В Москве начали включать отопление в жилых домах

Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в жилых многоквартирных домах, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. <…> Сегодня начали подачу тепла в жилые дома, ранее по заявкам администраций включали отопление в социальных учреждениях», – приводит его слова ТАСС.

Заместитель мэра подчеркнул, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней.

«Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых многоквартирных домов», – заключил он.

16 сентября сообщалось, что отопление включили в ряде домов в столичных районах Солнцево, Раменки, Зюзино, Головинский и Войковский.

С мая по сентябрь в городе были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что для того, чтобы не заболеть в холодный осенний период, пока в квартирах не дали отопление, следует тепло одеваться, соблюдать режим сна и при необходимости использовать обогреватели.