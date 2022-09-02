За помощью ЕР в Херсонской области обратились 90 тыс. человек

За три месяца работы, со 2 июня, в центр гуманитарной помощи «Единая Россия» обратились более 90 тысяч жителей в городах, селах, поселках Херсонской области.

Объем распределенной помощи превысил 850 тонн. Это продукты, лекарства, товары первой необходимости и гигиены, детское питание, памперсы, помощь новорожденным и многое другое, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«За эти три месяца произошло многое. Мы расширили географию гуманитарной миссии: не только город Херсон, где начинали, но и уже более 100 мелких населенных пунктов в самых разных районах области. Это централизованная раздача гумпомощи. В системном формате включен город Геническ. Системная доставка и раздача гуманитарной помощи в Николаевской области: Снигиревка и села, которые рядом. Всего этого удалось достичь благодаря четкому взаимодействию с военнослужащими Министерства обороны и Росгвардии. Полный контакт и взаимодействие с МЧС России. Открыт новый склад гуманитарной помощи в Чаплынке. Чтобы в перспективе на постоянной основе охватывались такие районы Херсонской области, как Новотроицкий, Серогозы. В ближайшее время должна прийти большая партия медикаментов, которые будут розданы в центральные районные больницы», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Гуманитарный центр «Единой России» в Херсонской области – это не просто раздача помощи. Благодаря поддержке партии волонтеры миссии начали доставлять необходимые лекарства во многие учреждения здравоохранения региона. Так, накануне 18 тонн медицинских препаратов для стационара доставили в больницы Скадовска, Чаплынки и Новой Каховки. Кроме того, гуманитарная миссия оказывает жителям юридические и медицинские консультации, оказывает содействие в эвакуации или поступлении в российские вузы.

Гуманитарная миссия «Единой России» работает в Херсонской области с марта. За это время волонтеры успели проехать порядка ста мелких населенных пунктов региона, не считая административных центров и городов. Ежедневно жители сел получают от партии продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для новорожденных и прочие необходимые вещи. Так, очередную партию гуманитарной помощи добровольцы доставили в три небольших населенных пункта Скадовского района. Продукты и медикаменты получили жители села Радостное, поселков Зеленое и Петропавловка.

«У нас в поселке живут много инвалидов и пожилых людей. Поэтому основная проблема – отсутствие необходимых лекарств. Нет даже простого «Корвалола». Обязательно составим списки, кому особенно нужно. Спасибо ребятам за беспокойство и внимание к нам, старикам», – поделилась одна из жительниц поселка Петропавловка.

Центр гуманитарной помощи «Единой России» открылся в Херсоне 2 июня. Сначала люди приходили в КЦ «Юбилейный» и получали помощь в порядке живой очереди, но с конца июля центр начал работать в новом формате – теперь волонтеры выдают продукты и лекарства через квартальных и по коллективным заявкам. Маломобильным жителям Херсона продукты привозят автоволонтеры. Таких адресных заявок отработано уже более 6,5 тысяч.