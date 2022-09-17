В Запорожской области заявили об уничтожении двух командных пунктов ВСУ ежедневно

Каждый день уничтожаются до двух командных пунктов управления украинских военных на линии соприкосновения в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас уже поражены пункты управления боевиков ВСУ в районе Камышевахи. По сути, мы сейчас вышли на уровень постоянного накрытия – у нас каждый день один, а иногда даже два командных пункта управления накрываются», – сказал Рогов в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

По его словам, попытки украинских военных проводить наступательные операции заканчиваются для них провалом.

«Все попытки прорыва линии боевого соприкосновения [в Запорожской области] или разведки боем, или попытки забрасывания через ЛБС ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) заканчивались для них не просто грустно и печально, а смертельно печально», – сказал глава движения.

Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ попытались прорвать оборону в Херсонской области при поддержке девяти танков и 16 броневиков, но не преуспели.