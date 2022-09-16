Страны ШОС приняли декларацию о сотрудничестве в обороне и безопасности

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, следует из декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде.

«Государства-члены отметили итоги Совещания министров обороны государств – членов ШОС (г. Ташкент, 24-25 августа 2022 года) и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в области обороны и безопасности», – цитирует документ РИА «Новости».

Также страны-участницы отметили важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений «Мирная миссия» для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций и совершенствования методов противодействия терроризму.

«Государства-члены выразили глубокую обеспокоенность в связи с угрозой безопасности, исходящей от терроризма, сепаратизма и экстремизма во всех его формах и проявлениях и решительно осудили террористические акты по всему миру. Они подчеркнули важность последовательной реализации Программы сотрудничества государств – членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года)», – сказано в декларации.

Кроме того, страны ШОС подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций.

«Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем», – сказано в документе.

«Государства-члены призывают к повышению эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы», – отмечается по итогам саммита.