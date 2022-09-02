НАТО предсказало Западу «тяжелую зиму»

Страны НАТО не являются участниками конфликта на Украине, но «обязаны помогать» Киеву, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Джоанэ подчеркнул политическую решимость Запада, но указал на «трудности в оборонной промышленности», призвав «создавать новую индустриальную базу на уровне всего» НАТО, чтобы «более правильно распределить производственные и экспортные мощности». «Из стран, где есть развитая оборонная промышленность, в страны, которые нуждаются в переходе к современной оборонной индустрии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Digi24.

Заместитель генсека НАТО заявил: «Мы обязаны помогать Украине, защищать союзников и не способствовать эскалации конфликта между НАТО и Россией». При этом он подчеркнул, что НАТО «не является участником и не будет участником этого конфликта».

Он с сожалением отметил, что НАТО «не видит шансов на политическое урегулирование этого конфликта», предвидя «продолжительную войну, войну на износ, войну логистики». По его словам, таков «сценарий, который прогнозирует» НАТО «в предстоящие месяцы, в том числе в холодные зимние месяцы». Джоанэ призвал «называть вещи своими именами», заявив, что «следующие несколько месяцев и тяжелая зима станут для Запада испытанием на выносливость».

По его словам, специальная военная операция России «ведет к изменению порядка европейской безопасности». Джоанэ указал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в Праге, согласно которому «центр тяжести в Европе смещается на восток». Как заявил Джоанэ, «в свободном переводе это означает, что такие страны, как Польша и Румыния, становятся странами с намного большим политическим и стратегическим весом».

Напомним, в прошлую пятницу экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киев хотел бы «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО». Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что НАТО с удовольствием будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

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