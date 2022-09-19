Американисты указали на параллели между визитами Пелоси на Тайвань и в Ереван

«Для спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси несомненный интерес представляет сам факт разжигания очередного конфликта рядом с Россией. Также в рамках этого визита она решала свои сугубо личные задачи», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Нэнси Пелоси посетила Армению с двухдневным визитом.

«Безусловно, параллели между визитом Нэнси Пелоси на Тайвань и в Ереван есть. Лидер демократов в Конгрессе активничает, преследуя сразу несколько задач. Во-первых, демократы в Конгрессе сейчас будут брать на себя столько внешней политики, сколько смогут «унести». Это обычная игра в условиях ослабленной администрации американского президента. Поэтому Пелоси нашла для себя очередной конфликт, в который можно вмешаться. Она также неоднократно высказывалась за признание геноцида армян в Османской империи», – рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Во-вторых, для Пелоси несомненный интерес представляет сам факт разжигания очередного конфликта рядом с Россией. Москва заинтересована в том, чтобы разрешить конфликт? Тогда, в логике американцев, было бы здорово туда вмешаться и создать проблемы», – отметил собеседник.

«Есть и внутриполитические причины такого шага. Вполне возможно, что Пелоси захочет если не сохранить за собой пост спикера, то остаться лидером демократов. Против этого выступают многие ее коллеги по партии, поэтому в ходе своих турне по горячим точкам она запасается аргументами в подтверждение эффективности своей работы», – полагает эксперт.

При этом подобное поведение Пелоси усложняет для США отношение с Турцией – одним из ключевых партнеров Вашингтона по НАТО. «Теперь Госдепартамент будет стараться максимально смягчать свою риторику во взаимоотношениях с турецкими коллегами, хотя всем очевидно, что Турция уже давно действует самостоятельно», – добавил Дробницкий.

«Формально Турция – союзник США, но фактические отношения с Вашингтоном испорчены. И приезд Пелоси в Армению, а также повторение слов о признании геноцида, явно не улучшат отношения между Вашингтоном и Анкарой. Кроме того, Пелоси после этого не отправилась в Азербайджан ради хоть какой-то объективности», – рассказал он.

«В результате Пелоси решает исключительно свои задачи: поднять популярность себя лично и популярность демократов в Конгрессе. А если еще можно что-то разжечь рядом с Россией или Китаем, то почему бы это не сделать», ­– полагает собеседник. «Я думаю, как только где-то еще «запахнет жареным», она и туда съездит, чтобы насолить России или Китаю», – подчеркнул Дробницкий.

«Визиты Пелоси действительно похожи на попытку застолбить за собой место в истории и напоследок покататься по горячим точкам вроде Украины, Тайваня, Армении», – добавил в свою очередь политолог-американист Малек Дудаков.

«В данном случае она пытается показать себя защитницей демократии. Конечно, американцы заинтересованы усиливать свое присутствие на Южном Кавказе и визит спикера можно отчасти рассматривать как шаг в пику турецким интересам в регионе, по поводу которых сейчас наметились серьезные противоречия внутри администрации Байдена», – отметил он.

«Вместе с тем самой Пелоси хочется завершить карьеру на высокой ноте. Особенно актуально это становится в контексте скандалов, которые преследуют ее семейство. Поэтому она пытается войти в историю как защитница демократии, а не коррупционер и спикер парламента, который довел свою партию до поражения на предстоящих выборах», – полагает эксперт.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая 17-19 сентября находилась с визитом в Ереване, заявила, что Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта. Она также отметила, что осуждает «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.

При этом в Азербайджане назвали визит Пелоси в Ереван «очередным проявлением двойных стандартов». Как говорится в заявлении председателя Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой, Пелоси пытается заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии выборов в американский Конгресс.

«Еще одной причиной для сожалений является то, что за те почти тридцать лет, что азербайджанские земли были оккупированы Арменией, мы ни разу не стали свидетелями заявлений политиков, подобных Нэнси Пелоси, в поддержку норм и принципов международного права, а также территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», – цитирует заявление Гафаровой «Спутник».

Напомним, Минобороны Армении в ночь на прошлый вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов.

Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. В ОДКБ заявили, что «пока не достают шашку из ножен» и стараются урегулировать обострение напряженности на границах.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер отметил, что рад предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.

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