Эрдоган заявил о цели Турции попасть в ШОС

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Сейчас Турция является на саммите лишь гостем по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

«Теперь следующий процесс – это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, конечно, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, которая будет хозяйкой следующего периода. Быть членом или не быть членом – все это разные вещи, но наши отношения с этими странами благодаря этому шагу перейдут в совершенно иное положение», – сказал Эрдоган, возвращаясь из Самарканда, передает РИА «Новости».

Эрдоган утвердительно ответил на вопрос о вероятности того, что Турция станет членом ШОС.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписали около 40 документов.