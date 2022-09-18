В ООН не исключили прибытия Тихановской на Генассамблею

Участие в сессии Генассамблеи ООН может принять лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая войдет в состав делегации Польши или одной из стран Прибалтики, сообщил источник в ООН.

По словам источника РИА «Новости», «Тихановская и ее сотрудники» во время недели высокого уровня «могут присоединиться к Польше или к одному из трех прибалтийских государств – Литве, Латвии или Эстонии». Пока нет информации о том, допустят ли ее в зал ГА во время общих прений.

Источник не исключил, что если информация подтвердится, то это может «навести на мысли», что белорусская оппозиция финансируется Западом и используется как рычаг для расшатывания ситуации в Белоруссии.

На днях в Нью-Йорке начала работу 76-я сессия Генассамблеи ООН. С 21 сентября стартует неделя высокого уровня ГА ООН. Белоруссию на мероприятии будет представлять глава МИД Владимир Макей.