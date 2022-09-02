Эксперты назвали способ воспитания несовершеннолетних правонарушителей

Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) являются эффективным инструментом воспитания и профилактики негативных явлений и работы с детьми из «групп риска», заявили региональные представители МВД России, прокуратуры, органов образования и здравоохранения.

«Уже два года я посещаю ЦВСНП в разных регионах Российской Федерации. Выслушала мнения специалистов в области профилактики на местах, представителей КДН и ЗП. Однозначное мнение: расширение функционала и повышение эффективности работы Центров будет возможно благодаря внесению изменений в действующее профильное законодательство. Сегодня потребности детей и родителей в этом инструменте профилактики очень велики. Это позволит межведомственную профилактическую работу вывести на совершенно новый уровень, повысить ее качество, а значит, уберечь наших детей от многих негативных последствий», – отметила директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

В марте прошлого года в Общественной палате Российской Федерации состоялось расширенное межведомственное заседание, инициированное Минпросвещения России, а уже в мае обсуждение продолжилось в рамках круглого стола под председательством первого заместителя Министра МВД России Александра Горового. Высокую значимость данного вопроса поддержали регионы, аналогичные мероприятия проводились в Туле, Чите, Нижнем Новгороде, Севастополе, Челябинске, Красноярске, Саратове, Хабаровске и Кабардино-Балкарской Республике, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По сведениям МВД России, в настоящее время в стране работают 77 таких Центров. Только в 2017–2019 годах МВД России вложено в их инфраструктуру более 300 млн бюджетных средств (проведен капремонт, обновлена оргтехника, закуплен автотранспорт). Кадровый состав Центров укомплектован психологами и воспитателями. Согласно статистике, несовершеннолетние крайне редко повторно доставляются в ЦВСНП, что говорит о высокой результативности его воспитательной работы.

Пропускная способность Центров рассчитана на одновременное ежесуточное содержание 2,5 тыс. подростков, при этом по факту она не превышает 12 %.

«Нашим ведомством внесены предложения в Минпросвещения России, среди которых предложение об изменении действующего законодательства в части расширения категорий несовершеннолетних, помещаемых в ЦВСНП. Данные вопросы в настоящее время прорабатываются», – отметила заместитель начальника Управления организации охраны правопорядка в жилом ГУОООП МВД России Мария Кольцова.

Так, например, представители судебной системы все еще не доверяют ЦВСНП, считая его местом «отбывания наказания». И оступившиеся подростки часто попадают в социально реабилитационные центры, где содержатся дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, это дети 14-18 лет, которые содержатся вместе с малышами трех лет. Данные возрастные различия зачастую отрицательно влияют на детей, которые впоследствии начинают нарушать режим, совершают побеги и т.д.

«Нам надо продумать механизм дальнейшего сопровождения ребенка, который находился в ЦВСНП, и договориться о том, каким образом будет выстроена работа с его семьей и окружением. Это позволит обеспечить преемственность и единообразие в воспитательной и профилактической работе, проводимой специалистами Центра», – предложила Агре.

По итогам обсуждений все участники дискуссии пришли к общему мнению о том, что необходимо менять действующее законодательство в части расширения перечня категорий детей, направляемых в ЦВСНП, а также сформировать единую политику взаимодействия с судьями в регионах по эффективному использованию профилактического потенциала Центров. Это позволит вывести работу с детьми и подростками на новый качественный уровень.