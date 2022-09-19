Онищенко оценил слова Байдена об окончании пандемии COVID-19

Несмотря на то, что новые мутации коронавирусной инфекции в последнее время не появляются, президент США Джо Байден поторопился с выводами о том, что пандемия уже окончена, сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Американский президент Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса окончена, подчеркнув, что «никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме». Кроме того, он заметил, что «проблема с COVID» сохраняется.

«Опрометчиво Байден заявляет об окончании пандемии. Тем более уж кому-кому, а ему это говорить нельзя. Каждый шестой умерший от коронавируса – американский гражданин, и самое большое количество заболевших в страновом разрезе – это американцы, более 92 миллионов», – говорит Онищенко.

Врач напоминает, что хотя новые мутации коронавируса в последнее время не появляются, это не значит, что вирус побежден.

«Те потери, которые понесло американское общество в результате бездарного руководства, очевидны. Поэтому говорить о том, что все закончилось, пока нельзя. Сейчас посмотрим на конец сентября, потому что и дети болеют, и школы начались, в том числе в США. Мы должны быть более осторожными. А господин Байден поторопился», – заключил специалист.

После слов Байдена об окончании коронавирусной пандемии, американское издание Politico отметило, что это заявление президента стало неожиданностью для его сотрудников, отвечающих за здравоохранение.

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