наркопотребление стало уже фирменным стилем США.
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию, заявил, что «ООН постоянно поднимает с принимающей страной вопрос невыдачи виз российским дипломатам, прибывающим в ООН». «Мы продолжим делать это», – сказал он.
Напомним, российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
В постпредстве США при ООН заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», но отметили, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».
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