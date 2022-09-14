Протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри

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Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента

Китайский лайнер С919 опередил МС-21 по выходу в жизнь XinHua/Global Look Press
Китайский самолет C919 впервые будет передан авиакомпании в коммерческую эксплуатацию на два года раньше российского конкурента – лайнера МС-21. Оба проекта развивались параллельно и совершили свои первые полеты даже в один месяц и год. Однако первым в жизнь выпускается китаец. Впрочем, на этом преимущества китайского лайнера заканчиваются. Чем МС-21 превосходит своего соперника? Подробности...
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Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области

Стало известно о небывалой концентрации украинских войск в районах Запорожской области РИА Новости
ВС Украины продолжают концентрировать войска у линии фронта в Запорожской области. По данным местных властей, объем техники и живой силы, сосредоточенной противником, беспрецедентны для этого региона. На каких направлениях стоит ожидать ударов ВСУ, как их можно предотвратить и за счет чего российская армия могла бы развить свой успех на этом направлении? Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Киев разозлил Турцию антироссийскими угрозами

Украина спровоцировала разногласия с Турцией Global Look Press via ZUMA Press
Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничестве с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Начинается саммит Мирового большинства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет важным событием в жизни Мирового большинства. Многие страны уже сейчас готовы не только пассивно саботировать усилия США по сохранению своей монополии, но и работать над альтернативными решениями. Подробности...

Умер «последний советский кинематографист»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чему нам стоит поучиться у великого француза? Любви к России и русскому советскому киноискусству. «Россия – это страна, куда я всегда хотел бы поехать, – говорил Жан-Люк Годар. И тут же добавлял. – Но не туристом и не на кинофестиваль». Подробности...

Швеция как недооцениваемая угроза для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними – и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определенную силу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    Протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри

    14 сентября 2022, 23:20

    Текст: Антон Антонов

    Во втором по величине городе Армении Гюмри участники акции протеста перекрыли центральную улицу, сообщают СМИ.

    Как пишет hraparak, «перекрыта улица Саят-Нова», протестующие «призывают граждан выйти на улицы» и «присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности», передает РИА «Новости».

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота.


    Армения запросила военную помощь у ОДКБ
    		    14 сентября 2022, 16:15
    Фото: Sputnik/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер страны Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении, передает ТАСС.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

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    МИД обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
    		    14 сентября 2022, 06:50
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.

    В Брюсселе в конце августа прошел саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА «Новости».

    Как отметил Гончар, «принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой».

    Гончар указал, что ЕС активизировал работу «по Южному Кавказу на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ». При этом ЕС «даже не скрывает, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья», но «это геополитические игры с нулевым результатом, в которые» Москва «не играет», заявил Гончар.

    По его словам, российская сторона ведет «практическую работу», основанную на «прямых контактах» лидеров стран и глав внешнеполитических ведомств, а также на «исторической близости» государств, «взаимопереплетении интересов». Деятельность России «ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», сказал он.

    Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.

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    Путин и Пашинян обсудили обострение на границе Армении с Азербайджаном

    13 сентября 2022, 05:59

    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба кабмина Армении.

    «Премьер-министр сообщил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях Вооруженных сил Азербайджана в направлении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Премьер-министр счел действия азербайджанской стороны неприемлемыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества», – приводит текст сообщения ТАСС.

    В заявлении кабмина отмечается, что стороны договорились быть в оперативном контакте.

    Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. В результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», отметили в Министерстве обороны Азербайджана.

    МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (20)
    Совбез ОДКБ решил направить в Армению миссию во главе с генсеком
    		    13 сентября 2022, 23:56
    Фото: ОДКБ/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем, сообщил секретариат по итогам сессии.

    Во вторник состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении. В саммите приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович, заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков.

    Путин сообщил «членам СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», передает РИА «Новости».

    Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев призвал стороны отказаться от силовых средств и приступить к переговорам. Белоруссия заявила, что исходит из безальтернативности мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и считает, что нынешняя ситуация на границе между этими странами требует досконального изучения, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    На заседании белорусской стороной были предложены шаги, которые могут быть предприняты в оперативном порядке. В их числе выезд Зася в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.

    Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации. Также «была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств – членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности (проведение которой планируется осенью в Ереване) о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности», сообщил секретариат.

    Глава Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян сообщил Sputnik, что около 80 человек ранены в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, сгорели несколько жилых домов.

    Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени).

    Коментарии (2)
    Протестующие пытались сломать ворота парламента в Ереване
    		    14 сентября 2022, 21:16
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Вера Басилая

    Участники акции протеста перед зданием парламента Армении в Ереване пытались сломать ворота, они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

    Сразу две акции протеста проходят в среду вечером перед зданиями парламента и правительства Армении. Поводом стали якобы заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.

    «Уважаемые соотечественники, призываю вас не поддаваться на манипуляции. Ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны», – написал Пашинян в соцсетях, передает Sputnik. Армения.

    Протестующие возле парламента призывают народ выйти на улицы и присоединиться к ним.

    Как сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, собравшиеся перед зданием кабмина заявляют, что акция стихийная. Граждане вышли с требованием отставки главы армянского правительства.

    Движение по проспекту Баграмяна, где расположено здание Национального собрания, перекрыто протестующими. На месте пока не видно лидеров оппозиционных партий, передает ТАСС.

    У здания правительства, расположенного примерно в 2 км от парламента, собралось около тысячи человек, оно оцеплено полицией. У парламента людей гораздо больше. Число протестующих с каждой минутой увеличивается. 

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.

    Коментарии (7)
    Азербайджан заявил о жертвах после обострения конфликта на границе с Арменией

    13 сентября 2022, 08:24

    Текст: Кристина Цыцура

    В МИД Азербайджана заявили, что в результате обострения на азербайджано-армянской границе есть жертвы в рядах азербайджанских ВС.

    В сообщении говорится, что с ночи 12 сентября подразделениями ВС Армении совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Были заминированы некоторые участки. Также ВС Армении вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различного оружия, в том числе из минометов, передает ТАСС.

    «В результате есть жертвы среди личного состава наших вооруженных сил, повреждения военной инфраструктуры», – следует из сообщения ведомства.

    Отмечается, что «информация о предполагаемом нанесении ударов по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре со стороны азербайджанской армии не соответствует действительности».

    Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Коментарии (5)
    Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении

    13 сентября 2022, 03:54

    Текст: Антон Никитин

    Минобороны Армении выступило с утверждением, что ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и стрелкового оружия.

    «В 00.05 подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Обстреливались позиции армянских ВС», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

    Минобороны Армении сообщает также, что противник использует беспилотники.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

    В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (0)
    Армения решила обратиться к России, в ОДКБ и СБ ООН из-за обострения на границе

    13 сентября 2022, 06:29

    Текст: Антон Никитин

    Совет безопасности Армении принял решение обратиться за помощью к России с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба кабмина Армении.

    «Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также будет обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении», – приводит текст сообщения правительства республики ТАСС.

    Экстренное заседание Совбеза Армении в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. В заседании приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Национального собрания Ален Симонян. На заседании обсуждались дальнейшие шаги, направленные на противодействие начавшимся в полночь действиям Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.

    Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. В результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», отметили в Министерстве обороны Азербайджана.

    МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (0)
    В Армении начались протесты с требованием отставки Пашиняна
    		    13 сентября 2022, 21:10
    Фото: Global Look Press via ZUMA Press
    Текст: Ольга Иванова

    В Армении начался протест у здания парламента, люди требуют импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.

    «В эти минуты у здания армянского парламента проходит акция с требованием начать процедуру импичмента премьера Пашиняна. Среди ее участников – родные погибших военных, представители оппозиционных сил. Они намерены завтра с восьми утра перекрыть все входы в Нацсобрание», – сообщает «Sputnik Армения» в Telegram-канале.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана?

    Коментарии (2)
    Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе

    13 сентября 2022, 04:31

    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что Вооруженные силы Армении якобы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами.

    «Подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную диверсию на государственной границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», – приводит текст сообщения пресс-службы ведомства ТАСС.

    В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что диверсионные группы ВС Армении заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения, воспользовавшись рельефом местности. «В результате принятых нашими подразделениями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», – отмечается в сообщении ведомства.

    Подразделения азербайджанской армии принимают контрмеры, добавили в министерстве. «Предпринимаются необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки Вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов боевых столкновений. Есть потери среди личного состава и боевой техники Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях», – говорится в заявлении азербайджанского Минобороны.

    Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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    Азербайджан опроверг сообщения о вторжении на территорию Армении

    13 сентября 2022, 04:57

    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    «Распространяемая в армянских СМИ и социальных сетях информация о якобы вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдна», – приводит текст заявления ведомства ТАСС.

    В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что в ответ на провокацию с армянской стороны ВС Азербайджана предпринимают локальные контрмеры и нейтрализуют огневые точки противника. «Основными причинами эскалации являются интенсивные обстрелы армянской стороной позиций азербайджанской армии в течение последнего месяца и совершенные сегодня широкомасштабные провокации. Вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», – указывается в заявлении.

    Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. В результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», отметили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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    Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с Блинкеном и Макроном

    13 сентября 2022, 07:41

    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

    «Премьер-министр представил [госсекретарю США Энтони Блинкену] подробности относительно осуществленной Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении. Пашинян проинформировал, что в связи с продолжающимися действиями принято решение об официальном обращении к РФ для реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ОДКБ и Совету Безопасности ООН», – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы кабинета министров Армении.

    Также телефонные переговоры провели глава МИД Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США Карен Донфрид. «Министр представил Карен Донфрид ситуацию, сложившуюся в результате предпринятой Азербайджаном агрессии в отношении суверенной территории Армении в полночь 13 сентября. Мирзоян отметил необходимость адресной и надлежащей реакции международного сообщества на агрессивные и провокационные действия Азербайджана», – сообщила пресс-служба МИД Армении.

    «Премьер-министр Пашинян сообщил [президенту Франции Эммануэлю Макрону], что Азербайджан в полночь начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Армении. Пашинян выразил глубокую обеспокоенность текущей ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества», – сообщила пресс-служба армянского кабмина. В заявлении пресс-службы кабмина Армении отмечается, что Макрон назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость урегулирования ситуации.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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    Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

    13 сентября 2022, 06:56

    Текст: Антон Никитин

    Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба МИД Армении.

    «Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал главу российского МИД Сергея Лаврова о ситуации, сложившейся 13 сентября в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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    В ОДКБ сообщили об озабоченности ситуацией на границе Армении и Азербайджана

    13 сентября 2022, 16:23

    Текст: Кристина Цыцура

    Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию, сообщил представитель организации Владимир Зайнетдинов.

    По инициативе Еревана 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ с участием руководства секретариата ОДКБ и начальника объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова, передает РИА «Новости».

    «Члены совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации», – добавил пресс-секретарь ОДКБ.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

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    Блинкен пообещал содействие урегулированию на границе Армении и Азербайджана

    13 сентября 2022, 18:16

    Текст: Елизавета Булкина

    Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что Вашингтон окажет содействие в немедленном прекращении военных действий на границе с Азербайджаном и политическом урегулировании, сообщил госдепартамент.

    «Госсекретарь подчеркнул необходимость разведения вооруженных сил и заверил премьер-министра Пашиняна в том, что Соединенные Штаты будут добиваться немедленного прекращения боевых действий и мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Блинкен выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с возобновившимися столкновениями, включая «сообщения об обстрелах в Армении».

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана?

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