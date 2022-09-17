В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации

Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.

«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.

По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.

Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.

В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.