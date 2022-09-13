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Путин назначил Моргулова новым послом в Китае
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Президент Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы министерства иностранных дел, вместо этого он назначен новым послом в Китае.
«Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Другим указом главы государства Моргулов назначен новым послом РФ в Китае.
Также Путин освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.
Ранее Путин назначил послом на Кипре Мурата Зязикова, Станислав Осадчий освобожден от должности.
Пескова спросили о совещании Путина с военными
Совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК востребованы, но традиционная сочинская серия состоится позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», передает ТАСС.
Также он уточнил, что подготовка федерального бюджета на ближайшую трехлетку будет обсуждаться на совещании по социально-экономическому развитию, которое проведет на следующей неделе президент России Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин провел закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Путин провел телефонный разговор с Макроном
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе пояснили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном. «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», – говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре Путина и Макрона выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран», – подчеркнули в Кремле.
Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.
Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Путин почтил память погибших в ходе СВО военнослужащих
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Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
Президент обратил внимание, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», передает ТАСС.
Путин также добавил, что в «Зарядье» приглашены заслуженные врачи, учителя, «которые оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей», известные всей стране деятели науки, культуры, искусства. Он отметил, что «благодаря таким людям, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте».
Ранее президент России Владимир Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме.
Путин вспомнил «удушающий прием» от главы международной федерации самбо
Президент Владимир Путин на открытии международного центра в Москве вспомнил «удушающий прием» на соревнованиях с Василием Шестаковым, который теперь возглавляет международную федерацию самбо.
Во время осмотра центра мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину, что в столице на регулярной основе занимаются самбо 45 тыс. человек. Шестаков отметил, что самбо является популярным видом спорта.
«Я вспоминал, как добрался до финала. Курган по-моему…Перед этим выиграл 8:6. Хорошо получилось… через спину его бросил, вышел Василий Борисович, на удушающий прием – я запомнил тебя!», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках».
Путин: Тактика блицкрига против России не сработала
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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала, Россия оперативно реализовывает защитные меры.
«Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех и для них тоже. Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, что они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, оказание адресной помощи гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам.
По словам главы государства, Россия не допустила резкого спада в экономике и стабилизировала инфляцию.
«Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию», – сказал он.
Путин также рассказал, что работа над проектом бюджета ведется, он должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия.
«Это важно, учитывая, что работа над проектом федерального бюджета активно ведется и вскоре предстоит его внесение в Государственную думу. Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся», – рассказал глава государства.
Он также подчеркнул, что состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах «Двадцатки» и БРИКС.
«Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов – это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран «Большой двадцатки» и у наших друзей в странах БРИКС», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. «Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», – сказал он.
Также Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
В Германии увидели четкий сигнал поддержки России со стороны Китая
Переговоры главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в ходе заседания Совета глав государств ШОС станут четким сигналом поддержки Москвы со стороны Пекина, пишут немецкие СМИ.
Handelsblatt пишет, что «наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение». Отмечается, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань негативно сказался на отношениях Китая и США, но способствовал укреплению союза России и Китая «в рамках конкурентной борьбы с Западом», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября, у него там будут и важные международные контакты.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Кремль спросили о телефонном разговоре Путина и Карла III
Президент России Владимир Путин пока не планирует разговаривать по телефону с королем Великобритании Карлом III, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом», – приводит ТАСС слова Пескова. Он уточнил, что другие «международные телефонные разговоры будут на следующей неделе» у российского лидера.
Также он ответил, что Москва пока не определила, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II. Песков предположил, что «это, по всей видимости, уже будут заботы организаторов».
Напомним, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается.
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Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
Первым иностранным лидером, который поздравил Карла III со вступлением на престол Великобритании, оказался президент России Владимир Путин, пишут британские СМИ.
Daily Telegraph пишет, что Путин несколько раз встречался с будущим монархом. Так, в 2003 году во время визита Путина в Великобританию тогда еще принц Уэльский Чарльз встречал президента России у трапа самолета. В 1994 году будущий король сам побывал в России, где впервые встретился с Путиным, который тогда работал заместителем мэра Санкт-Петербурга и был в числе сопровождавших принца лиц, передает ТАСС.
Напомним, Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III. Он поздравил монарха со вступлением на престол. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
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Пескова спросили о выигрыше Путина в ходе онлайн-голосования
Каких-либо уведомлений от организаторов розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве Владимир Путин не получал, и неизвестно, выиграл ли он что-то, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, ну конечно нет. И никаких уведомлений мы не получали», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря на вопрос о Путине.
Розыгрыш призов среди проголосовавших в субботу состоится только в воскресенье.
Пескова также спросили, выиграл ли сам пресс-секретарь что-нибудь. «Пока ничего не получал, правда, нигде не регистрировался. Я не знаю, нужно было как-то особо регистрироваться дополнительно или нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
Ранее Владимир Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве в субботу утром.
Акция «Миллион призов» проводится среди онлайн-избирателей московских муниципальных депутатов. Всего будет разыграно 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. Среди них – магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома, также выигрыш можно потратить на поход в кафе или театр, пополнение транспортной карты «Тройка» или направить на благотворительность. Первые 50 авто разыграли 10 сентября в прямом эфире телеканала «Москва-24» среди горожан, проголосовавших на муниципальных выборах онлайн накануне с 08:00 мск до 20:00 мск.
Путин поздравил шуткой чемпиона мира по боксу Петровского с женитьбой
Президент Владимир Путин на открытии международного центра самбо и бокса в Лужниках поздравил шуткой чемпиона мира Марка Петровского с победой и недавней женитьбой.
Спортсмены поздравили президента с Днем города, он пожал им руки.
«Нравится? Супер, да?», – спросил Путин, говоря о новом дворце спорта, передает РИА «Новости».
«Сердце замерло аж», – признались ему спортсмены.
Среди спортсменов был и чемпион мира Марк Петровский.
«Приятно было от вас телеграмму получить. Спасибо большое», – отметил он. «Поздравляю тебя еще раз», – сказал глава государства. Узнав, что боксер недавно женился, президент пожелал ему счастья.
«Мы тебя поздравляем, счастья и всего самого доброго. Видишь, как все кстати, и дворец, и свадьба», – пошутил Путин.
Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках» и поздравил москвичей с праздником.
В Китае предсказали перемещение богатств из Европы и США на Восток
В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатств с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, на этом фоне Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии, а санкции против Москвы создадут новую Россию, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.
Как отметил обозреватель китайского издания, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь. «Суть (выступления) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», – приводит слова автора РИА «Новости».
По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Общий объем экспорта в регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист.
«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», – спрогнозировал он.
Обозреватель убежден, что и Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. При этом введенные против нее санкции не нанесут ей вред, а создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, подытожил Вэн.
В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что тактика блицкрига против России не сработала, Россия справляется с давлением со стороны Запада, оперативно реализовывает защитные меры.
Ранее в Китае отметили смелость Москвы и способность России, которая столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств мира, противостоять всему Западу, несмотря на многократное превосходство экономики США и союзных им стран.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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Путин заявил о растущем числе находящихся под риском увольнения людей
В простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день находится 234 тыс. работников, это вдвое почти больше, чем в начале года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день – это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент заявил, что очень важное достижение правительства – в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах.
Путин назвал срок завершения строительства Национального космического центра в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство Национального космического центра в Москве планируется завершить в 2023 году.
«В следующем году завершится возведение национального космического центра», – сказал он, выступая на мероприятии по случаю Дня города Москвы в «Зарядье», передает РИА «Новости».
Также Путин сообщил, что идет строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета.
«На недавней встрече с мэром <...> мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере микроэлектроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений», – рассказал российский лидер.
Президент отметил, что Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира.
«Это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что столица России считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, подтверждая свою конкурентоспособность, в том числе по привлечению талантливых людей.
Ранее Путин заявил о рекорде по объему строительства жилья в Москве.
Песков заявил о постоянном информировании Путина о ходе СВО
Президенту Владимиру Путину поступают доклады обо всем, происходящем в ходе СВО, включая перегруппировку российских войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», – сказал Песков в ответ на вопрос, как Путин отреагировал на перегруппировку, передает ТАСС.
Он добавил, что глава государства «находится на постоянной, можно сказать, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками».
«Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», – сказал представитель Кремля.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что проведен комплекс мероприятий по вводу ВСУ в заблуждение, была создана иллюзия, что у России «слабая оборона» и якобы нет информации о подготовке наступления в районы Балаклеи и Изюма, теперь главная задача – разгромить группировку ВСУ.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».
Конашенков отметил также, что во время переброски проводились отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск. «В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», – добавил генерал-лейтенант.
Политолог: Российским избирателям стали неинтересны лозунги оппозиции
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«У тех, кто пытался использовать в предвыборной агитации фактор внешнего давления на Россию, санкционного пикирования с Западом, спецоперации или даже природных ЧП, чтобы ослабить положение ЕР, ничего не получилось. Мы видим, что позиции правящей партии по стране еще более укрепились», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин, комментируя итоги Единого дня голосования.
«Мы видим, что электорату в целом неинтересно все, что связано с негативной внутриполитической повесткой, неинтересны лозунги оппозиции, рассчитанные на сугубо эмоциональный отклик избирателя. Большинство избирателей оценивают не лозунги, а реальные, непридуманные социально-политические достижения в данном конкретном избирательном округе», – пояснил профессор кафедры политических наук УрФО, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.
Собеседник отметил: выборы в законодательные собрания регионов завершились убедительной победой «Единой России» – по партийным спискам она показала среднее значение в 61,99%, что на 8,73% выше, чем на прошлогодних выборах в Госдуму, когда было 53,25%. «Что касается побед всех глав регионов в первом туре, то это показывает, что во всех субъектах они сумели стать фигурами согласия, то есть их деятельность устраивает все политические силы», – подчеркнул Гагарин.
Как заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, победа всех врио губернаторов на состоявшихся выборах свидетельствует о поддержке курса президента Владимира Путина гражданами в целом, поскольку глава государства поддерживал этих кандидатов. «Конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работу, активно отработали уже свой срок, и. о. активно показали себя и с положительной точки зрения», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти. В Единый день голосования, продлившийся три дня – с 9 по 11 сентября, прошло 4,7 тысяч электоральных кампаний разного уровня в 82 субъектах, среди них – 14 губернаторских кампаний, а также выборы шести региональных парламентов, дополнительные выборы в парламенты 22 субъектов РФ и множество кампаний муниципального уровня.
Во всех регионах, где проводились выборы высших должностных лиц, победили действующие главы субъектов или врио губернаторов: в Адыгее – Мурат Кумпилов, в Бурятии – Алексей Цыденов, во Владимирской области – Александр Авдеев, в Калининградской области – Антон Алиханов, в Карелии – Артур Парфенчиков, в Кировской области – Александр Соколов, в Марий Эл – Юрий Зайцев, в Новгородской – Андрей Никитин, в Рязанской – Павел Малков, в Саратовской – Роман Бусаргин, в Свердловской – Евгений Куйвашев, в Тамбовской – Максим Егоров, в Томской – Владимир Мазур, в Удмуртии – Александр Бречалов, в Ярославской области – Михаил Евраев.
В «Единой России» провели работу над ошибками предыдущих кампаний, сказал первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то «Единая Россия» в этом сезоне везде улучшила результат. В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). Показательны результаты в Сибири и на Дальнем Востоке, где у нас традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране. В прошлом году на Госдуму мы проиграли Омск. В этом – в гордуме у «Единой России» 90% мандатов. Владивосток, Барнаул – примерно такая же картина», – написал он в своем Telegram-канале.