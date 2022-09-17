Россиянка рассказала о стремительном обнищании британцев

Жители Британии в связи с последними событиями чувствуют недостаток средств, от этого страдают как и матери-одиночки, так и граждане пенсионного возраста, рассказала проживающая в Лондоне 14 лет россиянка Татьяна.

«Помимо пенсионеров, уязвимых людей в Лондоне достаточно. Например, мамы-одиночки сейчас опустошают фудбанки (пункты бесплатной раздачи продуктов), которые стоят в супермаркетах. Здесь принято, что покупатели постоянно докладывали какие-то продукты в контейнеры для малоимущих. Я всегда оставляла пачку макарон, рис, подсолнечное масло. С меня не убудет, а кому-то это заменит ужин», – рассказала Татьяна в беседе с «Московским комсомольцем».

Раньше такие фудбанки были забиты продукты, но сейчас оттуда все мгновенно разбирают, возле них даже пришлось выставить охрану, добавила собеседница. Теперь продукты оттуда могут забрать, только если доказать, что ты малоимущий.

Россиянка отметила, что в стране начали экономить на электричестве, в городе установили датчики движения, которые включают лампы только в случае, если рядом кто-то прошел.

«Бензин сильно подорожал – до 2,05 фунтов (140 рублей). Если дорожает бензин, соответственно, дорожают продукты. Зарплаты не повышаются. Я по себе ощутила. Раньше получала зарплату и могла сразу купить проездной на месяц, оплатить русскую школу, куда ходят мои дети, репетитора по китайскому языку и абонемент в бассейн. Сейчас на все не хватает», – сказала она.

Напомним, курс британского фунта стерлингов упал ниже отметки в 1,14 доллара, что стало минимальным значением с 1985 года.