На саммите ШОС подписали около 40 документов

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписали около 40 документов, том числе план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Также подписаны концепция сотрудничества по развитию взаимосвязанности и создания эффективных транспортных коридоров, программа по стимулированию промышленной кооперации и положение о почетном звании «Посол доброй воли ШОС», передает РИА «Новости».

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября в узбекском Самарканде.

Ранее сообщалось, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности.